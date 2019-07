"Hay tallas grandes”. Este reclamo sigue siendo habitual en la cartelería de muchos comercios, pero supone una discriminación hacia cualquiera que salga del canon de belleza que impera en las grandes cadenas. Si la diversidad de tallaje estuviese normalizada, la tallas grandes (¡y XS!) ocuparían un lugar en los escaparates.

Por esa razón, el movimiento feminista del 8M acuñó el grito de guerra: "La talla 38 me aprieta el chocho" y cada nueva temporada de rebajas, el Comando violeta lleva a cabo una campaña alrededor de centros comerciales y tiendas para denunciar los "estereotipos" de la industria de la moda.

No es la primera vez que se emprende una cruzada para apoyar la diversidad en las tiendas de ropa. Anna Riera, una joven catalana de 21 años, lanzó en 2015 una petición en change.org reclamando a Zara que retirase de sus escaparates unos maniquíes excesivamente delgados. La campaña logró su objetivo después de que 111.388 personas firmasen la iniciativa. Meses después, decidió dar un paso más y reclamar al grupo Inditex que ampliase su tallaje. "Deberíamos empezar a diseñar para personas, no para estereotipos. Deberíamos dejar de etiquetarnos y discriminarnos porque la ropa no la llevamos según nuestro propio físico, sino según nuestra personalidad", reclamaba Riera. La marca reaccionó a la movilización y anunció una ampliación del tallaje, pero solo en algunas prendas.

¿Qué pasa cuando vas a Zara buscando una talla mayor a una 44? https://t.co/hd3Hn3aQml — Change.org España (@change_es) 27 de febrero de 2016

La apuesta se quedó en un gesto reducido mientras que, este mismo año, el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista enviaba un requerimiento a Zara para que retirase algunas de las fotos de una campaña publicitaria por mostrar modelos "excesivamente delgadas". Yolanda Domínguez, artista visual y feminista activista, denunciaba así la imagen de la mujer que reflejaba el editorial del buque insignia del imperio de Amancio Ortega: "El problema no es que aparezcan mujeres delgadas en sus editoriales, sino que las demás ni siquiera existan. Ni con curvas, ni con canas, ni con vida".



Mujeres tiradas por las esquinas, colgadas de un gancho o agazapadas a lo Gollum sobre las piedras de una playa... ¿Es esa la mujer que representa la marca @ZARA? https://t.co/aq1hh8D3QR — Yolanda Domínguez (@yodominguez) 7 de abril de 2019

A pesar de las críticas, estos patrones se perpetúan. "Las marcas se asocian a un concepto para llamar la atención de sus clientes, fijan una imagen y concitan compras", desarrolla Josep F. Valls, catedrático de Marketing en ESADE Business & Law School. "Los cánones de belleza de cada momento fijan las modas. Cada diseñador busca esconder las imperfecciones de los cuerpos de sus clientes. Ese es el abecé. Vestir supone para la industria que quien compra la prenda sienta que está más cerca de su modelo aspiracional", añade.

Para Lluís Martínez -Ribes, la explicación está en nuestro cerebro, concretamente en el sistema límbico. "Esta región del cerebro actúa como un piloto automático y se activa cuando actuamos de forma no consciente o debemos tomar decisiones muy rápidas. Gracias a ella, se impone la supervivencia de la especie, por ejemplo", cuenta este socio de m+f=!, especialista en brain-pleasing marketing. "Los humanos somos seres sociales. Así se ha perpetuado la especie y por eso nos gusta ser followers. No nos complica la vida. Todos queremos ser parte del rebaño, ser standard", señala. Esto explicaría que la mayoría de las marcas prefieran no correr riesgos y proyectarse en la talla M, la más extendida.

Nike ha roto con esa premisa y en 2017 lanzó un línea que ampliaba el tallaje desde XL hasta 3XL. El mes pasado apostó por darle una mayor visibilidad con la inauguración de un nuevo espacio en su tienda de Londres, donde se puede encontrar ropa deportiva para atletas femeninas plus size. Esta declaración de intenciones se encontró con la crítica feroz de Tanya Gold, que publicó una columna de opinión en The Telegraph en el que acusaba a la marca de promover un estilo de vida poco saludable para las mujeres. "El nuevo maniquí de Nike (...) es inmenso, gigantesco y jadea de grasa. Es obeso y no se está preparando para correr con su traje de Nike", escribió la periodista británica. Los usuarios de Twitter no tardaron en sumarse a un debate sobre cómo debe ser un cuerpo saludable que, en el fondo, esconde un alegato gordofóbico.



So Nike are promoting obesity now? pic.twitter.com/DWFaylV8Pm — Mohamed Al Maeeni (@redbey) 10 de junio de 2019

"Vivimos en una sociedad hipócrita que por un lado nos exige a las gordas hacer deporte, pero cuando mostramos que hacemos deporte también somos criticadas. Es un quiero y no puedo, ¿quieren que hagamos deporte a escondidas?", protesta Cristina Haro, modelo curvy de la agencia Francina Models. "Las personas con sobrepeso nos merecemos nuestro espacio como consumidores, pero no solo en el maniquí de Nike. Todos los anuncios tienen el mismo perfil de personajes principales y el resto también consumimos. Tenemos derecho a vernos representados, a que la industria se normalice", reivindica.

El movimiento ya ha comenzado. Fenty se suma al body positive con la inclusión de maniquíes con tallas desde la XS a la XL en su comercio pop-up de Nueva York. Tampoco es la primera vez que la marca de Rihanna apuesta por mostrar la diversidad de cuerpos. El año pasado, eligió a varias modelos curvy para lucir en la web su colección de lencería Savage X Fenty.

After Nike, Rihanna's #FENTY introducing curvy mannequin is surely a welcoming and world-changing idea! pic.twitter.com/0gNEXQKXEd — Pallav Gogoi (@pallav_) 21 de junio de 2019

"Hasta que Dick Fosbury Hay marcas líderes y hay marcas cobardes", resume Martínez -Ribes. "Es entendible que haya cadenas que eviten los riesgos en su estrategia de marketing, pero

Am I a crackhead or is this fenty mannequin based off rihannas body pic.twitter.com/uUIv1NuNQb — T (@tasty_spice) 19 de junio de 2019

