El vot per correu a les eleccions catalanes del 12M: tot el que has de saber

Queda menys d'un mes per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Entre els dubtes que puguin sorgir als electors, un dels més recurrents és com es pot votar per correu. I és que aquesta modalitat de vot ha anat a més en diversos dels darrers comicis de casa nostra, ja que la població l'està utilitzant per als diversos motius personals.

Com es vota per correu? Fins quan es pot demanar el vot? I fins a quin dia es pot emetre? Especialment per a aquells que hi estigueu interessats, us resolem tots aquests dubtes a continuació.

Fins quan es pot sol·licitar?

Fins al dia 2 de maig es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions catalanes del 12 de maig, després que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publiqués el decret de convocatòria. És a dir, es pot demanar fins a deu dies abans dels comicis.

Qui pot votar per correu?

Els requisits són els mateixos que per votar de forma presencial, com és ser major d'edat i estar inscrit al cens. No la poden utilitzar els electors residents a Espanya que es trobin temporalment a l'estranger ni els electors residents a l'estranger que ho sol·licitin des del seu país de residència.

Com es pot demanar en línia?

Per obtenir el certificat per poder votar per correu es pot fer telemàticament a través de la pàgina web de correus. En cas d'optar per la via telemàtica, s'haurà d'acreditar la identitat a través d'autentificació i firma electrònica, amb el DNI electrònic o un certificat digital vàlid.

Algú pot demanar el vot en nom meu?

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu. Aquesta ha d'estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment.

Com es pot demanar presencialment?

Si preferiu aconseguir el certificat per poder votar per correu de forma presencial, ho podreu fer a través de qualsevol oficina de Correus de l'Estat espanyol. En aquest cas, es pot demanar cita prèvia per evitar cues. Es pot fer presentant el DNI, el passaport o el carnet de conduir. En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.

Es pot fer el seguiment del procés?

Sí, es pot fer el seguiment de la sol·licitud en els webs de l'INE i de Correus.

Puc votar presencialment si he demanat el vot per correu?

Una vegada presentada la sol·licitud a través de web, si és acceptada per l'Oficina del Cens Electoral, no es podrà votar a la mesa electoral el dia de la votació, fins i tot en els casos que no s'acabi rebent la documentació.

Quan es rebrà la documentació?

Aquells que hagin demanat formalment el vot per correu, se'ls enviarà als sol·licitants la documentació necessària a partir del 22 d'abril, perquè puguin exercir el dret. El dia que el rebin dependrà de diverses variables.

Com es farà la recepció de la documentació?

L'elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l'acreditació prèvia de la identitat. En cas que l'elector o electora no es trobi a l'adreça assenyalada en l'imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l'oficina de Correus corresponent.

Quina documentació es rebrà?

El sobre conté la següent documentació: El certificat d'inscripció en el cens; Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades; El sobre de votació; Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar; Un full explicatiu del procediment que s'ha de seguir.

Un votant omple la sol·licitud de vot per correu, en una imatge d'arxiu. — Guifré Jordan / ACN

Com fer arribar el vot a Correus?

El vot s'ha d'enviar via certificat a través d'una oficina de Correus amb un document identificatiu, de forma presencial. S'hi pot anar des del 22 d'abril. Els vots que es recullin a les bústies de Correus no es consideraran vàlids.



Fins quan es pot dipositar el vot?

El procediment de votar per correu es pot fer fins al 8 de maig, pocs dies abans dels comicis (dimecres), quan acaba el termini per dipositar-lo.

Què fa correus amb els vots?

Es pot fer el seguiment de la sol·licitud en els webs de l'INE i de Correus. El servei de Correus conserva fins al dia de les votacions tota la correspondència, i la trasllada a les meses a les 9 del matí. També continua traslladant la correspondència rebuda el dia de les eleccions fins a les 20 hores, per bé que els que arribin després d'aquesta hora no es poden introduir a l'urna electoral, no es comptabilitzen.

Quan es compten els vots per correu?

Un cop el president o presidenta de la mesa electoral dictamina que acaba la votació, ha d'introduir dins l'urna els sobres que contenen les paperetes de vot enviades per correu. A continuació, poden votar els membres de la mesa i els interventors que hi tinguin dret a votar, i després s'inicia el recompte.