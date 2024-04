La venda de Cal Macià està encallada perquè el propietari la condiciona a que li autoritzin una obra



L'Ajuntament d'Alcarràs està a l'espera de rebre uns informes favorables dels departaments de Territori, Acció Climàtica i l'ACA per donar llum verda a l'obra. El consistori, la Diputació de Lleida i la Generalitat van arribar a un acord fa tres mesos per comprar la Casa Vallmanya i rehabilitar-la per salvaguardar el llegat patrimonial de l'expresident