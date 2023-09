Tots els museus de Barcelona que pots visitar gratis durant les festes de la Mercè

Fins dilluns, Barcelona viu la seva gran festa major. La Mercè va arrencar amb el pregó, un tret de sortida d'un cúmul d'activitat que s'allarguen fins que el Piromusical tanqui la festa. Com cada any, totes les activitats organitzades per l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de Cultura de Barcelona són gratuïtes.

Entre aquestes, hi trobem els museus i altres equipaments municipals que surten a l'apartat + Mercè / Portes obertes del web de la festa, que tenen entrada lliure i gratuïta. Alguns d'aquests espais poden oferir altres activitats com ara tallers, visites guiades o teatralitzades, per bé que algunes d'aquestes sí que poden ser de pagament. També cal tenir en compte que algunes de les activitats o visites requereixen reserva prèvia, i es recomana confirmar els horaris de gratuitat als canals dels mateixos espais.

En qualsevol cas, us recomanem fins a 10 museus i equipaments museístics que podeu visitar a Barcelona de forma gratuïta durant les festes de la Mercè. I us oferim un llistat amb la resta de museus que també tindran les portes obertes als visitants de forma gratuïta, amb opcions per a tots els gustos.

Santa Mònica

El centre d'arts Santa Mònica obre les portes de manera gratuïta durant totes les Festes de la Mercè, tant dissabte com diumenge. Serà la darrera oportunitat per veure Ple de forats, una exposició que comença en forma de pregunta: com ens relacionem amb la imatge contemporània?. I també darrers dies per gaudir de la instal·lació temporal ALPHA, Climate Shelter for Humans and Birds, una obra de TAKK que ha convertit la terrassa del Santa Mònica "en un refugi climàtic també per a ocells i diferents espècies durant l'estiu".

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Per la Mercè se celebra la jornada de portes obertes i activitats al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). En concret, amb portes obertes a l'exposició Sade. La llibertat o el mal, amb tiquet gratuït en línia. La mostra explora el llegat estètic, filosòfic i polític del marquès de Sade en la cultura contemporània des de les avantguardes de principis del segle XX fins a l'actualitat. Com a altres activitats el CCCB ofereix la projecció Cinema 3/99. Les meravelles de l'aigua, que es farà dissabte a les 17 h i diumenge a les 11 h.



Museu Picasso

La jornada de portes obertes al Museu Picasso de Barcelona es podrà fer diumenge al matí. Inclou l'exposició permanent (col·lecció Picasso), l'exposició temporal Hélène Delprat. El souvenir de les batalles perdudes i la instal·lació a sales Frederic Amat. El sombrero de tres picos. De forma paral·lela, fins a l'1 d'octubre a la plaça de la Mercè, es podrà veure de franc La Mercè de Picasso, una instal·lació immersiva que recrea la casa familiar dels Ruiz-Picasso, en el marc de les Festes de la Mercè.

Cosmocaixa Barcelona

Un dels altres clàssics gratuïts aquest diumenge serà el Cosmocaixa, que oferirà la visita a cinc espais permanents. Sala Univers, l'exposició permanent de CosmoCaixa; Bosc Inundat, la coneguda selva amazònica del museu; Base antàrtica, amb fotografies de l'exposició permanent renovades; El Mur geològic, un espai permanent amb set grans peces reals originades per processos geològics; I Lab Math, amb jocs, puzles, laberints, endevinalles i tota mena de reptes.

CaixaForum

I també diumenge es pot visitar gratuïtament el CosmoCaixa. En aquest cas, habitualment la jornada de portes obertes per La Mercè dona accés a 3 sales d'exposicions del centre. Però durant aquesta festa major de Barcelona només hi haurà una sala oberta, la de l'exposició La Imatge Humana. Art, identitat i simbolisme. Proposa un viatge a través del temps i de les cultures per mostrar un tema universal, com l'ésser humà s'ha representat i es representa a si mateix.

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Diumenge també podrem visitar o revisitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que sempre és una gran opció, en aquest cas només al matí. Ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, l'any 1934 va obrir les portes com a museu aplegant la col·lecció medieval, i posteriorment s'inauguren les sales noves d'art romànic i art modern. Les portes obertes donen accés a la col·lecció i també a les exposicions temporals. Actualment hi trobem La mà guiada. Josefa Tolrà (1880-1959) - Madge Gill (1882-1961) Dones visionàries, així com la Donació Ferran Garcia Sevilla. Tensions i revoltes.



Disseny Hub Barcelona

Diumenge i també dilluns podrem gaudir de l'entrada gratuïta al Disseny Hub Barcelona, el Museu del Disseny. En concret, a partir del matí podrem visitar les exposicions permanents: Objectes comuns. Històries locals, debats globals; Pis-Museu de la Casa Bloc, Habitatge 1/11; Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives (segles III-XIX); Modernisme, cap a la cultura del disseny; El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015); Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003.

Museu d'Art Contemporani de Barcelona

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) s'afegeix també un any més a les festes de la ciutat de Barcelona, oferint també diumenge una jornada de portes obertes. En aquest cas, els visitants podran gaudir gratuïtament les seves exposicions i aprofitar les visites comentades. A més a més, fins dilluns s'hi podran adquirir publicacions del museu a un preu especial de 6 euros.



Museu d'Arqueologia de Catalunya

Jornada de portes obertes i activitats també al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Diumenge hi haurà l'entrada general al museu gratuïta, així com l'accés a l'exposició temporal Naufragis. Històries submergides, amb possibilitat de visita guiada, accés a l'exposició temporal els Bronzes de Riace i accés a la plataforma Scape Room Naufragis. Històries submergides, així com l'activitat Tasta l'arqueologia.

Museu Marítim de Barcelona

Diumenge, però, en aquest cas, també dilluns, també hi ha jornada de portes obertes al Museu Marítim de Barcelona, amb les quals podrem conèixer l'edifici de les Drassanes Reial. Evidentment, també visitar les exposicions de la col·lecció i les exposicions temporals: Retrats de vaixells, Internet i la perversió de la metàfora oceànica, i Del gòtic al metavers, per bé que no s'inclou l'exposició Pompeia, l'últim gladiador. El pailebot Santa Eulàlia, ubicat al Moll de la Fusta, també ofereix jornada de portes obertes diumenge i dilluns.