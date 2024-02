Annelies Broekman: "Es un engaño decir que tendremos suficiente agua sumando la desalada a la que hay en el medio natural"

La entrada en emergencia por sequía del sistema Ter–Llobregat, que abastece a Barcelona y su área metropolitana además de parte de la Catalunya Central y Girona, ha intensificado la agenda mediática de Annelies Broekman, que acumula años estudiando los sistemas de gestión del agua. Doctora en Agronomía y miembro del equipo de investigación de Agua y Cambio Global del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), apuesta por articular espacios de gobernanza colectivos que permitan encontrar las mejores soluciones a la escasez de agua para cada cuenca.

Alejada de las salidas tecno-optimistas que alimentan la posibilidad de continuar incrementando la demanda, la investigadora defiende la necesidad de reducir el consumo de agua, plantea recuperar las masas de agua naturales, como los acuíferos, y subraya que hay que gestionar los sistemas hídricos de manera integral, también teniendo en cuenta los usos del suelo y las actividades que se desarrollan.

Broekman recalca que somos "extremadamente dependientes" de que el medio natural esté bien y, por lo tanto, tenemos que "dejar de echarlo a perder" y considera que hay mucho margen para mejorar la gestión de la histórica sequía que vive Catalunya.

Desde la semana pasada, alrededor de tres cuartas partes de la población catalana vive en un municipio que está en emergencia por sequía. ¿Era inevitable la declaración?



Sí, creo que era inevitable debido a la situación meteorológica, pero también creo que se ha estirado mucho la cuerda. Si hubiéramos declarado la emergencia antes, ahora tendríamos algo más de agua. Es un problema calibrar los intereses económicos vinculados al agua y la necesidad de recortar el consumo.

¿Con las restricciones es suficiente para afrontar la actual situación?

Primero tenemos que ver cómo evoluciona la meteorología, pero si no llueve mucho y durante bastante tiempo la situación empeorará, es inevitable. Si se da el caso se tendrá que recortar todavía más, tal como dice el plan de sequía.

En otras entrevistas ha criticado que se protegen más los usos urbanos e industriales que no los agrícolas. ¿Cuál sería la alternativa, teniendo en cuenta que la agricultura es el principal consumidor de agua de Catalunya?



El plan de gestión protege primero los usos de agua de boca frente a otros y, en teoría, esto responde a una necesidad vital de las personas, al derecho humano al agua y el saneamiento, por delante de usos económicos. Pero no se pone en el mismo saco a los diferentes usos económicos, porque hay una diferenciación entre agricultura e industria. Se recorta donde hay más volumen de consumo de agua, pero tenemos que hablar de cuáles son los volúmenes que utiliza la agricultura, partiendo de la base que la agricultura no es una sola.

Por ejemplo, a nivel español unos investigadores han calculado que el 80% del agua que consume el sector lo hacen el 20% de las empresas agrícolas, que son también las que tienen un poder económico más grande para pagarla. Hay fondos de inversión a los cuales pagar el agua no les supone un problema, porque no hacen agricultura para la alimentación, sino un negocio que tiene otras dinámicas.

La clásica imagen que tienes de un agricultor en Catalunya es la típica empresa familiar que trabaja la tierra y produce alimentos para las personas y estos tienen recortes que son insostenibles para su funcionamiento. Lamento que no haya una distinción y que no se entienda que el agua para una agricultura hecha de una determinada manera también tiene una función ecológica y social que estamos perdiendo por estos recortes. Hablo de la agroecológica, la que da de comer, está arraigada en el mundo rural, formada por empresas basadas en las personas y no en los fondos de inversión. Creo que tendríamos que precisar mejor [las restricciones].

¿Hay una gestión demasiado unitaria de las restricciones, en el sentido que se pone todo en el mismo bloque?



Claro. La agricultura no es una sola, son muchas formas empresariales, cada una con su impacto sobre el ciclo del agua y cada una con unos valores asociados al agua, no únicamente económicos. También hay la obsesión de decir que la agricultura consume mucha agua en términos de volumen, pero esto se podría complicar un poco, porque hay una gran diferencia entre uso y consumo.

