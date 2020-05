Xavier García Albiol: "La seguretat serà un dels eixos fonamentals del meu mandat"

Xavier García Albiol (Badalona, ​​1967) és de nou, des del 12 de maig, l'alcalde de Badalona. Tot i guanyar les eleccions en els últims 10 anys amb comoditat, els últims cinc s'ha hagut de quedar a l'oposició per la falta de majoria absoluta o de suports per governar. L'incident de l'exalcalde socialista Àlex Pastor, detingut quan conduïa begut, va generar un terratrèmol polític a Badalona i la seva dimissió. El fracàs de les frenètiques negociacions dels partits d'esquerres li ha acabat donant a Albiol l'alcaldia per sorpresa. El polèmic líder de PP, acusat de xenòfob i autoritari, diu voler passar pàgina de les confrontacions passades i fixa les seves prioritats entorn de la seguretat, les millores a la via pública i la lluita contra la crisi de la Covid. Albiol, que ha estat també diputat al Parlament i senador, critica la gestió de Govern espanyol en la crisi del coronavirus, i l'acord de Ciutadans amb Pedro Sánchez, que considera incoherent. I fins i tot critica les manifestacions en diversos barris benestants de Madrid i altres ciutats contra l'executiu estatal. "No perquè no tinguin raó" afirma, si no pel risc sanitari que comporten. Com ex-jugador de bàsquet, Albiol sap que l'alcaldia de Barcelona ha estat un triple que pot tornar a ficar al PP al partit electoral, del qual pràcticament estava expulsat a Catalunya.

Com valora els primers dies a l’alcaldia?

Ha estat poc més d’una setmana molt intensa en què hem començat a fixar cap a on volem portar el Govern de Badalona els pròxims tres anys. Ens hem dedicat a marcar algunes noves dinàmiques en les àrees de neteja i en polítiques de seguretat. I també s’està fent un gran esforç perquè l’Ajuntament, des d’un punt de vista administratiu, pugui superar al més aviat possible la situació de bloqueig en què es troba.

Estava bloquejat? Quin balanç fa en el retorn a l’alcaldia cinc anys després?

M’he trobat un Ajuntament molt diferent, amb una situació econòmica més relaxada i administrativament col·lapsat. Un col·lapse que provoca que molts dels serveis bàsics de la ciutat no es puguin oferir amb les condicions de qualitat que caldria i que es mereix la quarta ciutat de Catalunya. Per això és tan important fer un esforç per desbloquejar la situació.

Perquè estava tan profundament convençut que les esquerres pactarien i no seria alcalde?

El que crec és que Badalona s’ha lliurat d’una de bona evitant aquest pacte de cinc partits.

Perquè? Hauria estat un acord democràtic.

Perquè els fets han demostrat que no tenien la coherència, la unitat i la lleialtat suficient per entendre’s entre ells. I molt menys per governar la ciutat. Al final, les conseqüències haurien estat nefastes per Badalona.

Per què creu que no han arribat a un acord les esquerres?

Per incoherència. Quan algú es dedica a governar sense projecte de ciutat, amb un únic punt que els unia que era anar a la contra, arriba un moment que s’esgota i no dona més de si. I això és el que els ha passat.

La seva adversària de Guanyem Badalona i exalcaldessa, Dolors Sabater, va reconèixer que havien anat massa a la contra i que calia un projecte comú de les esquerres. Li fa por que se’n surti?

El primer que necessiten les forces d’esquerres de Badalona és ser capaces de vèncer les crisis que pateixen cadascuna d’elles internament en les seves organitzacions. A partir d’aquí, a mi em sembla bé que cada partit tingui la capacitat d’oferir un projecte per a Badalona en positiu. I el 2023 ja es veurà què és el que passa. Però el precedent que han deixat aquestes forces polítiques els darrers mesos les ha deixat desacreditades per molt de temps.

Com valora la figura de l’exalcalde socialista Àlex Pastor? Se’n sent responsable per haver-lo fet alcalde amb la moció de censura?

