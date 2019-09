Torra recusa el president del TJSC, al que acusa d’una “flagrant falta d’imparcialitat”

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recusat el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ja que considera que no és imparcial per jutjar-lo. I és que Barrientos també presideix el tribunal que els propers 25 i 26 de setembre ha de jutjar Torra en el cas dels llaços grocs. La recusació del magistrat ja la avançar el president català en la conferència que va pronunciar la setmana passada a Madrid.



En l’escrit presentat pel seu equip d’advocats, que encapçala Gonzalo Boye, Torra al·lega dos motius per recusar el jutge. El primer és que ja ha participat anteriorment en la causa, concretament en l’escrit d’admissió a tràmit de la querella contra Torra, al que s’acusa de desobediència i que, si és condemnat, podria ser inhabilitat. La segona raó és que “s’està davant d’un cas flagrant de falta d’imparcialitat”. Barrientos s’ha manifestat públicament en contra dels llaços grocs i, entre d’altres qüestions, va abandonar una conferència del president del Parlament, Roger Torrent, quan aquest va parlar de “presos polítics”. A més a més, va assegurar que la decisió de la Junta Electoral Central de retirar els llaços grocs “és tan òbvia que no hauria de ser necessària, perquè aquest és l’estat natural de les coses”.



Una de les incògnites és si Torra acudirà al judici, ja que fins ara ha insinuat que podria no fer-ho. Els mateixos dies se celebra el debat de política general al Parlament i el president del Govern ja ha avançat que no pensa demanar ni a la cambra legislativa ni al tribunal que canvien les dates. “Qui té un problema és el TSJC, no jo. No ho he de decidir jo, ho ha de decidir el TSJC. Em sembla absurd que aquesta polèmica que crea el TSJC l'hagi de resoldre jo", va manifestar fa uns dies Torra quan se li va preguntar si aniria o no a declarar. De fet, en un altre moment ha insinuat que es decantaria per no anar-hi, perquè "no anar-hi seria posar de manifest que t'has de plantar. Quan parlem de confrontació democràtica de què estem parlant? Parlem que ens plantem davant un estat autoritari i repressiu, que ho està utilitzant tot per tirar endavant amb la seva idea".