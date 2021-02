El enfado entre los sanitarios por el "caos absoluto" de la Comunidad de Madrid respecto a la organización a la vacunación a personas mayores de 80 años no ha hecho más que crecer. Este jueves se inicia la campaña de inmunización a mayores, policías, bomberos y docentes, por lo que justo el día anterior tocaba empezar con las citaciones. Algunos centros de salud no recibieron hasta las 18.00 horas los listados de personas a las que tienen que llamar para que acudan a ser vacunadas. Otros no tuvieron ni comunicación oficial sobre lo que hay que hacer hasta el mediodía.

Esto ha llevado prácticamente a la totalidad de sindicatos y asociaciones de sanitarios a denunciar la descoordinación y falta de planificación sobre la vacunación por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El único mensaje positivo que se lanza sobre la vacunación es que al final saldrá adelante gracias al trabajo de las enfermeras y el personal de Administración. Alda Recas, portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), destaca en este sentido que este caos no es ningún caso culpa de los profesionales porque, si se consigue un buen inicio, será "gracias a los sanitarios".

La vacunación a mayores en centros de salud

Los centros de Atención Primaria de Madrid acogen a partir de este 25 de febrero la vacunación a personas mayores de 80 años. Los centros de salud son los que llaman a los ciudadanos para que acudan a recibir las vacunas. La previsión del Gobierno regional es administrar 50.000 dosis de vacunas entre el jueves y el lunes próximo, 1 de marzo, y si la próxima partida de vacunas llega a tiempo, se prevé citar del 2 al 5 de marzo a otros 80.000 mayores a sus centros de salud. En total se prevé vacunar a 15.000 mayores al día hasta llegar progresivamente a los 350.000.

Las vacunas se administrarán por la tarde de 15.30 a 19.30 horas, según ha indicado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. A los mayores de 80 años se les vacunará con Pfizer. Los usuarios podrán ir acompañados si lo necesitan tanto por un familiar como cuidador. Las dosis y jeringuillas se distribuirán de forma diaria según el listado de pacientes a vacunar. No se vacunará durante los fines de semana.

Vacunación a trabajadores esenciales en Zendal y Wanda

Esta jornada también arranca la vacunación a trabajadores esenciales como policías, bomberos o docentes. Se empieza con la vacuna AstraZeneca, por lo que solo se inocula a la población con edades entre los 18 y 55 años, tal y como estableció el Ministerio de Sanidad.

A los 110.000 docentes de colegios públicos, privados y concertados se les citará para que se vacunen en 70 dispositivos asistenciales de Atención Primaria designados por la Comunidad de Madrid, en el Hospital de emergencias Isabel Zendal o en el estadio Wanda Metropolitano. La citación se realiza de forma centralizada a través de los listados que facilite la Consejería de Educación a Sanidad. Se les vacunará en horario de tarde.

En el Wanda Metropolitano también se empezará a vacunar este jueves a policías locales, bomberos y personal de protección civil de lunes a domingo. Después se activarán también otros puntos de vacunación como Wizink Center y el Palacio Vistalegre. La Policía local y los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Madrid tendrán un "circuito diferenciado", según ha comunicado este miércoles el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

La vacunación a domicilio, aún planificándose

La vacunación a domicilio aún está en el aire. Aguado afirmó este miércoles que está "previsto" y que las unidades sanitarias se desplazarán para realizar la vacunación a domicilio, pero varias asociaciones y sindicatos aseguran que los trabajadores no conocen ningún protocolo para esto. Una de las portavoces que ha denunciado esta situación es la responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) de Sanidad Madrid, Rosa Muelas, que también se lo reprochó a la directora de Salud Pública, Elena Andrade, durante una reunión celebrada este martes de la Comisión Central de Salud tras las críticas de todos los sindicatos por la falta de información sobre el protocolo de vacunación.

CCOO denuncia que la Comunidad de Madrid aún "no se plantea vacunar a domicilio por lo complejo que es"

Desde CCOO denuncian así que la Comunidad de Madrid "no se plantea la vacunación a domicilio por lo complejo que resulta ya que hay que trasladar hasta las casas a personal médico y de enfermería por si produjeran efectos adversos". Varios miembros de equipos de vacunación consultados por Público confirman que no tienen información sobre un protocolo específico para inocular a los mayores de 80 años en sus domicilios más allá de "indicaciones" informales sobre que es "algo que hay que hacer". La portavoz de la Asociación Madrileña de Enfermería también confirma que aún "no hay plan para los grandes dependientes que están en casa".



Por qué los sanitarios denuncian "caos" y "descontrol"

Sanitarios del centro de salud de Juan de la Cierva en Getafe no tenían en la mañana de este miércoles ninguna indicación oficial sobre la vacunación a mayores. En el centro de salud Mar Báltico de Hortaliza no la tenían tampoco a las 18.00 horas de la tarde. Pero no han sido situaciones particulares porque es lo que se ha vivido a lo largo de este miércoles en prácticamente la totalidad de los centros de salud. De forma general, los listados de las personas a las que había que llamar para vacunar este jueves llegaron a mediodía, pero en varios centros llegaron incluso más tarde.

Los sanitarios tienen miedo de que se pierdan dosis por la falta de planificación

El mayor miedo de los sanitarios es que por este caos se pierdan dosis pero temen que sea así si la situación no cambia. "¿Cómo pretenden que se planifique una vacunación que requiere preparación y que los centros de salud tengan un número exacto de vacunas si no se tienen los listados para llamar a los mayores? Es un despropósito. Saldrá adelante gracias a las enfermeras pero hay instrucciones contradictorias y ninguna planificación", lamenta Recas. Otra sanitaria de Getafe que quiere mantener en anonimato comenta que en su centro aún no saben ni las personas que vacunarán este jueves ni las dosis que llegarán: "¿Pretenden que se solucione todo por la mañana cuando, además, tenemos el centro de salud desbordado?".

Los problemas de planificación van incluso más allá. La portavoz de AME señala que en días llegarán problemas si se arranca la campaña con el ritmo que quiere Sanidad porque hay centros de salud que tienen una población mucho más envejecida que otros y, por tanto, tendrán más población a vacunar que otros. "El PP vende todo como si se fuera a vacunar a un rebaño pero no es así", insiste. Desde AME, que ya preveían este escenario, sacaron la semana pasada una campaña bajo el título Aún sin instrucciones, nosotras nos preparamos. En este plan animaban a las enfermeras a descargar la población de su centro de salud por tramos de edad, preparar los espacios y recursos y diseñar una agenda consensuada con su equipo. "Gracias a la autoorganización hay centros más preparados, pero esto no debería ser así", insiste.



Servicio de información: 900 102 112

Son muchos los ciudadanos que están llamando a los centros de salud para tener información sobre la vacunación. A partir de ahora hay otro recurso para esto. La Comunidad de Madrid ha habilitado un servicio de información específico para despejar dudas sobre el proceso de vacunación. El número habilitado para tal fin es el 900 102 112.