És evident que no va estar a l’altura del que requereix el càrrec d’alcalde. Ara el que toca és desitjar-li sort en l’àmbit personal. El meu objectiu és mirar endavant i no seguir instal·lat en el retrovisor. Crec que l’esperança que ha generat en una part important de la ciutadania el meu retorn a l’alcaldia va més enllà fins i tot de la gent que em va votar ara fa un any.

La proposta d’acord del PSC que va estar a punt de deixar-lo sense l’alcaldia estava avalada per Miquel Iceta. Això afectarà les relacions entre els socialistes i el PP?

No, no les afectarà. És cert que el PSC està demostrant que la seva prioritat és pactar amb ERC i la resta de partits independentistes. El que ha passat a Badalona no modifica això ni en positiu ni en negatiu. El que m’agradaria és que la direcció del PSC entengui que no es pot tornar a jugar amb Badalona com ho han fet en els darrers temps.

Les seves primeres mesures han estat relacionades amb la seguretat. Tornarà a fer bandera d’aquest tema?

Sí, la seguretat serà un dels eixos fonamentals del meu mandat. Juntament amb el manteniment de l’espai públic i el civisme. Crec que a Badalona li cal una neteja de cara a la via pública i també des del punt de vista d’imatge de ciutat. Farem un gran esforç per recuperar el bon nom de Badalona.

També hi ha qui pensa que el nom de la ciutat queda tacat amb campanyes com la de netejar Badalona o els cartells contra els romanesos que vostè va protagonitzar. Se’n penedeix?

Aquest és un discurs recurrent per part de l’oposició que no obeeix a la realitat. Cada circumstància té el seu moment. Però a mi ara m’interessa atendre els problemes reals que tenen els veïns. El que vaig fer al seu moment està fet, però queda enrere. Nos­altres hem tingut encerts i errors, però estem guanyant les eleccions des de fa 10 anys de forma consecutiva i cada cop amb més suport, i ara mirem endavant.

Dilluns va presentar el nou cartipàs i ha eliminat la regidoria de feminismes. No era necessària?

No només no hem retallat cap competència en l’àmbit de la igualtat i el feminisme, sinó que n’hi hem afegit. És cert que hi havia una regidoria, però totalment buida de contingut i de personal. Nosaltres volem donar un impuls a aquestes polítiques, però dins de la tinença d’alcaldia. Hem definit un Govern que s’ajusta força al que volem fer i a les prioritats que tenim fixades.

Haurà de governar en minoria? Explorarà algun acord, per exemple amb el PSC?

Estic convençut que, a mesura que passi el temps i els partits de l’oposició vagin trobant el seu espai, serem capaços d’arribar a acords transversals. No demano un xec en blanc al meu Govern, sinó col·laboració de cara al conjunt de veïns de Badalona. I estic convençut que hi serà en la majoria de partits de l’oposició.

També els independentistes?

Sí. En temes de ciutat no crec que hi hagi cap problema. Segur que no ens posarem d’acord sobre si Catalunya ha de ser independent o no, però en temes de ciutat sí que ens podem posar d’acord.

Vostè ve d’una etapa de duríssima confrontació amb la resta de partits i ara el veig profundament conciliador. Ha canviat d’estratègia?

Efectivament. Crec que la majoria dels veïns de Badalona estan cansats de la bronca política. Perquè això no ha aportat res positiu a la ciutat en els darrers cinc anys. Hem de treballar en positiu cadascú des del seu paper de Govern o oposició, sense que sigui incompatible amb arribar a acords que beneficiïn els veïns, i especialment els que pitjor ho estan passant.

Quin és el paper que ha de tenir Badalona a l’àrea metropolitana?

Badalona té capacitat i potencial per ser un referent no només a l’àrea metropolitana, sinó al conjunt del país. Estic convençut que d’aquí a tres anys estarem una mica més a prop d’aconseguir-ho.

El PP està en els seus pitjors moments a Catalunya. La recuperació de Badalona, què representa?

Representa que puguem estar al capdavant de l’Ajuntament perquè som el partit amb més suport i també el que reuneix consensos més amplis. Soc conscient que se’ns mirarà amb lupa perquè la nostra gestió serà el mirall del que volem que sigui el Partit Popular a Catalunya. Però estic encantat d’assumir aquest repte.

