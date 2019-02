La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha denunciado en su página web el mal estado en el que se encuentra la elefanta Dumba en el zoológico Mundo Park de Guillena, Sevilla. Tras cinco meses de sufrimiento en el Cirque de París, Dumba ha sido trasladada a este zoológico. Según la versión difundida en redes sociales por FAADA, el estado físico en el que se encuentra Dumba "es lamentable". La fundación asegura que este ejemplar de elefante asiático está "esquelético".

"En este centro la elefanta sigue teniendo que exhibirse en espectáculos para que el público pueda hacerle fotos. Al parecer, una vez acabado el espectáculo, Dumba es llevada a un recinto completamente vacío y delimitado tan sólo por un cordel eléctrico. La elefanta es mantenida en exposición en este espacio, que no cumple siquiera con las principales recomendaciones que establecen las asociaciones de parques zoológicos", denuncia la FAADA.

La asociación insiste en que cuando está sola, Dumba permanece encerrada en un tráiler: "Cuando la elefanta no está actuando pasa su tiempo sola y encerrada en el tráiler de sus propietarios. Dicho camión está hecho en su interior de tablones de madera, no tiene una ventilación adecuada y no dispone de ningún tipo de enriquecimiento para el animal. Allí dentro Dumba no dispone del espacio suficiente ni para echarse al suelo y ni siquiera para darse la vuelta".

Mundo Park lo niega

El director del complejo Mundo Park de Sevilla, Juan Luis Malpartida, ha negado este domingo que el recinto utilice a la elefanta Dumba en espectáculos o que el animal esté sufriendo maltrato. Malpartida ha respondido así a las denuncias deFAADA, que el pasado viernes aseguró en Barcelona que la elefanta estaba siendo utilizada en espectáculos de circo y sesiones de fotos en Mundo Park.

Malpartida ha tachado de "falsa" e "injusta" esta denuncia y ha defendido que el animal está "feliz" y en régimen de "semilibertad" en el centro de rescate de fauna.