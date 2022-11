¿Quién está detrás del paro indefinido de transportistas?

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías ha convocado un nuevo paró indefinido después de que sus delegados provinciales dieran el visto bueno a secundar esta nueva interrupción tras analizar la situación del sector durante este fin de semana.

Desde el grupo culpabilizan al Gobierno de "incumplir" las medidas acordadas con Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Dicen que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desautorizado a la Guardia Civil a controlar y denunciar el incumplimiento de las medidas.

Entre las decisiones adoptadas están evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga, la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.

Esta entidad se dio a conocer especialmente el pasado mes de marzo tras conseguir concentrar a unos 5.000 camioneros, según la Policía, en una manifestación que concluyó a las puertas del ministerio dirigido por Raquel Sánchez.

Su presidente, cercano a dirigentes de Vox

Pero ¿quién está detrás de esta plataforma? Su presidente es Manuel Hernández, del que circulan algunas imágenes que lo relacionan con el equipo de Vox de la localidad albaceteña de Hellín, pueblo al que pertenece. En la primera imagen del siguiente tuit se puede ver al líder del grupo en la segunda posición de la izquierda.

Cuando organizaron el primer paro, el Gobierno tildó de "ultraderechistas" a los manifestantes, algo en lo que este medio indagó y explicó cómo la posición favorable de Vox a las marchas dificultaba desligar la plataforma de la extrema derecha. Hernández, aun así, defendió que no tiene ningún vínculo con la formación de Santiago Abascal y que sus intereses no obedecen al de ningún partido político.

No todo el sector ve con los mismos ojos a esta organización

La organización, señala en su web, reúne a autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional. Pero no todos los camioneros han expresado su acuerdo con la manifestación, como es el caso de Basilio (Bulldog Punk), que ha manifestado que "esto no es una huelga, sino un paro patronal, pues los asalariados aquí no pintamos nada". El trabajador recuerda que las huelgas emanan de las bases y no de la dirección de un grupo, como es este caso.

José María Quijano, secretario de la Confederación de Transporte de Mercancías, ha manifestado que cree que "no hay ningún motivo para alarmar a la sociedad y salir adelante con una convocatoria de este tipo". "No entendemos qué es lo que pretenden ni qué es lo que piden", ha remarcado.

¿Cuándo se producirá el paro?

El paro se producirá a partir de la media noche de este domingo 13 de noviembre. "Nosotros lo que exigimos es que la ley española recoja puntos que la hagan ser viable, que se sancione de manera ejemplar a los incumplidores", ha afirmado Hernández, en referencia a los cargadores (los clientes de los transportistas), y denuncia que muchos de ellos no obedecen las medidas pactadas entre el Ejecutivo y la CNTC.