Txell Feixas és guardonada amb el Premi Nacional de Periodisme i Marc Giró amb el de Comunicació

El Govern ha aprovat aquest dimecres els guanyadors dels Premis Nacionals de Comunicació 2023. L'Executiu ha decidit atorgar el Premi Nacional de Comunicació a Marc Giró; el Premi Nacional de Periodisme a Txell Feixas, corresponsal de TV3 a Beirut i enviada especial a diverses zones d'enfrontaments com Síria o l'Afganistan, i el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa és per la plataforma en línia de continguts a demanda en català 3Cat, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

El jurat ha atorgat el guardó a Marc Giró per haver sabut incorporar, amb un llenguatge proper i distés, temes que sovint no es tractaven als programes d'entreteniment i per haver revolucionat el panorama radiofònic i televisiu amb la seva manera de fer desacomplexada i trencadora. També, per normalitzar la informació sobre la cultura en un programa de caire humorístic i per haver creat una marca pròpia que barreja la frivolitat i l'humor, convertint-se en un referent en l'àmbit dels mitjans de comunicació catalans.

Marc Giró.

De Txell Feixas, el jurat ha destacat la seva trajectòria professional especialment per la cobertura de conflictes i ha reconegut la capacitat d'explicar les conseqüències més enllà del moment en el qual esclaten, retratant el dia a dia de la gent que els pateix i visibilitzant el paper de les dones en les zones on ha treballat.

3Cat, Premi Nacional de Comunicació Publicitària

El Govern també ha reconegut la campanya de llançament de la nova plataforma en línia de continguts a demanda en català 3Cat. Els membres del jurat han subratllat el fet que hagi estat innovadora, original i inclusiva que ha buscat fer arribar el missatge a tot el públic de Catalunya, competint en un món global, a més de l'aposta per recuperar unes generacions que havien quedat orfes de continguts en català i mantenir les que durant anys han tingut TV3 com a referent.

Presentació de la marca 3Cat. — Cedida a l'ACN per la CCMA

Finalment, l'editorial Grup Gavarres ha estat distingida amb el nova categoria de Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, per ser un exemple de periodisme de qualitat. Va néixer l'any 2002 amb la voluntat de recuperar la memòria oral i el patrimoni i els seus editors reivindiquen una manera de viure i conviure a partir d'un periodisme de proximitat, de conversa llarga i cocció lenta. Les seves publicacions són un exercici de recuperació de la memòria històrica, explicant fets, professions o circumstàncies, que de no recollir-se haurien quedat en l'oblit.

L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 22 de gener al Casino de l'Aliança del Poble Nou i estarà presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. A més, serà un homenatge a la ràdio perquè enguany se celebren els cent anys d'aquest mitjà a Catalunya.