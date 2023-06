Boaventura de Sousa reconoce actitudes "inapropiadas" hacia las mujeres, aunque niega las acusaciones de acoso sexual

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos ha remitido un artículo, recogido por El País, en el que reconoce actitudes "inapropiadas" hacia las mujeres, pero niega las acusaciones de acoso sexual de varias investigadoras que trabajaron a su lado.

Durante el mes de abril varias mujeres acusaron al sociólogo de acoso sexual y abuso de poder, a raíz de la publicación de un informe sobre acoso en la Universidad de Coímbra que dedicaba un capítulo al profesor y le acusaba por estos hechos. Dicha universidad le suspendió temporalmente de sus funciones e inició una investigación. Además, Público suspendió su colaboración con el sociólogo hasta que se aclaren los hechos.

"Pertenezco a una generación en la que el comportamiento inapropiado, si no sexista, ya sea a través de la convivencia o del lenguaje, era aceptado por la sociedad", señala De Sousa en la carta, que rebaja el tono de la anterior emitida, donde acusaba a las mujeres que le denunciaron de difamarle.

"Reconozco que en ciertos momentos pude haber sido protagonista de algunos de estos comportamientos. En ese sentido, lamento que algunas personas hayan sufrido o sentido malestar y por esto les debo una explicación", añade. Aunque niega las acusaciones de acoso sexual como las denunciadas por antiguas estudiantes como la activista argentina Moira Ivana Millan o la diputada brasileña Bella Gonçalves.

"Este reconocimiento no implica en modo alguno que asuma la práctica de los graves hechos de los que se me acusa y nunca dejaré de defender la dignidad y la integridad que he construido a lo largo de más de 50 años", ha subrayado.

Al menos cinco mujeres denunciaron por acoso sexual al sociólogo durante una década. Tres de ellas en el informe Conducta sexual inapropiada en la academia, durante su paso por el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra, donde el sociólogo es profesor, así como director emérito.

Las tres autoras señalan cómo las instituciones favorecieron que De Sousa pudiera ejercer este comportamiento de abuso sexual y abuso de poder. Asimismo, acusan al sociólogo de apropiarse de ideas y textos de investigadoras y académicas. "El principal objetivo es contribuir a que se abra un debate necesario en la academia sobre las responsabilidades institucionales. Aunque nuestras carreras han avanzado, sabemos que para muchas compañeras, los mismos obstáculos les han llevado a dejarlo y al final de sus carreras académicas", aseguran en el texto.