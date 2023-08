El abandono animal deja huella en España, el país con las cifras más altas de Europa

El teléfono resuena de forma estridente entre las paredes del refugio Vidanimalis, en la localidad sevillana de Cantillana. Una perra ha sido abandonada en la carretera. Con heridas por todo el cuerpo, se encuentra en un estado deplorable: otros animales se la han comido a bocados con la suerte de no alcanzar ningún órgano vital. El dispositivo de emergencia se activa en la protectora: hay que salvarla.

Esta es solo una de las 288.000 historias de mascotas que son abandonadas cada año en España, el país europeo con las cifras más altas de abandono, según un estudio de la Fundación Affinity. Si bien las tasas se mantienen constantes durante todo el año, cuando la época estival arriba se produce un repunte que toda protectora presencia.

El 44% de los gatos y el 35% de los perros son abandonados entre los meses de mayo y septiembre. Así lo confirma Rosario Heredia, secretaria de la junta directiva de Vidanimalis, que señala como una de las principales causas las vacaciones: "La gente se va de viaje, les molestan los animales de compañía y no quieren pagar residencia. En nuestro pueblo los abandonan directamente cerca de la protectora, porque saben que los vamos a recoger", lamenta.

Sin embargo, no siempre hay sitio para un nuevo huésped. Refugiados es una protectora de perros y gatos situada a las afueras de Cartagena, en la Región de Murcia, donde muchas de las adopciones han sido devueltas. Eva González pasa alrededor de tres o cuatro horas casi todos los días atendiendo a más de 40 animales, cada uno con sus necesidades y patologías concretas. La asiduidad con la que las mascotas regresan a los refugio es alarmante, pues, como afirma Affinity, asciende al 20,5% en el caso de los canes y al 4,2% en el de los felinos.

Eva M. González, voluntaria en la protectora Refugiados, junto a varios perros del refugio, a 11 de agosto de 2023. — Elena Ortuño / Público

La voluntaria lamenta que no pueden acoger a todos los animales abandonados. Solo cuando uno de ellos encuentra una familia, otro puede ocupar el espacio que el afortunado ha dejado libre. "Si la jaula disponible es pequeña, solo podremos aceptar un gato o perro pequeño. No podemos colocar un animal nuevo en una jaula con otro desde el principio, primero tenemos que ver si está sano, ponerlo en cuarentena y ver cómo se relaciona con los demás", señala.

Además del periodo vacacional, las causas de abandono son diversas. Según la Fundación Affinity, las seis principales razones que las familias alegan al entregar su animal de compañía a un refugio son las camadas no deseadas (18.6%), el comportamiento del animal (12.3%), la pérdida del interés por este (11.6%), el fin de la temporada de caza (11.4%), los factores económicos (8.9%) y los cambios de vivienda (7.8%).

Tres perros en una jaula de la protectora Refugiados, a 11 de agosto de 2023, en Cartagena. — Elena Ortuño / Público

Ana Rama es voluntaria en la asociación Cuatro Gatos, una protectora especializada en la gestión de felinos, también situada en Cartagena. Se dedican a controlar las colonias de gatos ferales, a los que esterilizan y alimentan. También funcionan a través de casas de acogida para los gatos domésticos abandonados que necesitan un hogar.

Para ella, este verano está siendo "demasiado": "Hay gatos por todos lados. Piden auxilio o se dejan morir de tristeza, porque son seres sintientes que no entienden qué les ha pasado. A veces los recogemos en condiciones en las que ya no somos capaces de conectar con ellos. Quien ha decidido dejarse morir, se deja morir".

Ana Rama apunta que a veces se encuentran gatos que se han dejado morir

Rama denuncia que muchas veces la asociación encuentra a los gatos en situaciones terribles: "En una sociedad presuntamente moderna y civilizada, nos encontramos con bolsas de basura atadas dentro de contenedores que contienen cachorros con el cordón umbilical colgando, que acaban de ser separados de sus madres, quienes buscan a sus hijos con las tetas llenas de leche para alimentarlos".

En otras ocasiones, reciben llamadas por animales atropellados. "Aunque son accidentes, nadie se detiene a mirar si el gato que ha pillado está vivo o muerto", denuncia. Este fue el que creían que sería el caso de Marta, una gata de dos meses y medio que fue hallada bajo un coche aparcado en un parking privado.

Marta necesita una casa de acogida en el municipio de Cartagena a partir del 15 de agosto

"Por las condiciones en las que nos la encontramos, creíamos que había sido atropellada. Solo veíamos a un cachorro pequeño, reptando. Pensábamos que tendría la cadera rota, pero cuando la llevamos al veterinario no se encontró fractura", relata Rama. Se concluyó que era una herida vieja que había sellado mal y le impedía moverse.

