La detención del rapero Pablo Hasél hacia las 8.25 horas de este martes en el rectorado de la Universidad de Lleida (UdL), donde llevaba 24 horas encerrado, ha causado la indignación de organismos internacionales y dirigentes políticos.

Hasél, condenado a nueve meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, se encerró este lunes en el edificio del rectorado de la UdL "para ponérselo a la Policía lo más difícil posible" con el objetivo de visibilizar lo que considera como un "gravísimo ataque" contra las libertades.

Y es que los números de condenas por delitos de opinión superan ya la centena. Alrededor de 150 artistas, raperos, tuiteros, periodistas y políticos han sido condenados por delitos similares.

Garzón: "Estamos ante un síntoma de déficits democráticos"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha criticado este martes que el rapero Pablo Hasél vaya a ser "detenido y llevado a la cárcel" después de ser "condenado por unos tuits", lo que a su juicio denota un "síntoma de déficits democráticos graves". "Y quienes lo niegan hacen flaco favor a lo que sí funciona bien de la democracia española, que es mucho también", ha añadido.

Garzón se ha expresado así en un apunte en su cuenta de Twitter, después de la detención por parte de los Mossos d'Esquadra.

Unidas Podemos critica que debería provocar "vergüenza"

La formación de Pablo Iglesias ha asegurado que "todos aquellos que presumen de" la "plena normalidad democrática y se consideran progresistas deberían sentir vergüenza" con la detención.

En un apunte en su cuenta de Twitter, la formación morada se ha preguntado si los que defienden la normalidad democrática se "taparán los ojos". "No hay progreso si nos negamos a reconocer los déficits democráticos actuales", han añadido.



Además, ha reclamado al resto de grupos parlamentarios que apoyen su propuesta de ley para despenalizar los delitos de opinión y reforzar con ello la libertad de expresión para que "ningún rapero", como Pablo Hasél, vaya a la cárcel por criticar la monarquía.

Así, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha destacado que precisamente este martes se admite a trámite por la Mesa del Congreso su propuesta de ley. "Exigimos al resto de partidos del campo democrático que se comprometan a votar a favor", ha demandado.

Aministía Internacional lo califica de "injusticia"

El organismo se ha vuelto a pronunciar este martes tras la actuación de los Mossos y ha hecho un llamamiento a la derogación de delitos como este en el Código Penal, ya que "limitan la expresión artística".

Una reforma anunciada por el Gobierno hace una semana con el objetivo de que los delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de cárcel.

La PDLI y la OSCE urgen a reformar el Código Penal

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información urge al compromiso de todos los grupos parlamentarios para "reformar con urgencia el Código Penal y cumplir con el mandato de los estándares internacionales sobre la libertad de expresión".

Unos cambios que también pide la OSCE, que se pronunció sobre el caso la semana pasada tras el escrito presentado por la PDLI. El organismo internacional considera que, "de acuerdo con los estándares y compromisos internacionales, el discurso, no importa cuán provocativo, satírico o sensible sea, no debe ser frenado ni reprimido, y bajo ninguna circunstancia debe conducir al encarcelamiento".