La falta de recursos de los hospitales madrileños se ha convertido en una denuncia más que habitual por parte de los sindicatos y las organizaciones por la sanidad pública. Y lo cierto es que los datos de la propia Consejería de Sanidad muestran los recortes y las deficiencias: en los últimos años disminuyeron las camas de los hospitales y las plantillas de trabajadores y aumentaron las listas de espera.

En concreto el cierre de camas se ha convertido en un mal endémico de la sanidad madrileña. Desde el Gobierno de Esperanza Aguirre han disminuido el número de camas de atención a los enfermos en los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Por un lado, hay menos que en 2012, cuando el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) tenía 15.531 camas funcionando en la región. En la última memoria publicada de 2018 las camas instaladas eran 14.334, pero las que funcionaban eran 12.565.

Esto supone que hay 2.966 camas menos, un descenso de casi una de cada cinco camas (-19,09%). Una reducción continuada pese a que la población que atienden los centros madrileños ha aumentado en torno a un 6%.

El pasado junio, ya saltó la alarma sobre el cierre de 2.000 camas durante los meses de verano. Pero este recorte se cronifica siguiendo los datos ya que tampoco se han recuperado. De hecho, entre los datos de 2017 y 2018 casi no hay diferencia en la instalación de camas –las que constituyen la dotación fija del centro, aunque no estén en servicio, y en las que no se contabilizan las camas habilitadas o supletorias– y las funcionantes –las que realmente están en servicio–.

La reducción destaca en que tan sólo en el último año hay 117 camas menos. En la lista, además, destaca que 55 de las camas cerradas son del Hospital 12 de Octubre.

Los profesionales de los centros también han disminuido considerablemente. Respecto al año 2010, hay 3.296 efectivos sanitarios menos en 2018. Según la evolución de los datos ofrecidos por la propia Consejería de Sanidad, aumentaron los efectivos respecto al nivel más bajo que se alcanzó en 2013 – 69.242 –, pero no se llegaron a alcanzar los números previos a la crisis económica.

"Esto pasa porque la sanidad pública no está presupuestada debidamente. Hay un porcentaje muy alto que se deriva a los conciertos con la privada. Si se presupuestara como se debe, se podrían recuperar los miles de puestos de trabajo que faltan en la sanidad pública y abrir las camas que se han cerrado este tiempo", explica Mariano Martín-Maestro, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid, explica a Público.

El informe elaborado por UGT de balance de la legislatura 2015 - 2019 también señala la falta de financiación como el motivo de los déficits del sistema sanitario. Según los datos recabados, desde hace cuatro años el gasto sanitario per cápita ha estado situado por debajo de la media de todas las comunidades autónómas: en 2015 se invirtió menos de cinco puntos que la media, pero en 2019 esta cifra alcanzó hasta los catorce puntos por debajo.

Los recortes, además, se producen mientras aumentan las listas de espera. Tan sólo en el último año, la lista de espera quirúrgica ha pasado de los 71.690 pacientes a los 79.235 y de los 46 días de demora de media a los 48. Los pacientes en espera en consultas para la primera cita también aumentaron de 430.333 a 451.330 –sin contar los pacientes del Hospital de Torrejón que no tiene los datos por el virus informático que sufrió el pasado mes de diciembre–.

Siguiendo también los datos de la Consejería de Sanidad, los pacientes en espera para pruebas diagnósticas y terapéuticas también pasaron de los 121.921 hace un año a los 148.807 este último mes de enero –sin contar otra vez los pacientes del Hospital de Torrejón–.

"El equivalente a las camas de tres hospitales"

"La Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos) mantienen cerradas 2.966 camas de hospitalización en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, lo que equivale a tener cerrados tres hospitales: La Paz, el Gregorio Marañón y el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes", denuncian desde CCOO. El sindicato, además, ha puesto el foco, sobre todo, en la situación del Infanta Sofía que es "uno de los que peores datos presenta".

"Tiene una demora de un año en las citas para ecografías, según las últimas emitidas en los centros de salud de Atención Primaria adscritos a este hospital. Se están dando para marzo de 2021. Casi 3.500 usuarios esperan para ser operados en este hospital", explica Martín-Maestro.

En efecto, la lista de espera que cuantifica el Portal de Salud de la Consejería en este hospital es de 3.336 pacientes para intervención quirúrgica, con una demora media de 73,5 días. Mientras que en el Gregorio Marañón los pacientes en espera ascienden a los 7.108, con una demora media de 63,8 días y en La Paz hay 5.867 usuarios que esperan una media 48,5 días para ser operados.

Además, desde el sindicato denuncian que el total de camas de hospitalización en el Infanta Sofía es de 269 menos que en el año 2012. "Y desde que se inauguró hay un ala del centro, la Torre 4, que nunca se ha llegado a abrir y equivale a tres plantas de hospitalización", explican.