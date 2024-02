Trànsit justifica el tall de l'AP-7 i la C-25 per garantir la seguretat viària després d'una forta calamarsada

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha justificat el tall que es va produir durant hores aquest dissabte a l'AP-7 i a la C-25 per garantir la seguretat viària a causa d'una forta calamarsada. "Vam actuar de manera conservadora per evitar un accident múltiple", ha assegurat aquest diumenge en unes declaracions a Catalunya Ràdio i RAC1.

Durant la conversa, Lamiel ha recordat una calamarsada similar el febrer de 2022 que va provocar un xoc d'una trentena de vehicles a la C-32 al Maresme amb 16 ferits, 4 d'ells de gravetat. El director de l'SCT ha dit que es volia "evitar" aquesta situació i que, si hagués hagut un accident, "treure els cotxes d'allà encara hauria estat més complex". Lamiel ha demanat disculpes a les persones que es van veure atrapades durant hores, però ha al·legat que era "molt imprevisible". Ha reconegut que es podria haver millorat la informació i que caldrà analitzar si la neteja de la via es podia haver fet més de pressa.



Malgrat que la neteja de la via no depèn de Trànsit, Lamiel ha reconegut que caldrà "afinar" si seria necessari en una situació com la de dissabte "reforçar" i preveure "recursos suplementaris" per escurçar el temps de neteja. "Hem d'analitzar si podíem fer la neteja de la via més de pressa per solucionar la situació", ha asseverat, i "si en lloc de dues màquines llevaneus en podem posar quatre, fantàstic".

Finalment, ha admès que "potser" han de ser més "contundents" i haver estat "més diligents" per desviar el trànsit cap a la C-60 i la C-32 per als vehicles que circulaven en sentit nord. En canvi, en sentit sud, ha explicat que estaven "més lligats", ja que la via alternativa, la C-35, ja anava "molt saturada".

Els talls de l'AP-7 i la C-25

La circulació a l'AP-7 es va interrompre en sentit nord a Sant Celoni (Vallès Oriental) al voltant de les 17h de dissabte a causa d'un accident, però la intensa pluja va fer que els vehicles no puguessin avançar entre Sant Celoni i Llinars del Vallès en tots dos sentits al cap d'uns minuts. Poc abans de les 19:30h es va obrir un carril en sentit sud i cap a les 22h el Servei Català de Trànsit va informar que també reobrien la via cap al nord, després de cinc hores atrapats.

Pel que fa al tall de la C-25, en un primer moment el tall es va produir entre Espinelves i Sant Julià de Vilatorta (Osona), però més tard es va estendre des de Folgueroles (Osona) a Santa Coloma de Farners (Selva), un tram de 34 quilòmetres on fins i tot va caure una mica de neu. La circulació de la C-25 es va reprendre mitja hora abans que la de la AP-7.