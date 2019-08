El atleta Jorge Luis Martínez celebró su medalla de bronce en la categoría de patinaje de velocidad de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con una bandera de México en una mano y con la comunidad LGTB+ en otra. Así, se ha convertido en el primer medallista mexicano abiertamente gay.

"Soy gay y estoy orgulloso de poder decirlo", declaró el deportista a la revista GQ. "Si yo me puedo sumar a ese mensaje de igualdad, de equidad, de inclusión y darle a la gente la perspectiva de que cualquier tipo de persona, con cualquier preferencia sexual puede ser una persona exitosa y lograr sus sueños, pues lo voy a hacer cuando tenga la oportunidad y porque me nace hacerlo", añadió.

Martínez defendió, además, que otros miembros del colectivo hagan lo mismo en pro de la visibilidad: "La gente no sabe que a lo mejor un alto ejecutivo de una empresa transnacional es homosexual, por eso me parece importante que la gente lo sepa; que es una persona común y corriente que se supera, que logra sus sueños y que no tiene por qué ser una forma de etiquetar o tacharnos, ni nada eso. Entonces si me puedo sumar y tengo la madurez para poder hacerlo y me siento mucho más cómodo con eso, pues lo voy a hacer", comentó.

Además, espera que su anuncio cambie en panorama entre los atletas mexicanos: "Yo creo que va a ser un parteaguas, porque obviamente no soy el único deportista homosexual en México, pero justamente nadie lo establece o lo hace público. Más bien, yo creo que va a ser un parteaguas y la sociedad lo va a tomar bien, ojalá que sirva de inspiración a muchos que lo quieren hacer y algo los detiene".