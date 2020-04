"A finales de mayo o a principio de junio serán las evaluaciones, pero en mi clase no sabemos cómo nos van a evaluar. No nos han dicho si podemos pasar el curso con unas u otras asignaturas suspensas después de lo que dijo el ministerio. Parecía que iba a ser una cosa y después no. No tenemos nada claro desde que empezó esto", explica Manuel, un alumno de 4º de la ESO de la Comunidad de Madrid. Hace una semana el Ministerio de Educación puso algo de luz sobre cómo sería el fin de curso para los seis millones de alumnos de colegios e institutos de todo el país, pero un día más tarde Madrid, Castilla y León, Andalucía y el País Vasco anunciaron que no se adherían al acuerdo de la Conferencia Sectorial promovido por el ministerio. Unos cambios que afectan a 2,7 millones de alumnos.

Las dudas desde entonces no paran de crecer: ¿habrá varios modelos de fin de curso?, ¿cómo afectará esto a los alumnos?, ¿las comunidades que no suscriben el acuerdo marcarán instrucciones propias sobre la promoción o seguirán lo que dicta la ley educativa actual, la Lomce?, ¿cuando enviarán todas las regiones las instrucciones que corresponden?.

El Ministerio de Educación acordó por mayoría con las comunidades educativas en la Conferencia Sectorial que como norma general se promocionaría, aunque se suspendieran más de las asignaturas previstas en la Lomce. Las regiones tienen que concretar y mandar las instrucciones; algunas ya lo han hecho y otras terminan de prepararlas. Euskadi dio el visto bueno a este plan, aunque alegó las competencias en educación son del Gobierno autonómico y anunció que en unos días publicarían su propio plan. Aún están elaborándolo y no ha sido presentado todavía a la comunidad educativa.

Pero las situaciones más inquietantes se viven en Madrid, Castilla y León y Andalucía. El Ministerio de Educación explica que estas regiones podrían adherirse al acuerdo más tarde y que aún hay tiempo para ello. Sin embargo, los docentes, las asociaciones de padres y alumnos y los propios estudiantes piden conocer cuanto antes cómo serán sus evaluaciones. El desconocimiento se une a las dificultados que implica el confinamiento y la emergencia sanitaria y social.

El estudio Covid 19 y educación: problemas, respuestas y escenarios desarrolla diferentes tipos de acabar el curso y enfrentar la reformulación de los estudios y contenidos. Una de las propuestas es "limitar, prácticamente al máximo, la repetición del curso, y establecer como norma generalizada la promoción".

El documento, elaborado por la Fundación Cotec, contempla diferentes escenarios, aunque no hay ninguno es que no se desarrolle una readaptación, la situación que se podría llegar en regiones como la Comunidad de Madrid donde hasta ahora han mostrado su preferencia por seguir las condiciones que marca la Lomce respecto a la repetición de curso.

"Nosotros sí vamos a evaluar el tercer trimestre (...). Que una orden ministerial derogue la ley orgánica de educación creo que es ilegal", explicó el consejero de Educación, Enrique Ossorio, durante una entrevista en El País. En este sentido, el número máximo de asignaturas suspensas para pasar de curso serían dos en ESO y en primero de Bachillerato.

Andalucía y Castilla y León promueven ahora la promoción general

La Consejería de Educación de Madrid mandó este martes a los centros unas instrucciones. Sin embargo, no se detalla mucho en ellas y sobre la promoción y la titulación dicen que se debe "respetar la normativa vigente de la Comunidad de Madrid para cada enseñanza". En este sentido, recuerdan que "la no promoción de curso se considerará una medida de carácter excepcional", aunque Ossorio y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, han señalado en repetidas ocasiones que se premiará el esfuerzo y que no aceptan la promoción general.

"Mucha letra para no decir nada. Dejan todo el peso en el docente", resume a Público una profesora de Secundaria de la Comunidad. Además, asegura que a los docentes les está pidiendo lo "imposible" al pedir una atención individualizada online. "Si no puedo dar atención individualizada en el aula. Por eso nos hartamos de repetir que hay que bajar la ratio", considera.



Andalucía avanza en unas instrucciones que ya ha mandado un borrador de las instrucciones a la comunidad educativa. La Consejería de Educación y Deporte propone que repetir curso "sea excepcional" tras "haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno". Una posición que cuadraría en el acuerdo de la Conferencia Sectoral.

Lo mismo apunta Castilla y León. Tras mostrar la disconformidad con el acuerdo, la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, dijo que compartía la postura de que el aprobado sea la "regla general" y la repetición de curso, la "excepción". De hecho, en las instrucciones publicadas el 17 de abril el Gobierno autonómico especificó que "la repetición es considerada una medida de carácter excepcional" y que "una vez que se conozcan las posibles modificaciones normativas efectuadas desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se dictarán instrucciones al respecto".



Educación aún no ha publicado la orden ministerial y las comunidades van mandando sus instrucciones

Sobre estas comunidades, la ministra de Educación, Isabel Celaá, también dijo este martes que espera que el "acuerdo preliminar" de esste lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, favorezca que se acabe con las diferencias en sus posturas que "no se corresponden tanto con el contenido" como con "posiciones políticas". El ministerio aún no ha publicado la orden ministerial sobre el acuerdo de la Sectorial.

Otras regiones que también mostraron su disconformidad con la promoción general pero sí dijeron que se adherían al acuerdo también han elaborado unas instrucciones en las que dictan que "los centros que decidan avanzar nuevos contenidos podrán evaluar al alumnado, siempre y cuando no suponga un perjuicio en los resultados finales. Cantabria, Extremadura, Catalunya, Navarra y la Comunidad Valenciana también han publicado sus respectivas instrucciones que señalan que la tercera evaluación en ningún caso podría perjudicar al alumno y que la promoción es la norma general.