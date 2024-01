Más de 4.500 maletas se acumulan en Gran Canaria por la huelga de 'handling' en Iberia

Las maletas acumuladas en el aeropuerto de Gran Canaria debido a la huelga del personal de asistencia en tierra (handling) de Iberia superan las 4.500, lo que ha obligado a la compañía a alquilar un hangar para su almacenamiento, según han informado este lunes a EFE fuentes de CCOO, uno de los sindicatos convocantes de la protesta.



En el cuarto día y último de la jornada de paros convocados por los sindicatos, el coordinador del sector aéreo de CCOO en Canarias, Antonio Sánchez, ha indicado que hasta este domingo eran 4.500 las maletas retenidas en el aeropuerto canario, por lo que esa cifra ha sido superada en las últimas horas, al tiempo que ha señalado que, en el caso de los dos aeropuertos de Tenerife, la incidencia de la huelga en el equipaje ha sido menor.

Sánchez ha cifrado el seguimiento de los paros en los aeropuertos canarios de Gran Canaria y de Tenerife en el 100% del personal convocado, y ha rechazado la cifra facilitada por Iberia del 17,45%.



Asimismo, ha calificado de "abusivos" los servicios mínimos fijados, que rondan el 95 y 98%, con lo que, ha recalcado, que se produce la paradoja de que en los turnos hay más personal que un día normal, pues salvo los sindicalistas de las organizaciones convocantes, el resto de trabajadores asiste a sus puestos.

Sin embargo, el portavoz ha explicado que el personal de handing ha cumplido los servicios mínimos al 100% y también ha trabajado conforme al reglamento, con lo que se ha evidenciado la falta de personal que ha existido siempre.



En estos días no ha habido "carreras por la pista", los coches que trasladan el equipaje han respetado la velocidad máxima permitida y no se han hecho horas extras. Es decir, ha subrayado Sánchez, el personal no ha trabajado como "burros", al contrario que un día normal.



Según el representante de CCOO, para la asistencia en tierra de un avión se precisan cinco trabajadores, pero lo habitual es que este servicio lo presten dos o tres, por lo que la "se desloman trabajando y son muchas las lesiones musculoesqueléticas" que sufren. "Trabajan como bestias", ha afirmado Sánchez.

El portavoz sindical hecho hincapié en que el personal de handling de Iberia ha apoyado planes estratégicos y de viabilidad para salvar la compañía que han conllevado congelaciones salariales y de trienios, entre otros esfuerzos, y ahora "no entiende que después de haber mostrado voluntad para seguir adelante haya dejado perder el concurso de handing para poder quitarse de encima a 6.000 trabajadores".

El coordinador del sector aéreo de CCOO en Canaria se ha mostrado convencido de que "la oferta que presentaron al último concurso era para perderlo". Además, ha avanzado que en caso de que Iberia no se siente a negociar tras el paro de este lunes, los trabajadores radicalizarán su postura.

Además, ha pedido disculpas a las personas afectadas por la huelga y ha considerado que el problema surgido con el equipaje se ha debido a que la compañía ha querido dar prioridad a la puntualidad y a la rotaciones de vuelos para que los aviones pudieran cumplir con las operaciones programadas, con lo que ha dado "mayor importancia a la rentabilidad".