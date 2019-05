La historia de Abel Azcona con los tribunales y la defensa de la libertad de expresión comenzó en 2015, hace ahora cuatro años. Fue denunciado en Pamplona por su obra Amén, en la que escribe la palabra Pederastia con hostias consagradas por un presunto delito de profanación y otro contra los sentimientos religiosos. Un juzgado de Pamplona, tras escuchar a Azcona, archivó la causa y la enmarcó en la libertad de expresión y artística. Pero la Asociación Abogados Cristianos prosiguió su particular cruzada y el próximo 7 de mayo habrá un nuevo episodio. El artista está llamado a declarar ante los tribunales por la misma obra, esta vez por su exposición en 2016 en Berga (Barcelona), y Azcona, como ya hiciera en febrero en la primera citación, ha anunciado que no acudirá a declarar. Y la lista de presuntos delitos crece: ahora se suma el de desobediencia.

Su negativa a comparecer y a declarar ante la Justicia, por una obra que ya fue examinada por un juez, es su manera de defender su compromiso con la libertad artística. Su manera de decir basta ya. Que ya está bien de perseguir a artistas por el contenido de su obra. Pero este tampoco será el último capítulo de esta historia. Asegura que es más que probable que su ausencia en los juzgados sea acompañada de una orden de búsqueda y captura. ¿Y entonces qué? Abel Azcona anticipa cuál será su respuesta: "El silencio. Si me detienen... asumiré una posición artística, de perfomance y de desobediencia: el silencio. No diré una palabra en todo el proceso", explica el artista a Público desde Lisboa, donde prepara una exposición que se estrenará en los próximos días.

"Acumulo hasta siete querellas de organizaciones como Vox, Hazte Oír o Fundación Francisco Franco. Todas del Bando Nacional, que suelo decir yo".

"Estoy citado el 7 de mayo y la citación judicial deja muy claro que si no acudo se dictará una orden de búsqueda y captura. Ahora estoy en Portugal, pero en breve estaré en España, donde tengo que inaugurar exposiciones y presentar un libro. No voy a refugiarme en ninguna parte ni a eludir a la Justicia. Pero si adoptaré una posición artística, de performance, que no es otra que proseguir en la desobediencia pero yendo un poco más allá: con silencio".

La razón principal del hartazgo de Abel Azcona es que la causa por la que le llama a declarar el juzgado de Berga es exactamente la misma en la que un juzgado de Pamplona ya aseveró que no había delito alguno. Es más, el auto de Pamplona señalaba que la acción artística es una muestra escénica en la que "la provocación o el asombro juegan un papel principal, así como el sentido estético". Pero la asociación Abogados Cristianos ha continuado. Primero, lo llevó al Constitucional, que rechazó la causa. También al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ni siquiera lo admitió a trámite. Y después al juzgado de Berga, donde se le llama ahora para declarar.

Además, Azcona acumula en su expediente un importante número de demandas. Pasa a enumerar: "Tengo una de Vox, otra de Hazte Oír, otra de la Fundación Francisco Franco, otra de una Delegación del Gobierno cuando gobernaba el PP, otra del Arzobispado de Pamplona y dos de Abogados Cristianos. Como ves, son todas del Bando Nacional, que suelo decir yo".

Así que su posición, ante esta avalancha de denuncias y querellas, será la de la desobediencia. Él mismo lo expuso también en una carta que envió al juez de Berga y que fue publicada por El País: "La desobediencia está íntimamente ligada a la libertad, de modo que una persona puede llegar a ser libre mediante actos de desobediencia, aprendiendo a decir 'no' al poder o a las formas de violencia que vulneran y precarizan su existencia. Existir en sí mismo ya es violento, pero mayor violencia es no vivir por miedo al disenso".

Sin asilo en Portugal

Si el juez dicta en mi contra en la resolución del 7 de Mayo, Portugal me ofrece asilo político. He recibido la carta hoy en Lisboa. Gracias Portugal, con la libertad de expresión. — Abel Azcona (@abelazcona) 2 de mayo de 2019

El artista también ha aclarado a Público los últimos mensajes que ha publicado en la red social Twitter en los que decía que si dictaban una resolución judicial en su contra, Portugal le ofrecía asilo político. Azcona ha aclarado que su mensaje era una manera de dar las gracias a Portugal por el apoyo que está recibiendo durante las últimas semanas, especialmente, del secretario de Estado para la Cultura del Gobierno de Portugal.

"El tuit lo puse pare reconocer el apoyo que Portugal me ha dado en este último mes y medio. Mi posicionamiento no es la de coger asilo y, además, sé que esto no se consigue con algo tan sencillo como una carta. Pero estoy en Portugal porque considero que era el mejor sitio para lidiar con la situación que estoy viviendo y, además, porque tengo una exposición aquí", explica Azcona, que reconoce el revuelo que se ha formado en las últimas horas en las redes sociales tras su enigmático tuit.

Y en Portugal continuará el artista hasta dentro de unos días, que vendrá a España a presentar una nueva exposición y un libro. Sabe que es posible que se dicte contra él una orden de búsqueda y captura. También sabe que la posición que ha decidido defender no será fácil. Pero tiene la decisión tomada. "Ya está bien de que nos persigan por nuestra obra. Hay juicios contra artistas, pensadores, raperos... hay políticos en prisión... Creo que es un acto de desobediencia necesario. El silencio ha sido un arma en muchos procesos revolucionarios y ahora la voy a utilizar yo de esta forma. Ya veremos qué pasa", sentencia el artista.