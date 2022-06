Dos ediles PP se van de la presentación del Orgullo de Madrid por críticas a Almeida

La responsable del área delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, y el concejal presidente de los distritos de Centro y Salamanca, José Fernández, ambos representantes del Partido Popular, han abandonado la rueda de prensa que ha tenido lugar este martes en el Museo Thyssen para presentar el Orgullo de Madrid (MADO).

Ha ocurrido después de que Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales (FELGTB) acusase al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "lgtbifobia" por no colgar la bandera LGTBIQ en Cibeles y dijera que este "no es el alcalde de todos los madrileños".

"Nosotras somos la bandera. El señor alcalde no representa a toda la ciudadanía", ha reprochado Sangil, mientras el concejal de Centro y la delegada de Turismo abandonaban el salón de actos del museo. Cuando cruzaban la puerta, Sangil les ha pedido que "cierren al salir". La presidenta de la FELTGB ha defendido que la bandera arcoíris "es la enseña de la diversidad, acoge a toda la ciudadanía", por lo que no colocarla "es un signo de LGTBIfobia".

Villacís ha defendido a los concejales y ha subrayado que el Orgullo "ha sido preservado" por PP y Ciudadanos

Tras la marcha de los ediles del PP, la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Ciudadanos), que ha participado en la rueda de prensa, ha subrayado que el Orgullo "ha sido defendido y preservado" por el Gobierno de PP y Ciudadanos.

"He estado reunida con estos dos concejales que me han puesto facilidades, y me siento orgullosa de seguir dando subvenciones a colectivos por concurso público, que lo merecen y tenemos que seguir trabajando y promoviendo. Nadie puede escoger una sola medida en la que este Ayuntamiento haya dado pasos atrás", ha afirmado dirigiéndose a Sangil, sentada a su lado.

La presentación de este martes ha llegado después de varias denuncias hacia la organización del Orgullo por una falta de previsión. Las numerosas actividades se desarrollarán del viernes 1 al domingo 10 de julio de 2022, siendo el día central el sábado 9, cuando tendrá lugar la manifestación estatal.