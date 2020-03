"La situación es de caos organizativo a todos los niveles, tanto a nivel de personal como de organización asistencial dentro de los pabellones", ha relatado Alberto Cabañas, un médico residente en el hospital y ahora también en el centro médico del Ifema, en Madrid, como parte de los turnos rotativos. En una entrevista a Hoy por hoy, el doctor ha criticado la falta de control en la Feria de Madrid: "El descontrol es absoluto. No hay ningún tipo de protocolo ni instrucciones claras".

Asimismo, en la línea de los otros sanitarios que han denunciado a través de Público esta situación de caos y falta de material, este médico ha confesado que, dada la situación, es muy difícil trabajar allí y "ser de utilidad".

"Hace diez días que se abrió el hospital y sigue habiendo compañeros que siguen acudiendo convocados y siguen pasando todo su turno sin que se les asigne un control, un pabellón o una tarea y atención específica. Con lo cual, son recursos que entendemos que no se están aprovechando", ha lamentado, tal y como aseguraron varias enfermeras a este medio.

Queda muy bien para la foto que las camas estén ahí puestas

Los profesionales se cambian hacinados sin respetar ninguna medida de seguridad mínima, según han señalado en el programa presentado por Àngels Barceló. En cuanto a los materiales, Cabañas ha advertido de que no disponen de "casi nada para poder atender a los pacientes". "Cualquier parecido con un hospital es pura casualidad. No hay medios ni de analíticas ni de realizar placas. No hay personal de enfermería suficiente para el control de los pacientes crónicos con lo cual, queda muy bien para la foto que las camas estén ahí puestas, pero no hace falta solo una cama, sino todo lo que hay alrededor de ella".

El doctor ha afirmado que muchos miembros del personal de la atención primaria, que están en la primera línea en la lucha contra el coronavirus, ha sido movilizado al Ifema, "con lo cual se ha mermado mucho la capacidad de la atención primaria para dar esa respuesta. Si encima lo hacemos para estar allí mano sobre mano porque no saben qué tenemos que hacer pues es un uso de recursos totalmente irracional", ha zanjado.

Además, Cabañas ha criticado que las UCIs siguen sin estar habilitadas. "Si uno de los pacientes se pone enfermo de verdad y requiere una asistencia intensiva, nos supone un problema logístico importante porque requiere un traslado a su hospital de referencia, ya que no tenemos ninguna capacidad de realizar ninguna atención a críticos".

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, los profesionales de la salud pública han criticado las condiciones laborales a las que se tienen que someter a la hora de atender a los pacientes con coronavirus. Chubasqueros, bolsas de basura y gorros de ducha han sido empleados por estos trabajadores ante la falta de material. Además, ya son más de 12.200 sanitarios infectados, una cifra que aumenta cada día pese a las denuncias de los empleados que velan por nuestra salud.