El uso es el que llevas del medio o del pantano hacia la parcela, pero el consumo es lo que realmente utiliza el cultivo. Se dice que el riego por inundación es poco sostenible porque consume mucha agua, pero en realidad existen los retornos de riego, es decir, inundas el campo, las plantas utilizan una parte del agua, se evapora otra y el resto se infiltra en el terreno.

Si hablamos de agricultura ecológica, donde los retornos de riego no están tan contaminados, este consumo no se corresponde a toda el agua usada. Según las condiciones biofísicas que tiene la parcela, puede tener asociado todos unos usos ecológicos de los cuales se benefician una serie de ecosistemas, como humedales o acuíferos, que reciben los retornos del riego.

Si tuviéramos una agricultura de precisión donde cada gota es utilizada por la planta, también sería un problema. Por lo tanto, no nos tenemos que quedar en el discurso monolítico de la eficiencia como medida que por sí sola nos resuelve el problema, sino que necesitamos un análisis mucho más integral de lo que significa el uso del agua en la agricultura. Hay tanta variabilidad que las medidas de ahorro para reducir el consumo tienen que ser más variadas. No podemos limitarnos a una agricultura totalmente pensada en la eficiencia, pero desconectada del sistema cuenca. Tenemos que mirar cuál es el impacto del sector para cada cuenca. Estamos simplificando demasiado. Y con la industria puede pasar una cosa parecida.

¿Es decir, la planificación es mejorable?



El plan de gestión de sequía es lo primero que tenemos, antes íbamos a golpes de decreto random, con unas reglas del juego que cogían por sorpresa a los diferentes sectores y no se podían adaptar muy bien a ellas. Ahora tenemos unos planes de sequía que están aprobados, pero tenemos mucho recorrido para mejorarlos y mejorar la gestión de la sequía.

Una de las medidas que incluye la declaración de emergencia es la reducción de los caudales ecológicos de los ríos Muga, Besòs y Llobregat. Ha señalado que es una mala decisión y puede perjudicar su salud a medio y largo plazo. ¿Por qué es tan grave?



Tenemos que pensar que la cuenca hidrográfica no es solo el agua que vemos, es un sistema biofísico y ecológico que tiene su funcionamiento y en el que las aguas subterráneas y las superficiales están conectadas. Si reduces los caudales ambientales hasta cero, básicamente como se hace ahora, se pueden desconectar las masas de agua y esto tiene un impacto biofísico muy grande. Puede ser que se seque el acuífero y, por lo tanto, no pueda alimentar zonas húmedas y se genera una reacción en cadena que puede tener unos impactos muy grandes en todo el territorio, como que se sequen las fuentes. Esto a nivel de cantidad, pero también hay afectación en cuanto a la calidad.

Cuando los ríos están vivos son unas depuradoras impresionantes, cuando reduces los caudales provocas un detrimento increíble de la calidad del agua y la que queda ya está en unas condiciones que no se puede usar ni tampoco sirve al ecosistema.

Además, se impacta a todos los ecosistemas dependientes del agua, lo que significa que pueden morir especies que viven en rincones a les que ya se les queda poquísimo. Un ejemplo es el tritón del Montseny, si se secan las rieras donde vive, se habría perdido el 100%. Las especies no funcionan como setas, están interconectadas y si rompes las dinámicas de un hábitat todas las especies asociadas reciben un impacto, es decir, que si le destrozas el hábitat puedes perder la especie en aquel punto.

Además, esta ruptura de hábitat también nos hace entrar especies invasoras, crea una condición para que se rompan los equilibrios ecológicos y tardarán años y años en volver o quizás nunca lo harán. Y esto, a su vez, también tiene un impacto sobre el agua, porque sin estas especies tampoco funciona el agua de un río o una zona húmeda.

¿En este sentido, en la gestión de la sequía echa de menos una apuesta por la recuperación del medio natural, es decir, acabar con la sobreexplotación de acuíferos y descontaminar?

