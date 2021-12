El debate sobre la obligatoriedad de la vacunación coge vuelo en la UE

La aparición de la variante ómicron ha impulsado los mensajes de las autoridades en todo el mundo sobre la necesidad de vacunarse. Uno de esos mensajes ha sido lanzado por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. La dirigente cree que "hay que tener" un debate sobre la conveniencia de hacer obligatoria la vacunación contra la covid-19 obligatoria dado que sólo el 66,2% del total de la población de la Unión está plenamente inmunizado.

"Creo que es comprensible y apropiado" mantener un debate y "pensar potencialmente la vacunación obligatoria en la UE", dijo Von der Leyen. "Hace dos o tres años nunca me habría imaginado presenciar lo que vemos ahora, que tenemos una terrible pandemia y vacunas pero no se usan adecuadamente en todas partes y conlleva un enorme coste sanitario", añadió la dirigente europea.

En varios países de la UE ya se están tomando medidas para aumentar la vacunación, especialmente entre aquellos ciudadanos que no quieren vacunarse. Grecia ha anunciado que los mayores de 60 años tendrán que vacunarse, so pena de 100 euros, y Austria castigará a quienes no acepten el fármaco con 7.200 euros a partir del próximo febrero.

El 6% de los adultos españoles no tiene pensado vacunarse.

En cualquier caso, el debate sobre la vacunación coge vuelo también en otros Estados miembros de la UE. En España, una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que el 6% de los adultos españoles no tiene pensado vacunarse.

El estudio, realizado a finales de noviembre por la OCU y otras asociaciones europeas de consumidores de Bélgica, Italia y Portugal, sobre una muestra representativa de alrededor de 4.000 personas de entre 18 y 74 años, ha revelado las persistentes dudas de un apreciable porcentaje de la población europea para vacunarse contra la covid.

Los principales motivos son la falta de confianza en el proceso de elaboración y aprobación de la vacuna (41%), que dicho proceso esconde intereses políticos/económicos (32%), así como la posibilidad de que algunas de las vacunas no sean tan seguras como se anuncia (30%).

Otras razones que esgrimen son la desconfianza en su efectividad real (22%), la no pertenencia a un grupo de riesgo (16%) o que, sencillamente, no creen en las vacunas (12%).