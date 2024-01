Seis proyectos catalanes emblemáticos liquidados o en la cuerda floja por la sequía

Un cambio climático del cual ya se perciben unos impactos que van en aumento y la sequía histórica que sufre Catalunya desde hace tres años están provocando que se abandonen proyectos a nivel nacional y local o, como mínimo, que cada vez sean más cuestionados. Fundamentalmente porque comportan un uso intensivo de recursos, como el agua, que todas las previsiones apuntan que serán más escasos las próximas décadas.

La renuncia a la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno sería el ejemplo más reciente y emblemático, pero ofrecemos un listado en el que también aparecen el Hard Rock, el proyecto para ser la sede de la Ryder Cup de Golf o una piscina de olas en Sabadell, entre otros.

Los Juegos Olímpicos de Invierno

El pasado 30 de diciembre, el Govern confirmó la renuncia definitiva a presentar candidatura para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo. El proyecto hacía años que se arrastraba y había generado un fuerte debate político, territorial y ambiental, con defensores y detractores a todos los niveles. A nivel institucional, quedó muy tocado a raíz de las diferencias con el Gobierno de Aragón, que imposibilitaron una candidatura conjunta, la opción que defendía el Comité Olímpico Español (COE).

A partir de aquí, el ejecutivo de Aragonès aseguró que mantenía el proyecto, esta vez en solitario. Pero la realidad es que perdió fuerza y después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) adjudicara la edición de 2030 a los Alpes franceses y la de 2034 a Salt Lake City (Estados Unidos), y el Govern tiró la toalla.

Entre los argumentos para hacerlo, la secretaria del Departament de Acción Climática, Anna Barnadas, citó la sequía y un cambio climático que harán reducir la cantidad de nieve en el Pirineo catalán y, por lo tanto, convierten en "muy difícil" que un acontecimiento de este tipo "pueda celebrarse en unas latitudes como Catalunya".

El complejo de ocio y del juego Hard Rock

Nuevamente de actualidad por la negociación de los presupuestos del Govern de este 2024, el gran centro turístico y de casinos Hard Rock es el paradigma de macroproyecto que se eterniza en el tiempo sin que, de momento, llegue a materializarse.

Con un origen que se remonta a 2012 y al empresario valenciano Enrique Bañuelos, el PSC reclama al Govern que lo desencalle para darle su "sí" a las cuentas. En cambio, En Comú Podem ha fijado justamente como línea roja para apoyar las cuentas que no se avance en el complejo turístico del Camp de Tarragona, que ve insostenible en un contexto de sequía y cambio climático.

Justamente este es uno de los argumentos del rechazo al proyecto que desde siempre mantienen la CUP y la plataforma opositora, Aturem Hard Rock. Según el propio Govern, si se llega a materializar el complejo comportará un consumo de agua superior al millón de metros cúbicos el año, una cifra que los opositores ven totalmente desmesurada en un contexto de sequía que el cambio climático puede normalizar los próximos años. Sin embargo, de momento el proyecto sigue oficialmente vivo, si bien ni siquiera se ha aprobado el plan urbanístico para hacerlo posible.

Panorámica de los terrenos en los que pretende hacerse el complejo de Hard Rock, entre Vila-seca y Salou. — Núria Torres / ACN

El Surf City, la piscina de olas de Sabadell

A finales de diciembre, hace menos de un mes, el Ayuntamiento de Sabadell enterró el Surfcity, el proyecto de iniciativa privada para hacer una piscina de olas en unos terrenos públicos de la ciudad vallesana. Desde el minuto cero, la propuesta había generado un fuerte rechazo de entidades ecologistas y de parte de la oposición, como por ejemplo de ERC, los comuns o la Crida -donde está la CUP-.

Para el consistorio que lidera la socialista Marta Farrés ahora "no se dan las condiciones" para continuar la tramitación del proyecto, fundamentalmente por la situación de sequía prolongada y las restricciones de agua que conlleva. Con una inversión prevista de 14 millones de carácter privado, el complejo se tendría que ubicar muy cerca del río Ripoll y tendría que contar con dos piscinas, la principal de 140 metros de largo y 35 de ancho, con capacidad para generar oleadas de 2,4 metros de altura.

Sede de la Ryder Cup de Golf

A principios de agosto del año pasado, transcendió que el Govern se oponía a qué Catalunya se convirtiera en la sede de la Ryder Cup de Golf de 2031, una competición que enfrenta las selecciones de los mejores jugadores europeos y estadounidenses. La razón es que el proyecto comportaba la construcción de un tercer campo de 18 agujeros en Caldes de Malavella (Girona), además de un hotel y apartamentos.