Todo está interrelacionado. Primero se tendría que dejar de echar a perder o planificar cosas que echan a perder [el medio] y después se tendría que restaurar. En esto hay cosas más difíciles de hacer y otros de más fáciles. Por ejemplo, hay muchos parkings que se encuentran en zonas de recarga de agua; si impermeabilizas una zona, no se recargará el acuífero, y esto es fácil de resolver porque sustituyes el hormigón por algún elemento que deje pasar el agua.

En otros lugares sí que harían falta inversiones brutales, porque se tendrían que sacar infraestructuras o usos consolidados en zonas donde tienen impacto. Hay los fondos, la legislación y los medios para hacerlo, pero hace falta voluntad política. Y aquí la ciencia puede ayudar mucho a la hora de decidir dónde restauramos primero para que el impacto de la restauración sea lo más funcional posible.

Y después hay los usos. La mayor parte del impacto sobre las masas de agua son los usos y no solo como extracción de agua, también como contaminación y como uso del suelo. Para poder tener una cuenca que funcione tenemos que reducir la cantidad total de agua que usamos.



A medio y largo plazo, la gran apuesta del Govern es aumentar lo que podríamos llamar las fábricas de agua, es decir, las desaladoras y las plantas de regeneración. Han retrasado la entrada en emergencia y dan cierta flexibilidad al sistema, pero también tienen unos costes energéticos y económicos. Se nos está diciendo que en 2030 podremos generar tanta agua como la que se consume en el área metropolitana de Barcelona y, por lo tanto, el problema de la sequía habrá desaparecido. ¿Compra este discurso?

Hay gente que dice que nos tendríamos que emancipar de la lluvia [ríe]. Esto también denota un desconocimiento en la opinión pública de cómo funciona el agua. Es decir, tú podrías tener agua en el grifo, pero no tener comida, estar en medio de un fuego, enfermar de millones de plagas y enfermedades variadas... Denota una cultura que nos separa del entorno donde vivimos, cuando somos extremadamente dependientes de que el medio [natural] esté bien.

Ahora, si pudiéramos utilizar agua desalada a cambio del agua que cogemos del medio [natural], podemos incluso hablar, eso sí, teniendo en cuenta el uso del suelo. Limitando y ajustando la gestión, dejando de crecer, reorganizando la distribución de los usos en el terreno y viendo qué usos cerca de la costa pueden pagar el agua desalada, pues hablemos. Si toda la región metropolitana pudiera dejar fluir el Llobregat y el Ter, no tocar nada y desalar, hablemos.

Pero no es esto lo que están diciendo, sino que seguiremos utilizando toda el agua que tenemos del medio [natural] y, además, le sumamos la desalada y sin calcular cómo crecerá la demanda, dicen que con esto tendremos suficiente. Pues esto es un engaño.

No se pone el foco en el consumo.



Claro, no es gestión de la demanda y también es una huida hacia adelante. Psicológicamente, pensar que porque tienes el grifo puedes ir gastando está al margen de consideraciones de precio y de acceso al recurso, porque la desaladora está en el mar.

A ver, ¿en Lleida tendrán agua desalada? Qué consumo energético para bombearla hacia allí, tubos arriba y abajo, no es viable. La idea de que nuestro uso puede ser independiente de cómo está el hábitat y que esto no tiene consecuencias es una tontería.

Defiende un decrecimiento en el consumo del agua, ¿pero esto es factible dentro de un sistema económico justamente basado en el crecimiento infinito y que, por lo tanto, generará resistencias a cualquier reducción?



Por un lado, intento evitar el uso de la palabra de decrecimiento porque hay muchos imaginarios asociados, pero desnudándonos de estos imaginarios, desde un punto de vista científico hay límites en este planeta, es un hecho. Por lo tanto, si no los respetamos, la misma economía que querría crecer hacia el infinito colapsa. Claro que es obligado [el decrecimiento]. Si vamos hacia un crecimiento infinito colapsa la disponibilidad del recurso, pero también las dinámicas socioeconómicas vinculadas a su uso. Estas limitaciones hacen ver que el modelo es inviable.

