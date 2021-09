Varias comunidades estudian implantar el pasaporte covid para actividades de ocio aunque Sanidad lo descarta a nivel estatal

El pasaporte covid nació con el objetivo de permitir viajes entre los países de la Unión Europea durante el pasado verano pero, con el paso de los meses, cada vez más Gobiernos están recurriendo a este documento para tener un control sobre distintas actividades. El Ejecutivo de Italia es el que ha ido más lejos al pedir el certificado a todos los trabajadores del sector público y privado. En España no se prevé llegar a este punto, entre otros motivos porque la vacunación ha avanzado sin medidas de imposición. Sin embargo, varias comunidades se están planteando utilizar ahora el certificado para espacios de alto riesgo como el ocio nocturno.

Durante la quinta ola varias regiones intentaron impulsar el certificado covid en España para la hostelería y el ocio nocturno. Esta medida se paralizó porque los tribunales de Justicia de distintas comunidades la rechazaron.

La semana pasada este contexto cambió porque el Tribunal Supremo autorizó la obligación de exhibir el pasaporte covid en determinados establecimientos de Galicia, acordado por la Xunta en el mes de agosto. El Supremo consideró que la medida es "idónea, necesaria y proporcionada", aunque para ser puesta en marcha necesita contar con autorización judicial —como los toques de queda— porque afecta a derechos fundamentales de la ciudadanía.

El posicionamiento del Supremo ha provocado que varias comunidades estudien esta medida para incorporarla a sus planes de vuelta a la normalidad y controlar actividades de alto riesgo. Además, expertos como Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, explica a Público que sería una medida adecuada para impulsar la vacunación en la fase final del proceso de inmunización.

Canarias lo utiliza y al menos dos comunidades lo estudian

El Gobierno de Canarias ha sido el primer Ejecutivo autonómico en recurrir al certificado covid. El Ejecutivo regional ha acordado ampliar el horario de los locales de ocio nocturno que decidan exigir el certificado covid para acceder al interior de sus locales. Mientras que el presidente del País Valencià, Ximo Puig, afirmó que están estudiando su implantación a partir del 9 de octubre para los locales de ocio nocturno, conciertos o festivales de música.

El Govern de Catalunya también está estudiando implementarlo para reabrir los establecimientos de ocio nocturno en interiores a mediados de octubre y no ha descartado que también se utilice para otros sectores que ya funcionan como la hostelería en general o actividades culturales.

Sanidad descarta imponerlo a nivel estatal

Algunas comunidades volverán a pedir en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este miércoles que se valore implantar la exigencia de certificado covid para el interior de la hostelería a nivel estatal, como ya han hicieron durante las últimas semanas regiones como Catalunya, Castilla-La Mancha o Castilla y León.

Desde el Ministerio de Sanidad descartan adoptar esta medida para toda España por lo que dependerá únicamente de las autonomías, según aseguran desde el departamento que dirige Carolina Darias. Esto podría llevar a que en algunas zonas se pida y en otras comunidades no, ya que regiones como Madrid ya han vuelto incluso a los horarios prepandemia del ocio nocturno sin imponer ninguna medida de control.

¿Qué ha cambiado del verano a ahora?

Esta medida cuenta ahora con más apoyos que a principios de verano cuando el propio Puig explicó que no era justo implantarla si todas las personas residentes en España no habían tenido la oportunidad de vacunarse. La Sociedad Española de Epidemiología llegó a pronunciarse en julio y señalaron que, aunque puede "aportar beneficios económicos" y "animar a vacunarse a los más reticentes", existe el riesgo de que su uso se convierta en un "mecanismo discriminatorio" si se pide a personas de países pobres que han viajado a España y que no han tenido acceso a las vacunas por el acaparamiento de dosis de los países ricos.



Por otro lado, hay regiones que han pasado del 'sí' al 'no' por el cambio de tendencia de la pandemia. Cuando Galicia quiso poner la medida en marcha era uno de los peores momentos de la quinta ola. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó la semana pasada que se está "valorando" la implantación para ampliar horarios del ocio nocturno dentro del marco de un nuevo protocolo para el otoño. Sin embargo, también consideró que el pasaporte covid se debe aplicar "en el caso de que vuelvan a subir los índices de contagio" y no en el momento actual en el que todos los concellos salvo uno están en el nivel de menor riesgo, según el plan autonómico.

Primer congreso en el que se exigirá certificado covid

El certificado covid se está imponiendo en algunos espacios más pequeños. Son casos aislados pero hay ya algunos ejemplos como la Fundación Althaia, que pedirá el certificado de vacunación a los acompañantes que quieran acceder al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona) para visitar a un paciente no covid ingresado en las plantas de hospitalización convencional.



ℹ️ Althaia regularà l’acompanyament als pacients ingressats a l’hospital amb el passaport Covid.



S'ha buscat l’equilibri entre el benestar del malalt i el fet de minimitzar el risc que els pacients es contagiïn, ja que són persones vulnerables.



🔗https://t.co/pEVKwX48Nn pic.twitter.com/nUVDNAVqtk — Fundació Althaia (@althaiamanresa) September 15, 2021

En Sevilla, el congreso de tecnologías turísticas, que se celebrará en noviembre, también exigirá este certificado para acceder al palacio de congresos, según ha informado ABC. Es el primer evento en el que se pide. La Junta de Andalucía, que también era partidaria de implantarlo a principios de verano, no apoya la exigencia del certificado mientras la incidencia esté bajando.