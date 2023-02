Trens Dignes celebra 10 anys amb les mateixes reivindicacions que quan es va crear la plataforma

La plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre-Priorat compleix deu anys amb les mateixes reivindicacions amb què es va crear sobre la taula, per millorar les infraestructures i els serveis ferroviaris al territori. Continuen fent falta manteniments a l'R-15, es continuen patint retards en els trajectes, falta una estació intermodal a l'Aldea, així com trens d'alta velocitat i connexions "dignes" amb el Camp de Tarragona i Barcelona.

L'entitat lamenta que algunes de les fites aconseguides, s'han perdut amb la pandèmia, i alerten que la situació es podria complicar encara més, quan l'R-16 passi d'ample de via ibèric a internacional perquè "no hi ha trens" per suplir els combois actuals que donen servei de mitjana distància a l'Ebre.

La celebració dels deu anys de la plataforma Trens Dignes es farà aquest dissabte, 25 de febrer, a la plaça de Barcelona de Tortosa, davant del Mercat Municipal. Durant el matí hi haurà pastissos, globus i també un espai de fotos on immortalitzar i recordar totes les mancances en mobilitat i transport que continuen arrossegant les Terres de l'Ebre i el Priorat deu anys després de la creació de l'entitat. Fa poques setmanes també va complir la primera dècada de vida la plataforma Perquè no ens fotin el tren, que reclama el desdoblament de la línia R3 de Rodalies almenys fins a Vic.

Com ha apuntat la portaveu Cinta Galiana, "tant de bo no calgués aquesta celebració i la plataforma hagués desaparegut perquè els trens i els transports de les Terres de l'Ebre i el Priorat funcionessin perfectament i fossin anecdòtics els retards, les avaries i la manca de manteniment i freqüències".

Entre d'altres reivindicacions, la plataforma demana un tren ràpid fins al Camp de Tarragona i Barcelona

Reivindicar "dignitat" en el transport va ser el motius pel qual es va crear la plataforma i deu anys després continuen "reivindicant-la" i lluitant perquè les Terres de l'Ebre tinguin unes bones comunicacions. No s'ha solucionat la falta de manteniment a l'R-15 i l'R-16, no s'ha implementat "de moment" el servei d'un tren Avant per tenir un tren ràpid fins al Camp de Tarragona i Barcelona, ni existeix una estació intermodal, que Trens Dignes prioritza que es faci a l'Aldea, però sense descartar fer el mateix amb Móra la Nova. Tampoc l'R-15, tot i les reparacions, continua sense "estar al dia".

Incidències a l'R-16

Renfe no compra trens de mitjana distància per a Catalunya

La plataforma no entén les incidències que registra ara l'R-16, amb una infraestructura "nova". "Desconeixem què passa perquè abans la línia de Mont-roig estava feta pols, però ara és pràcticament nou", ha remarcat el portaveu Josep Casadó. La plataforma demanarà explicacions a Adif. També lamenta les aglomeracions que estan patint els usuaris, sobretot els caps de setmana i festius i en algunes hores punta.

El portaveu de Trens Dignes també ha advertit que la falta d'un contracte-programa entre Renfe i la Generalitat provoca que no hi hagi previsió per comprar noves unitats de trens de mitjana distància que puguin circular per l'ample internacional, "un greu problema" que es pot produir en dos anys, quan es converteixi el tram Castelló – Vila-seca de l'R-16 d'ample ibèric a internacional. "No hi ha trens de mitjana distància pràcticament en tot l'estat espanyol que puguin anar per ample internacional i comprar-los costa cinc o sis anys. En dos anys podrem tenir el problema que no hi ha trens", ha advertit el portaveu de Trens Dignes.

Renfe ha comprat trens excepte per a Catalunya perquè no tenen garantida l'explotació del servei. "Amb aquesta política d'enfrontament, es converteix en una situació estèril i qui ho paga són els usuaris que es poden quedar sense trens. Espero equivocar-me", ha insistit Casadó.

Finalment, la plataforma ha denunciat que l'ampliació de la T-Jove fins als 30 anys i a un preu únic no arribarà a "tota Catalunya" com va anunciar el conseller de Territori, Juli Fernández. La raó és que només es podrà desplegar als territoris que comptem amb una Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM), fet que no s'ha aconseguit a l'Ebre on només hi ha una Taula de Mobilitat amb menys competències.