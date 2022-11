Cuna del Alma carece de los permisos necesarios para operar sobre todas las especies protegidas en el Puertito de Adeje

La promotora del macroproyecto turístico de Cuna del Alma no cuenta con los permisos para operar sobre todas las especies protegidas del Puertito de Adeje. Así lo refleja un documento al que ha tenido acceso Público. El texto oficial pedido por la asociación ecologista Salvar La Tejita y emitido por el Cabildo de Tenerife revela que la empresa podría haber estado trabajando con el permiso caducado desde julio hasta, al menos, finales de agosto. Además, no tiene la autorización para manipular todas las especies susceptibles de protección detectadas en la zona. Mientras, la empresa Segunda Casa Adeje SL, la sociedad detrás de Cuna del Alma, reconoce que no tiene los permisos sobre la viborina triste, pero niega estar operando sobre otras especies sin autorización.

Tras denunciar la falta de transparencia de las instituciones públicas, Salvar La Tejita trasladó al Defensor del Pueblo las trabas para obtener información sobre el proyecto que pretende construir villas y un hotel de lujo en el sur de Tenerife. Una semana después de la denuncia, recibió un solo documento del Área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife sobre la autorización de actividades con flora vascular. Los permisos fueron solicitados por el promotor del proyecto, Filip Hoste, y concedía a la empresa permisos para operar desde el 28 de enero de este año y por un plazo de seis meses sobre 19 grupos vegetales, tres de ellos protegidos. El 28 de julio se habrían caducado.

Salvar La Tejita solicitó la documentación el pasado 19 de agosto. Hace una semana, el Cabildo de Tenerife respondió entregando un solo documento, en teoría el único disponible hasta esa fecha. De acuerdo con ese único texto, la empresa podría haber trabajado sin un permiso vigente para manipular flora protegida desde julio. "Confío en el Cabildo cuando solicitamos información relativa a permisos de manipulación de especies, y nos envió solo este documento. Entiendo que eso es todo lo que tiene y confiamos en la buena fe de la administración", recalca Rubén, portavoz de Salvar La Tejita. Público ha trasladado a los técnicos del Cabildo de Tenerife la petición de información y está a la espera de las medidas que la administración pueda tomar ante una eventual infracción.

Sobre la posible caducidad de dicho permiso, la promotora insiste en que obtuvo autorización para el tratamiento de tabaibas y cardones. Ambas forman parte de una formación vegetal mixta canaria conocida como tabaibal-cardonal, que tiene una protección especial. La empresa recalca que, cuando expiró el plazo, solicitó una nueva autorización que el Cabildo de Tenerife extendió por un año, "de los cuales quedan todavía 11 meses". Sin embargo, si la primera autorización caducó el 28 julio y llevan operando con los permisos un mes, hay un vacío legal de dos meses. A pesar de haber sido solicitado por Público, la empresa prefiere no aportar documentos para confirmarlo.

De acuerdo con un nuevo documento de la Jefatura del Servicio Técnico de Gestión Ambiental del Cabildo, se reconoce que "se han detectado en dos zonas la presencia de especies no recogidas en el documento medioambiental" durante los trabajos de urbanización en el Puertito de Adeje. En este nuevo texto se corrobora que la promotora tramitó un permiso para tres especies más pero con fecha del 6 de octubre, mientras las obras comenzaron cinco meses antes, el 5 de mayo.

¿Por qué la empresa pidió solo autorizaciones para operar sobre cardones y tabaibas? La memoria ambiental del proyecto, encargada por Segunda Casa Adeje SL, solo detectó tres especies que precisan una atención especial: la tabaiba dulce, la tabaiba amarga y el cardón. Para las tres obtuvo el permiso el pasado 28 de enero. Sin embargo, expertos que han trabajado en la zona de forma altruista han aumentado hasta diez las especies protegidas presentes en el Puertito de Adeje y que no están en la memoria ambiental.

Vista general del Puertito de Adeje, en la isla de Tenerife. — Andrea Domínguez

El caso de la viborina triste

Sobre una de ellas se pronunció el Cabildo de Tenerife. El pasado 30 de agosto el Área de Medio Natural del Cabildo de Tenerife remitió al Ayuntamiento de Adeje, al Gobierno de Canarias y a la empresa promotora un informe elaborado por los agentes de medioambiente del organismo. El texto reconocía la presencia de la viborina triste (Echium triste) en la zona, una planta "de protección especial" que está recogida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. "Dicha especie no se había detectado hasta la fecha, ni aparecía relatada en el contenido de la memoria ambiental aprobada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC)", añadía el texto.

Luego, la promotora aceptó la presencia de la viborina triste y tuvo que pedir una nueva autorización para poder trabajar sobre ella. Hasta la fecha y, según confirman desde la empresa, no han obtenido respuesta del Gobierno de Canarias. "No se está trabajando en lugares donde está la viborina, pendiente de la autorización", señalan. Este jueves los ecologistas que acampan desde hace tres meses en el lugar denunciaron los movimientos de las palas sobre posibles ejemplares de esta especie.

"Cabe recordar que se trata de una planta de muy pequeño tamaño y que el proyecto está en un terreno de 400.000 metros cuadrados de suelo. En el momento en que se ha detectado esta especie, que no estaba en el inventario inicial, se ha procedido a hacer una petición formal para su tratamiento correcto", continúa la empresa. Tras la documentación recibida, Salvar La Tejita expone que tomarán acciones legales contra la promotora. "Consideramos el permiso nulo porque ni siquiera se pronuncia sobre la totalidad de las especies presentes en el territorio", insiste su portavoz.

Nuevos permisos

El promotor Filip Hoste obtuvo el permiso inicial para operar sobre tres especies protegidas. De acuerdo con las declaraciones de la empresa, se han obtenido hasta tres nuevos permisos sobre especies detectadas tras el comienzo de las obras. "Se han tramitado las correspondientes autorizaciones y se han obtenido", recalcan.

Al mismo tiempo, insiste en que ha pasado todos los filtros legales y que los informes técnicos, urbanísticos y ambientales de las diferentes instituciones implicadas "han sido favorables hasta la fecha". También en la Evaluación Ambiental y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, entregados a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) desde 2018.

Por otra parte, el pasado 18 de octubre la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) denunció ante la Fiscalía las obras de Cuna del Alma. Las asociaciones atribuyen a los responsables del proyecto la presunta comisión de delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, a la protección del patrimonio histórico y el medioambiente; así como delitos contra recursos naturales y los relativos a la protección de fauna y flora.