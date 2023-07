El turisme estranger ja iguala els nivells prepandèmia amb 1,8 milions de viatgers al maig

Catalunya va rebre 1.794.417 turistes estrangers durant el maig, un 21,7% més que el mateix període de l'any passat (1.474.935) i tan sols un 2,2% per sota dels registres del 2019 (1.835.129), segons les dades provisionals de l'Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Per tant, el turisme estranger al nostre país pràcticament ja iguala els nivells prepandèmia.

Pel que fa a la despesa dels turistes estrangers en el cinquè mes de l'any, es va disparar fins als 2.033 milions, un 36,8% més que el mateix mes de l'any passat. De mitjana, cada persona va gastar 222 euros en un dia, 20 més que fa un any i 10 més que el 2019.

En l'acumulat fins al maig, Catalunya ha rebut gairebé 6,1 milions de turistes internacionals, un 37,5% més que fa un any. La xifra, però, es troba lleugerament per sota dels 6,7 milions de turistes del 2019, quan es va assolir el màxim històric en un mes de maig des que l'INE té registres.

Segons el mateix informe, Catalunya es va situar com a segon destí preferit a l'Estat pels visitants internacionals amb una quota del 21,8%, només per darrere de les Illes Balears (21,9%).

Per origen dels turistes, durant el maig França es va mantenir com a primer país emissor, amb una quota del 21,9%. És a dir, pràcticament 2 de cada 10 persones que van visitar a Catalunya van ser franceses. En segon lloc, es van situar els Estats Units, que van aportar un 11% dels turistes.

Els turistes gasten més que abans de la pandèmia

Les dades de despesa sí que van situar-se per sobre dels registres prepandèmia. Durant la seva estada, cada persona va gastar 1.133 euros, mentre que el 2019 eren 1.090 euros. Cal tenir en compte, però, l'impacte de la inflació, que ha provocat l'encariment d'alguns productes i serveis. Així mateix, Catalunya va destacar per ser la comunitat de l'Estat on els turistes van gastar més diners.

En l'acumulat entre gener i maig, els visitants estrangers han gastat 6.451 milions d'euros a Catalunya, un 18,2% més que fa un any. El transport ha estat la despesa principal, seguit de les activitats i l'allotjament.

Pel que fa a la durada mitjana dels viatges durant el maig va ser de 5,1 dies, de manera que les pernoctacions es van enfilar fins als 9,1 milions, un 24,4% interanual més.