Triquell, Jazz Woman i Figa Flawas, caps de cartell de la festa que Òmnium organitza per la Diada

Els concerts de Triquell, Jazz Woman i Figa Flawas posaran la nota musical a la Festa per la Llibertat que cada any organitza Òmnium Cultural per la Diada de l'11 de setembre. A partir de les 12:00 hores, la festa arrencarà al passeig de Lluís Companys de Barcelona, amb un gran acte polític. A les 13:00 hores, les tres finalistes del programa Eufòria de TV3, Jim, Carla i Alèxia, actuaran en un vermut musical que pretén reunir el nou talent musical en català.

Durant tot el dia, l'espai s'omplirà amb el MerCat, una fira de propostes de país, on un centenar d'entitats exposaran els seus projectes. Són organitzacions que treballen per la llengua, la cultura, la cohesió social, els drets i la independència del país, posant en valor i visibilitzant la feina en xarxa de les diferents entitats.

A les 19:00 hores, un cop s'hagi acabat la manifestació, començaran els concerts multitudinaris de la Festa per la Llibertat. Seran a l'Arc de Triomf i actuaran en directe i de forma gratuïta fins a la mitjanit.

Una Diada per "fer front a l'extrema dreta"

En la que serà la 21a edició d'aquest esdeveniment multitudinari, el president de l'entitat, Xavier Antich, fa una crida a convertir de nou la Diada en una jornada "de mobilització popular en defensa dels drets i les llibertats de Catalunya i fer front a l'extrema dreta".

"Tenim davant un estat repressor que vol convertir en residual el català, la llengua que vertebra culturalment els Països Catalans; un estat que censura publicacions, juga brut i s'infiltra als moviments socials, i vol convertir un moviment polític en irrellevant", ha dit Antich.

"Per això, un any més tornem a fer una crida transversal a tot l'independentisme, vingui d'on vingui, perquè s'aplegui en allò que ens ha fet veritablement forts: l'organització i la mobilització civil. Tornem als carrers per defensar els nostres drets i fer possible la República Catalana".