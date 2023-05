L'habitatge és un dels temes principals de la campanya per les eleccions del 28-M i, juntament amb el turisme, està centrant cada vegada més la cursa per l'alcaldia de Barcelona. El cas del bloc Tarragona, on un jutge ha autoritzat 120 llicències turístiques, ha posat al centre del debat com s'han de regular aquests habitatges.

Precisament davant d'aquest edifici ERC ha celebrat un acte de campanya on ha criticat durament la "omissió i inhibició" del consistori pel que fa al cas: "Qui està desnonant les famílies d'aquests pisos és l'Ajuntament", ha afirmat l'alcaldable, Ernest Maragall.



Aquestes llicències han arribat per via judicial, ja que el 2014 va ser l'últim any en què l'Ajuntament va atorgar els permisos. A través d'una escletxa judicial, però, l'Ajuntament s'ha vist obligat a concedir-les de nou a través de set sentències que Maragall ha brandat impreses davant del bloc.

El candidat d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, davant de l'edifici del carrer Tarragona afectat per una llicència de pisos turístics, ensenya les 7 sentències judicials en qüestió. — Bernat Vilaró / ACN

Entre la "mala gestió" i la "barra lliure"

Acompanyat de la número 2 de la llista, Elisenda Alamany, així com l'alcaldessa i candidata de Sitges, Aurora Carbonell, Maragall ha carregat durament contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, així com els seus principals rivals a les eleccions del 28-M, el socialista Jaume Collboni i també el candidat de Junts, Xavier Trias.

Actualment la cursa per Barcelona es preveu com una pugna molt ajustada entre Comuns, PSC i Junts, mentre que ERC s'ha despenjat i obtindria un quart lloc. El republicà ha criticat la "mala gestió" i les "solucions màgiques" del consistori i també ha carregat contra la "barra lliure" que propugna Trias.



Elisenda Alamany ha afirmat que "Trias i Collboni volen convertir Barcelona en Benidorm" i ha situat ERC com a alternativa entre dos models enfrontats: "Ni barra lliure ni gesticulació".

Una ordenança municipal en 100 dies

Per fer front a la situació dels pisos turístics, Maragall ha anunciat que si és alcalde promourà una ordenança municipal en 100 dies per regular "immediatament" la qüestió.

Aquesta ordenança regularia les condicions de concessió, renovació i extinció de les llicències turístiques, i es basaria en el precendent de Sitges, que ja compta amb una regulació d'aquest tipus. Controlar si les llicències s'estan fent servir per revocar-la si no és així, així com extingir-les quan el pis es vengui, són dues de les propostes. "Es tracta de controlar la massificació i la imatge de destinació turística que vols donar", ha apuntat Carbonell.

Elisenda Alamany en l'acte davant del Bloc Tarragona. — ERC

La col·laboració amb la Generalitat, en mans d'ERC, també ha centrat bona part del discurs, però Maragall ha criticat que l'Ajuntament s'escudi en la manca de legislació pel cas del bloc Tarragona. Altres propostes que han posat sobre la taula ha estat reformular la taxa turística per recaptar 400 milions d'euros en quatre anys per "protegir Barcelona com no s'ha fet fins ara", segons Alamany.

Maragall ha assenyalat també la indefinició de Junts, a qui ha acusat de defensar posicionaments contradictoris pel que fa a la regulació del preu dels lloguers i enviar missatges "cap als grans operadors econòmics i fons d'inversió". El republicà s'ha felicitat per l'aprovació de la llei d'habitatge estatal, en què ERC ha tingut un paper clau, que ha dit que "no és ideal però és útil" i ha instat el partit de Puigdemont a "aclarir-se".