Directamente, la Generalitat lo vio como un plan "especulativo" y desde el Departament de Presidencia se apuntó que no construirán "un nuevo campo en Catalunya. Hay muchos [92 en total], no es nuestro modelo y estamos en plena sequía". Desde entonces se han movido algunas cosas y ahora mismo no se puede descartar con la misma rotundidad que Catalunya sea la sede de la competición. La clave es que los organizadores se abren a celebrarla en las instalaciones ya existentes en Caldes, es decir, sin construir un tercer campo de golf.

Imagen de uno de los campos del complejo Camiral Golf & Wellness (PGA Catalunya), donde se quiere hacer la Ryder Cup. — Cedida per Camiral Golf & Wellness a l'ACN

Las pistas de hielo navideñas

El pasado 13 de diciembre, el Patronato de la Fira de Girona anunció que finalmente no instalaría una pista de hielo durante las fiestas navideñas. La razón era mostrar "compromiso y ejemplaridad" ante la situación de preemergencia por sequía de la ciudad.

La realidad es que los últimos años han proliferado las pistas de hielo navideñas en decenas de municipios catalanes. Con todo, si bien es verdad que muchas se mantienen, la situación ha empezado a cambiar últimamente, sobre todo a raíz de la sequía persistente. Desde la sustitución del hielo por pistas de material sintético, que son más económicas y sostenibles al no necesitar agua, a la renuncia a poner una instalación de este tipo, cosa que han hecho ciudades como Reus, Terrassa, Sant Andreu de la Barca o Palafrugell, entre otras.

En cualquier caso, ya es un hecho que, si un municipio decide poner una pista de hielo, recibirá críticas por una apuesta energéticamente y ambientalmente muy cuestionable, como le ha pasado a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que la ha estrenado en las recientes fiestas.

Las nuevas piscinas de Gavà

Justamente este próximo sábado hay convocada una movilización para mostrar el rechazo ciudadano que genera el proyecto de construir un complejo de cuatro nuevas piscinas en Gavà (Barcelona) en un contexto de sequía. En concreto, la marcha la impulsa la plataforma Aturem el Pla de Ponent, que se opone a un macroproyecto urbanístico aprobado hace más de 15 años y que puede suponer la construcción de casi 5.000 nuevas viviendas en la ciudad.

En esta ocasión, además de reiterar el rechazo al Pla de Ponent -que ha unido varias generaciones de activistas de la ciudad y del sur de la comarca-, la manifestación también servirá para protestar contra la idea de construir una nueva estación de Rodalies, que se ubicaría a apenas unos dos km de las actuales de Gavà y de Castelldefels, y contra el complejo de piscinas previsto en la zona de Ca n'Horta.

Con la voluntad de terminarlo antes de que en 2027 culmine el actual mandato municipal, el gobierno local -en manos del PSC- escogió en septiembre la propuesta arquitectónica ganadora para tirar adelante con el complejo, que prevé cuatro piscinas, una de las cuales olímpica. Los ecologistas denuncian que "la construcción implicaría la destrucción del entorno histórico de la Masía de Ca n'Horta, del siglo XVII" y recuerdan que la ciudad dejó de contar con una piscina pública descubierta porque el Ayuntamiento "decidió cerrarla y edificar pisos".

El 'biollac' de Igualada

Cerramos la lista con un séptimo proyecto, que en este caso sí que ha tirado adelante, pero lo ha hecho acompañado de mucha polémica y, justamente, incumpliendo el Plan de Sequía del Govern. Es el llamado biollac -o biolago-, una laguna artificial de casi 1.600 metros cuadrados que se ubica en el Parc Central de Igualada (Barcelona). El biollac es uno de los elementos que se incorporaron en las recientes obras del espacio, que se culminaron durante el año pasado, con un coste de 1,3 millones.

El proyecto estuvo rodeado de críticas por el consumo de agua que supone y más en una época de sequía. La plataforma Aigua és Vida o la CUP-Poble Actiu estuvieron entre las entidades y partidos que más atacaron un "espacio inventado, prefabricado y artificial", en una ciudad que cuenta con un río, la Anoia, que sí que es natural.

Paralelamente, en mayo se supo que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) había denunciado al Ayuntamiento de Igualada por incumplir el plan de sequía, justamente por haber llenado de agua este lago artificial en noviembre de 2022, una práctica que ya estaba prohibida en aquel momento.