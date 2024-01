Un concesionario de BMW prescinde de la actriz Itziar Ituño por participar en un acto contra la dispersión de presos de ETA

Una empresa concesionaria de BMW ha anunciado que prescindirá de la colaboración de la actriz Itziar Ituño después de su participación, el pasado 13 de enero, en una manifestación para reclamar "el regreso a casa" de los presos de ETA. La intérprete, conocida por su papel en La casa de papel, trabajaba como embajadora de la marca en los concesionarios dirigidos por Lurauto.

"En BMW Lurauto no nos vinculamos con ninguna ideología política, por lo que lamentamos que se haya vinculado la imagen de BMW Lurauto con cualquier tipo de acto de contenido ideológico, ya que reafirmamos nuestro compromiso con la diversidad, inclusión y el respeto al 100% de la sociedad", escribían en redes sociales.

La decisión ha generado numerosas reacciones y la actriz ha sido blanco de insultos y amenazas en redes sociales. El Gobierno Vasco, de hecho, ha denunciado los comentarios "inadmisibles" contra la artista, aunque ha evitado pronunciarse sobre la decisión de la concesionaria de BMW.

En las redes sociales, el exvicepresidente del Gobierno, ahora director de Canal Red, Pablo Iglesias, ha compartido la noticia, ha denunciado la hipocresía de BMW y ha asegurado que "como demostró el investigador Joachim Scholtyseck, el origen de su riqueza proviene de sus vínculos con los nazis".



Ituño siempre se ha mostrado partícipe en diferentes causas sociales y ya acudió a un acto de la plataforma Sare en favor del fin de la dispersión de los presos de ETA. La actriz también ha acudido a los campamentos de refugiados saharauis y ha dado su apoyo a la huelga de Tubacex.

En una entrevista con Público, Ituño no escondía su ideología y reconocía que, al posicionarse políticamente, se enfrentaba al riesgo de perder ofertas de trabajo.



"Vengo del País Vasco, vengo de un barrio obrero, tengo conciencia feminista, tengo conciencia de clase... y siempre he sido así. A quien no le guste, que no mire. (...). A pesar de que se te caigan trabajos, de que haya malas miradas e incluso amenazas. Pasas momentos duros, pero qué más quiere la gente que defiende una injusticia que nos callemos. Y no. Hay que arriesgarse y que ladren todo lo que quieran. Si perdemos la fe en el arte, qué nos queda. Pues tendremos que intentar que sea un arma arrojadiza emocionante", decía.