Pot ser una plataforma per a la remuntada del PP a Catalunya?

Quan un governa raonablement bé sempre ajuda a millorar la credibilitat del seu partit. Això em passarà a mi i a qualsevol alcalde d’altres formacions polítiques.

Quins plans té per afrontar la crisi provocada per la Covid-19?

La nostra primera prioritat és donar resposta a les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques d’aquesta crisi. Crec que tindré la col·laboració de tots els grups polítics en aquesta qüestió.

El PP ha votat en contra de l’estat d’alarma. Perquè utilitzen un discurs tan dur, ara?

Crec que el Govern espanyol s’està equivocant en intentar aprofitar l’actual situació sanitària excepcional per coartar les llibertats i exercir un control polític. Si algun partit ha mostrat sentit d’Estat, aquest ha estat el PP donant suport al Govern d’Espanya amb la pandèmia. Però dos mesos després, quan la situació sanitària es va reconduint, no sembla que sigui gaire lògic continuar mantenint una sèrie de mesures sense sentit en un Estat democràtic. Crec que el PP ha actuat de forma responsable.

I com valora l’acord de Ciutadans amb el Govern de Pedro Sánchez?

Ciutadans està cometent un error. El que més es valora en un partit polític és la coherència i tenir una actuació previsible. Amb aquestes giragonses mostra molta desorientació.

Això pot esquerdar la relació entre el PP i Ciutadans que governen junts en molts llocs?

Estic convençut que no i així ho estan manifestant els responsables dels dos partits en aquests governs municipals i autonòmics.

Com es veuen des de Badalona les manifestacions en barris de Madrid i altres ciutats de majoria benestant i votants de dretes? A la seva ciutat no passa això.

Aquestes mobilitzacions expressen un sentiment de cansament respecte a un Govern que canvia d’opinió cada quinze dies i que aplica mesures que molta gent no comparteix, com les pròrrogues injustificades de l’estat d’alarma. Però això no ens ha de portar a accions que comportin risc de contagi, i per això no veig amb bons ulls aquest tipus de manifestacions. No perquè no tinguin raó, sinó perquè poden posar en risc la recuperació sanitària que s’està produint.

I com valora la gestió de l’emergència de la Covid-19 per part del Govern de la Generalitat? Les crítiques a la recentralització de competències han estat compartides per governs del PP.

Alguns plantejaments de la Generalitat tenen una certa lògica. Però no oblidem que el president Torra ha aprofitat aquesta crisi per anar a la confrontació amb el Govern d’Espanya per marcar perfil davant dels seus socis d’ERC, amb qui està immers en una batalla política per l’espai independentista de cara a les pròximes eleccions.

Així vostè pensa que hi haurà eleccions?

No és que ho cregui, és que n’hi ha d’haver, perquè així ho va anunciar el president. I perquè és evident que el projecte de l’actual Govern de JxCat i ERC està amortitzat.

Però el president Torra ara diu que no és el moment per la crisi de la Covid-19.

Torra està mirant els seus interessos electorals, o els de Carles Puigdemont, no els del conjunt del país. Però seria bo i desitjable que tinguem un nou Govern per tenir estabilitat i un projecte a termini mitjà.

Creu que el Procés per la independència s’ha acabat?

Ens equivoquem si pensem que el sentiment independentista d’una part important de la població s’ha esvaït. El que ha de fer el Govern d’Espanya són polítiques que facin entendre a aquesta part de la ciutadania que val més formar part del projecte compartit d’Espanya que d’una hipotètica Catalunya independent, que seria incapaç amb els complicats reptes que tenim al davant i que provocaria fractures sentimentals.

Que hi hagi dirigents polítics independentistes a la presó ho facilita o ho dificulta?

Ni una cosa ni l’altra. Els que són la presó van ser condemnats per una sentència d’acord amb l’Estat de dret. Més enllà que aquest tema té conseqüències des del punt de vista emocional per a ells i el seu entorn, les lleis hi són per complir-les, i les penes de presó també.