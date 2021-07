El fin de 'Las cosas claras', el programa de Jesús Cintora que levantó polémica en TVE

'Las cosas claras', el programa presentado por Jesús Cintora, emite su último programa este jueves. El Consejo de Administración de RTVE aprobó el pasado 2 de junio el cierre del formato para este 22 de julio tras una prórroga de 16 programas, decisión que ha desatado las críticas de ERC y Unidas Podemos.

El programa llegó con polémica ya que se encargó a una productora privada. El PP y el partido de extrema derecha Vox cargaron contra el espacio desde su nacimiento. Este lunes, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, se despidió del presentador criticando el cierre del espacio: "TVE tendría que hacer un pensamiento, reflexionar, y un programa que funciona no veo por qué tiene que desaparecer". Cintora le respondió con una pregunta: "¿Por qué será?".

Este mismo martes, la portavoz adjunta del partido morado en el Congreso, Sofía Fernández Castañón, criticó lo que considera una "persecución" y ha pedido la continuidad del espacio en el ente público.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz de UP, Isa Serra, ya que ha pedido a "los consejeros progresistas" de RTVE que "no voten con el PP" en contra del periodista Jesús Cintora para que este pueda mantener su programa.

Por su parte, ERC solicitó la semana pasada la comparecencia en las Cortes Generales del presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, para que explique el cese de Las cosas claras. "A ver si nos enteramos que ha pasado con Jesús Cintora", dijo en Twitter el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufían.

En declaraciones a Público, Rufián afirmó: "Si el despido de Cintora parece político es porque probablemente lo sea. Y si no lo es que expliquen el porqué. Los números le avalan".

No es la única salida fulminante de RTVE en su cambio de rumbo para la televisión pública. A principios de este mes de julio el ente prescindió de la periodista Mónica López, que estaba al frente del programa La hora de la 1. La decisión se le notificó solo un día antes de su último programa. "Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás", escribió la periodista en Twitter.