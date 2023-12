Turull anuncia que Puigdemont i Sánchez es reuniran per aprofundir en la resolució del conflicte

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anunciat que hi haurà una reunió "com cal" entre l'expresident Carles Puigdemont i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, "per parlar de la negociació i aprofundir en la resolució del conflicte". En una entrevista a RTVE, Turull ha explicat que no hi haurà mediador, el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo. Fonts del PSOE matisen que "no hi ha cap trobada programada ara mateix".

"El que s'ha convingut és que hi hagi una trobada com cal, l'estona que calgui. Es tracta de normalitzar unes relacions i una negociació que des del 2017 no ha estat possible fruit de la repressió" ha afegit. "Volem negociar com cal entre dues nacions. Posem aquestes condicions i no diem que la nostra prioritat és salvar Espanya de l'extrema dreta. Ens vam presentar a les eleccions perquè els nostres vots fossin útils per resoldre el conflicte polític", ha afirmat Turull.

Puigdemont i Sánchez coincideixen per primera vegada en sis anys

Puigdemont i Sánchez van coincidir dimecres al Parlament Europeu i es van interpel·lar en públic però no es van reunir. Segons Turull, ahir no va haver trobada perquè "el que estem fent no va de fotografies" sinó de resoldre el conflicte polític. Tots dos van coincidir per primera vegada en sis anys al mateix espai, al Parlament Europeu on el president Sánchez va fer balanç de la seva presidència del Consell de la Unió Europea.

En la seva intervenció, el president del Govern espanyol va instar Puigdemont a mantenir la "negociació" per continuar la "via de la normalització" a Catalunya. Sobre l'amnistia, Sánchez va reivindicar que s'hagi "reprès la negociciació" per "resoldre un conflicte heretat" del PP amb "episodis de discòrdia".

Crítiques a ERC

El secretari general de Junts també ha carregat contra la taula de diàleg d'ERC de la passada legislatura. Considera que fa "llàstima" perquè "no ha servit per a res". Tot i així, ha admès que ell es va beneficiar dels indults però ha remarcat que "ara es parla de l'amnistia".