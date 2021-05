Ayuso rechaza centros municipales para vacunar a la población mientras recurre a los de la sanidad privada

La Comunidad de Madrid ha rechazado hasta en tres ocasiones la ayuda de Madrid Salud —organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid— para vacunar a la población general contra la covid-19. Todos los recursos del organismo municipal han estado a disposición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde el pasado mes de diciembre, pero en ningún momento se han llegado a aprovechar al 100%. Trabajadores, sindicatos y oposición lamentan esta posición de la Consejería de Sanidad porque, mientas se ha descartado esta ayuda, sí se ha recurrido a la sanidad privada o a 'vacunódromos' como el estadio Wanda Metropolitano para agilizar el proceso de inmunización. De hecho, fuentes oficiales de Sanidad al ser preguntadas por Público sobre la colaboración con el Ayuntamiento, insisten en que "el sistema sanitario público tiene suficiente capacidad para administrar las vacunas que recibe", pese a que la semana pasada se incorporaron 38 centros privados a la red de vacunación y en diciembre ya se realizó un contrato con Cruz Roja.



En diciembre fue la primera vez que Madrid Salud se ofreció para vacunar, según desveló El País. Entonces se hizo de forma verbal, pero en el mes de febrero se presentó ya una propuesta escrita y formal a las responsables de la vacunación en la región. En un principio se aceptó pero, cuando ya se había mandado el escrito a los centros municipales, la Comunidad de Madrid cambió de opinión y la rechazó, según han confirmado a Público varios responsables del organismo autónomo. Hace tres semanas, la dirección de Madrid Salud reiteró la propuesta para vacunar a la población general, recordando que tenían todos los recursos disponibles, pero la colaboración está limitada a trabajadores municipales (30.000 dosis, según los datos del Ayuntamiento) y, desde esta semana, a personas sin hogar. "Ha sido y es un papel muy subsidiario. Hemos vacunado a trabajadores y ahora nos encargamos de colectivos a los que es más difícil llegar, pero podríamos haber hecho mucho más", lamenta una de las sanitarias.



Sanitarios del Ayuntamiento vacunaron en centros de día a trabajadores menores de 55 años y pidieron inmunizar a la vez al resto del personal y usuarios

La propuesta escrita de Madrid Salud, a la que ha tenido acceso Público, se hizo cuando los sanitarios del organismo tenían que acudir a los centros de día municipales para inocular a los trabajadores de menos de 55 años. Entonces, defendieron que podían aprovechar esta situación para inmunizar a todo el personal y a los usuarios más mayores y así evitar que alguno de ellos se tuviera que desplazar a otros centros o vacunódromos más lejanos como el Hospital Isabel Zendal.

Madrid Salud empezó a vacunar contra la covid-19 con una capacidad de inocular 1.300 dosis a la semana. Con la posibilidad de llegar a 4.000. Nunca se superó el número inicial y durante semanas la vacunación se ha llegado a paralizar, inmunizando solo en uno de los 17 centros municipales.

Fuentes oficiales del Ayuntamiento de Madrid dicen que no ha habido más colaboración entre ambas instituciones por la falta de vacunas. Sin embargo, no contestan a la pregunta sobre la propuesta escrita u otras conversaciones más concretas. Fuentes de la Consejería de Sanidad sí reconocen estas ofertas aunque insisten en que no hacen falta: "Con nuestra Red tenemos capacidad suficiente". A lo que no se da explicación alguna es al hecho de que el Gobierno de Ayuso descarte esta ayuda y sí recurra a la privada. Más aún cuando los sanitarios del Ayuntamiento han participado de forma muy activa en otras campañas. "El problema es que la vacunación de la gripe no tiene tanta carga política como la de la covid-19. Lo sencillo hubiera sido incluir nuestros puntos de vacunación para las citaciones, 17 puntos de cercanía. Es un recurso público que no se ha utilizado", insiste otra de las trabajadoras.

Este asunto también se trató en el último Consejo de Administración de Madrid Salud. Javier Barbero, concejal de Más Madrid, preguntó por "el estado de colaboración" del organismo autónomo, según cuenta el concejal a este medio y refleja también el acta de la reunión del pasado día 12. La Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias y Concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Inmaculada Sanz Otero, sostuvo que el estado de colaboración era "bueno" y "permanente": "Lamentablemente, siguen faltando vacunas". Ante esto, Barbero defendió que, si bien habían vacunado a trabajadores esenciales desde el Ayuntamiento, se podía seguir con población general, así como haber aprovechado la Campaña del Frío para inocular a personas sin hogar, migrantes, grandes dependientes o más mayores.

"Deberían haber contado al 100% con todo el personal de Madrid Salud y, si no es suficiente ahí, recurrir a la privada"

Sanz Otero insistió en la falta de vacunas aunque reconoció que "la capacidad de Madrid Salud es mucho mayor" a la que se está utilizando para este proceso. Entonces, ¿por qué no utilizarla y en vez de recurrir a la privada? Barbero dice que "quizás tenga que ver con la oferta que ha salido a los hospitales privados" y que en el fondo "esconde un desprecio al sistema público".

En este sentido, Pilar Heredia, de UGT Madrid Salud, confirma que Madrid Salud ha reiterado en varias ocasiones que puede colaborar más y recuerda que no es la primera vez que la Comunidad de Madrid rechaza la ayuda del organismo durante la pandemia. Como avanzó Público entonces, pasó lo mismo para el estudio de contactos durante 2020. "En algunos centros esta semana están prácticamente sin vacunar porque no han dado el visto bueno para inocular al resto de la población. Podrían haber contado al 100% con todo el personal de Madrid Salud y, si no es suficiente, entonces recurrir a lo privado". Comparte con Barbero que detrás de esto hay una política que busca fomentar la empresa privada en detrimento de lo público: "La falta de políticas de apoyo a lo público va encaminada hacia la privatización. Los primeros que pierden con esto son los ciudadanos", enfatiza.

Por último, Miguel Montejo, también concejal de Más Madrid, pone el foco sobre el papel del alcalde José Luis Martínez Almeida: "Como alcalde tiene la obligación de defender los intereses de los vecinos de Madrid, y de poner en valor los recursos municipales. Y como líder nacional del PP de influir en la comunidad autónoma para que así sea. Y no hace ninguna de las tres cosas".