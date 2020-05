El Gobierno de la Comunidad de Madrid insiste en pasar de fase sin pararse a mirar las deficiencias que detectó el Ministerio de Sanidad. Tampoco ha hecho caso a las denuncias desde los trabajadores. Desde sanitarios individuales hasta los portavoces del Colegio Oficial de Médicos señalan que Atención Primaria y Salud Pública, claves de la desescalda y la detección precoz, no están preparadas para la fase 1. Han pasado tres días desde que Sanidad rechazó la segunda petición del Gobierno regional y las organizaciones dicen que la situación no ha cambiado, aunque aún habría tiempo en esta semana.

"Los médicos y los profesionales de la sanidad hemos pasado por momentos muy duros y no estamos preparados para afrontar un nuevo pico. Los centros de atención primaria no están abiertos al 100 %. Las plantillas están mermadas por la enfermedad. Antes de la crisis ya teníamos una falta del personal sanitario, ahora, con el personal de baja, las condiciones no son las optimas para afrontar esta situación" ha asegurado el presidente del del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa que sería posible que Madrid hubiera alcanzado lo requerido porque ahora "tres días son un mundo" por la intensidad con la que se está trabajando. Sin embargo, ha señalado que, llegue cuando llegue la solicitud formal, el proceso de discusión entre el ministerio y la comunidad autónoma durará hasta "el momento en el que se tome la decisión" y que es muy probable que pidan más información de la dada inicialmente. "Aunque se presente hoy, podríamos evaluarlo hasta el jueves", ha insistido, marcando este día como la fecha en la que esperan terminar las conversaciones con las comunidades.

Por otro lado, el ejecutivo regional ha indicado que este lunes ya se ha pedido el paso de fase verbalmente en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que este martes se aportarán los informes técnicos que sustentan la solicitud.



¿Se han solucionado en tres días los problemas que señalados en el informe del Ministerio de Sanidad? Para los sanitarios no ha habido ningún cambio sustancial todavía. Lamentan que las promesas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso todavía no son más que promesas en un papel. "Nos han traído material a los centros de salud, pero no el suficiente. Solo tenemos uno o dos test por médico y por día", recuerda este lunes Ana Giménez, la presidenta de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Uno de los refuerzos que pidió Sanidad es que se amplíe la capacidad de realizar test porque ahora se encuentra al límite.

Más allá de las pruebas, las organizaciones y los sindicatos reclaman que se contrate a los Médicos Internos Residentes (MIR). Unos cinco mil profesionales que han estado trabajando en primera fila durante el pico de la pandemia y cuyos contratos termina en mayo. También se demanda el personal de refuerzo para Atención Primaria y Salud Pública.



Aún no se han realizado las 600 contrataciones prometidas para los centros de salud y las 400 para identificar los contactos de los nuevos casos. Sanitarios que son completamente necesarios para controlar y cortar las cadenas de transmisión mientras se recupera cierta actividad ordinaria. Esos trabajadores también ayudarían para atender en las residencias porque en torno al 20% aún no están cubiertas.



Aunque parece que no se recuperará al 100%. Ahora está muy lejos de ello porque la lista de espera para pedir cita es, en muchos centros de salud, de más de una semana. Hasta 70 centros de salud siguen cerrados, también los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs). De hecho, la presidenta regional ha reconocido este lunes que la desescalada se tendrá que dar con varios centros de salud cerrados. "Hay centros tan pequeños en la autonomía que no procuran ni siquiera la seguridad de los profesionales sanitarios que están trabajando en ellos", reconoció la presidenta autonómica este lunes en una entrevista en Telecinco.



Aunque hay problemas más de fondo, como el recuento de datos. La Comunidad de Madrid presenta un retraso en las notificaciones de datos mayor que el del resto de comunidades que, exceptuando Catalunya, ya han conseguido casi al completo cumplir con el registro diario de positivos por PCR.

Esto ha hecho que en muchas ocasiones el número de nuevos casos que aparece en la serie de datos que distribuye al Ministerio de Sanidad no corresponda a la realidad, reduciéndose mucho la cifra de Madrid. Este es el significado del asterisco que siempre acompaña a la tabla de Madrid y que avisa que los servicios de salud de la región tienen que consolidar sus datos para dar el número real en lugar de juntarlos con antiguos que aún no habían recibido.

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea (Ciudadanos), ha llegado a acusar a la Comunidad de "hacer trampas" con los datos.

Los datos son otro motivo para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública para apoyar que Madrid haya continuado en fase 0: "Entendemos que la decisión del Gobierno se ajusta a la incidencia de la enfermedad en la región. Conviene recordar que, según el estudio de sero-epidemiología de la Infección Sars-Cov2 en España, solo el 11,3% ha pasado la infección en la Comunidad de Madrid. Y que con una población del 14,2% del total del país acumula el 32,08% de las muertes por covid19 de acuerdo con los datos oficiales. El exceso de mortalidad ha sido patente".



Por último, la Comunidad se enfrenta a otro problema debido a su organización sanitaria. Varias regiones y entre ellas las otras dos más afectadas, Catalunya y Castilla y León, han pedido pasar de fase por zonas básicas de salud. La Comunidad de Madrid pasó de tener 11 áreas sanitaras a una sola en 2010, en el Gobierno de Esperanza Aguirre, por la Ley de Área Única y Libre Elección aprobada en la Asamblea de Madrid con la oposición de IU y PSOE.



¿Esto quiere decir que la Comunidad de Madrid no está preparada para pasar de fase el próximo lunes? Los expertos y los sanitarios tienen dudas. Lo único claro es que si las contrataciones para reforzar Atención Primaria y Salud Pública no llegan sí que será imposible hacer frente a un rebrote.