Por otro lado, el cambio siempre genera resistencias, pero tenemos que aprender a gestionar riesgos y dinámicas complejos. Vivimos en un sistema complejo, y nuestra estructura institucional, jurídica y sociocultural no está preparada para gestionar este mundo tan lleno de cambios.

Pero yo no veo para nada descabellado utilizar el conocimiento científico que tenemos y el conocimiento de la gente que tenemos en el territorio para cambiar dinámicas actuales. No creo que nos falten ideas ni marcos de ideas para plantearlo, el problema es la falta de un contexto en que hacerlo y necesitaría un acompañamiento. Yo trabajo en la gobernanza como adaptación, buscando fórmulas para poder como mínimo plantear estas cosas conjuntamente con todos los sectores y grupos de interés.

¿Y esto por donde pasaría, por la articulación de mesas con cargos políticos, sectores económicos, agricultores y ciudadanía?

Nosotros hablamos de crear espacios de gobernanza, que primeramente permitirían alimentar con más información las estructuras de toma de decisión que tenemos hoy, y con dinámicas previas a la decisión que permitan deliberar y generar propuestas codiseñadas y analizar los problemas de los diferentes lugares de una manera muy transparente, basada en la ciencia y en la participación.

Esto ya supondría un gran cambio. Ahora estamos delegando a ingenierías, a un discurso técnico que después alimenta un discurso meramente político y tenemos unos agujeros enormes en el análisis, la deliberación y en el sacar partido de la inteligencia colectiva antes de decir ok a cuál de estas tres alternativas para un lugar escogemos.

¿Sería una manera de reequilibrar intereses, porque ahora solo pesan algunos?



Claro, sería muy importante para poder valorar realmente qué funciones y valores tiene el agua para cada sector, lugar y economía local. Y esto se tendría que articular por cuencas. Ahora parece que resucite un discurso de hace 200 años con los trasvases y la solidaridad hídrica cuando hoy no hay una cuenca que se salve, a pesar de que cada una tiene su versión de la escasez y su diagnóstico. Es el territorio el que nos da la posibilidad de encontrar los equilibrios y tendríamos que analizar cada uno en sí mismo, recuperar los conceptos de biorregión y territorios funcionales. Aquí las cuencas hidrográficas son un buenísimo punto de partida porque son unidades de gestión, que incluso se utilizan en la planificación.

La Agència Catalana de l'Aigua propuso los consejos de cuenca como unos órganos deliberativos permanentes para ir construyendo esta cultura de diálogo, que no se hace de un día para el otro. Tienen que ser espacios legitimados, que se alimentan continuamente con nueva ciencia y nuevos conocimientos, que tendrían que estar interrelacionados entre ellos, para aprender los unos de los otros, frente a la incertidumbre y los riesgos que tenemos que gestionar y que nadie sabe gestionar. No existe una solución mágica en la escasez de agua, la situación es tan compleja que necesitamos aprender todo el rato. Y necesitamos construir estos espacios de donde puedan salir propuestas que tengan un camino jurídico protegido para ir al debate político.

¿En un futuro donde todas las proyecciones dicen que la escasez hídrica aumentará, esta planificación integral del agua tendrá que ser imprescindible?



Absolutamente. La directiva marco del agua, que es la legislación vigente, ya nos lleva hacia allí, no estoy diciendo ninguna cosa revolucionaria, existe legislación y todo lo que necesitamos para hacerlo. Los ciclos de gestión van de seis años en seis años y si no tienes un espacio de participación permanente pierdes a muchísimas personas y a tejido social involucrado y la posibilidad de monitorizar las cosas.

El agua no se puede gestionar solo desde el punto de vista del agua, porque todo tiene que ver, la gestión de los bosques, la planificación territorial, la industria del turismo... Estos espacios tendrían que ser de adaptación, porque el agua es un eje vertebrador fundamental, pero se tiene que hablar de todas las interrelaciones, y no es fácil. Tenemos tanto conocimiento que es una pena ver esta simplificación y funcionar a golpes de multas, porque lo podríamos hacer mucho mejor.