Cientos de personas se han reunido este sábado frente al edificio del Tribunal Supremo en Madrid para mostrar su desacuerdo con el fallo por el que se establecía que fuese el cliente quien debía hacer frente al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). Además de esta manifestación en la capital, las concentraciones se han sucedido desde este jueves en más de medio centenar de ciudades para reclamar una justicia que no esté al servicio de la banca.

En la movilización de Madrid, acto convocado por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, con la representación del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador general de Izquierda Unidad, Alberto Garzón, se han podido escuchar consignas como "hay que renovar el poder judicial", "hay que echarlos" o "no al apaño de jueces y bancos".



Tras el fallo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que dictaminó que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados por la escritura del préstamo de una vivienda debía ser asumido por el cliente y no por la entidad financiera, se han sucedido las movilizaciones a lo largo de todo el país en contra la falta de independencia de la Justicia. "Todo huele mal en este tribunal" y "¿por qué manda el mercado si yo no lo he votado?", son otras de las señas que se han podido escuchar en la marcha.

"Queremos recordar que esta institución realmente es una realidad al servicio de entidades financieras"

Con pancartas como: “Supremo ladrón"; "no a jueces corruptos"; o "el juez Picazo el bien pagado", los asistentes a la movilización han expresado su malestar por lo que han definido como la "dictadura de bancos".

"Ahora por fin se empieza a hablar de las hipotecas como un negocio fraudulento", explica uno de los congregados frente al Alto tribunal y añade: "Queremos recordar que esta institución realmente es una realidad al servicio de entidades financieras".



Pese al mal tiempo que ha acompañado la movilización, Cesar, quien viene desde Palencia para la convocatoria y protestar frente al Supremo, explica: "Venimos a protestar por la indefinición que tienen los jueces españoles a la hora de decidir. Dependen de la banca". ​"Estos señores lo único que han hecho es asegurarse su bienestar a costa de los demás", sentencia finalmente.

Entrada en vigor del Real Decreto-ley 17/2018

La protesta se produce el mismo sábado que entra en vigor el Real Decreto-ley 17/2018 aprobado por el Consejo de Ministros con el que se modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que establece que sea la banca, en lugar del cliente, quien deba hacer frente al pago impuesto.

Pese al real decreto aprobado por el Gobierno para obligar a las entidades bancarias a hacerse cargo de este impuesto los manifestantes han demandado la retroactividad de esta nueva ley, con el fin de que las familias que ya han abonado el impuesto puedan recuperar el dinero.



Tras la decisión del Gobierno, en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaría, será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, por ende, las personas que soliciten el documento notarial quiénes hagan frente al pago del impuesto, es decir, las entidades financieras.