Los primeros días en la clínica se dedicaron a desinfectarla, porque estaba llena de gusanos. "Hoy está limpia y solo necesita unos masajes diarios en las patas para recuperar poco a poco la movilidad", señala la voluntaria, que pide con urgencia para 'Martica' una casa de acogida a partir del 15 de agosto dentro del municipio de Cartagena. "Necesitamos a alguien con conocimientos médicos que nos ayude a sacarla adelante hasta que encontremos una familia que la adopte", suplica.

El significado de adoptar

La adopción irreflexiva de un animal se encuentra en las raíces de su posterior abandono. "Muchas veces se adopta a un gato porque te parece bonito, pero no te has informado de lo que necesita ni has comprobado que tenga un carácter con el que puedes convivir", denuncia la voluntaria de Cuatro Gatos. Nubika, un centro de formación veterinaria situado en A Coruña, resume los pasos a seguir antes de adoptar a un animal en seis puntos imprescindibles.

Consejos a seguir antes de adoptar a un animal. — Elaboración propia / Público

No cualquiera es válido para adoptar. Aunque el fin de un refugio es encontrar una familia que le proporcione una nueva vida al animal, los voluntarios tienen el derecho de negarse a dar a un perro o gato si así lo consideran. En Refugiados tienen un protocolo y un cuestionario que pasa por las manos de todos los interesados.

"A veces nos miran con los ojos exorbitados y nos preguntan qué cómo tenemos el descaro de preguntarles por su pareja o si están viviendo de alquiler. Lo que no entienden es que si hacemos esas preguntas es porque tenemos perros que han sido devueltos por divorcios o por mudanzas a lugares en los que no se aceptan mascotas", explica Eva.

La voluntaria lamenta que a veces hasta con el cuestionario se equivocan. Al respecto, Nubika señala que es importante tener claro el proceso post-adopción. "Hay que ser muy paciente. No podemos olvidarnos de que para el animal es un cambio importante y hay que ayudarle a sentir seguridad y confianza", recuerda el equipo editorial del centro.

Si bien la práctica del abandono experimentó un descenso importante desde 2019 gracias a la concienciación de la población, según el estudio de la Fundación Affinity en 2022 el porcentaje ha vuelto a crecer. González sospecha que, en cierto modo, el repunte podría deberse a la nueva Ley de Bienestar Animal.

Evolución del número de animales que llegan cada año a refugios o protectoras de animales. — FUNDACIÓN AFFINITY

Excluidos de la Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal se aprobó en 2023 sin consultar a veterinarios ni a protectoras y, en consecuencia, los colectivos animalistas reclaman su modificación. Desde Refugiados no consideran que se les haya ayudado.

"Obligan a poner seguro a todos los perros y han modificado la consideración de los canes potencialmente peligrosos (PPP) conforme la estructura del animal. Esto es absurdo, porque un perro puede ser de tronco grueso y aún así ser muy cariñoso. Lo que hacen al final es asustar a las familias porque el seguro de los PPP es bastante más costoso. Al insuflar ese miedo, podrían estar, incluso, potenciando el abandono", denuncia González.

Solicita que la ley incluya subvenciones estatales para las protectoras y que se reduzca el IVA del veterinario, actualmente en un 21%. La peor parte, sin embargo, se la han llevado los perros de caza.

Rosario Heredia señala que en Sevilla la caza es una práctica tan común como lo es el abandono de perros que ya no les sirven a los galgueros. "Vienen con un miedo terrible, se ponen contra la pared y así piensan que no los ves, que el problema se acaba. Meten la cabeza debajo de las mantas y tiemblan", lamenta.

Los animales de avanzada edad siempre suelen morir en el refugio, ya que nadie los adopta

Este es el caso de Gary, un perro de avanzada edad que hallaron en una propiedad privada amarrado con una cuerda tan corta, que le impedía sentarse. Hoy es un animal muy cariñoso y dócil que siempre busca contacto con la gente, pero debido a su avanzada edad nadie se plantea adoptarlo.

Gary, un perro de la protectora Vidanimalis que necesita una familia. — Cedida por Rosario Heredia.

La secretaria de Vidanimalis no comprende cómo se ha podido dejar fuera de la protección a los perros que más la necesitan: "Hay algunos que nos llegan con las patas rotas, con mordeduras de otros animales o con rajas en el cuello, porque sus dueños les han intentado retirar el chip".

Para sus dueños, los perros de caza son instrumentos. Deben ser jóvenes, fuertes y veloces. Si un animal no muestra interés en la caza, aunque sea joven, se declara como "no válido". A partir de ese momento, muchos cazadores se desatienden de ellos.

Tanto Vidanimalis como el resto de protectoras señalan los intereses económicos como la única causa posible de la exclusión de un colectivo tan vulnerable como el señalado. Heredia denuncia la situación: "Son un lobby que ejerce mucha presión, pero esos perros deben tener los mismos derechos que el resto".