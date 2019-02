El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha asegurado que la comunidad benedictina del Valle de los Caídos acatará la decisión de la autoridad civil sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco, que "en este caso", según indica, corresponde a los tribunales y no al Gobierno.

"La comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil que en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial", ha explicado Cantera en declaraciones a Europa Press.

Así lo ha manifestado después de que este miércoles se conociese que el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, remitió el pasado 14 de febrero una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la que afirmaba que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone".

Sobre esta carta, el prior del Valle de los Caídos ha puntualizado que "es una interpretación parcial y muy particular del Gobierno y en la que se cita sólo una parte del texto".

El traslado de los restos del dictador "concierne a su familia, al Gobierno español y la

Iglesia local".

Cantera ha recordado que en un Estado de Derecho "un particular o una institución tienen derecho a verse amparados ante lo que legítimamente pueden considerar que vulnera sus derechos e incluso un derecho fundamental".

En este caso, ha precisado que "es el poder judicial quien decide y sentencia, cabiendo la posibilidad incluso de agotar toda la vía de recursos judiciales posibles". "Esto es lo propio de un Estado de Derecho", ha zanjado.

El Gobierno admite en el acuerdo que ordena la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos que necesita la autorización de la comunidad benedictina que custodia la Basílica para acceder al lugar de culto a ejecutar el desenterramiento o, en su caso, el visto bueno de la autoridad judicial competente, en este caso el Tribunal Supremo.

Los monjes benedictinos del Valle de los Caídos son los gestores de la basílica y gozan de autonomía, y hasta ahora, el prior, Santiago Cantera, se ha negado a la exhumación. Sobre él solo tienen autoridad el abad de la Abadía de Solesmes, Philippe Dupont, y el Papa.

Antes de la última carta del secretario de Estado vaticano, el pasado mes de enero, el director interino de la Oficina de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, aseguró que el asunto del traslado de los restos del dictador "concierne a su familia, al Gobierno español y la Iglesia local".

Abad de Solesmes

Fuentes cercanas al Abad de Solesmes, superior del prior del Valle de los Caídos, explicaron a Europa Press que la cuestión del traslado de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos no concierne tanto al monasterio como a los familiares. Así, precisaron que el "problema" se sitúa "entre el Gobierno español y la familia" del dictador.

En cualquier caso, las mismas fuentes detallaron que el abad Philippe Dupont "compartirá siempre" la decisión que adopte la Santa Sede sobre "este punto" así como en "todos" los puntos.

El cardenal Osoro tampoco se ha opuesto a acoger el entierro

de los restos del dictador en la cripta La Almudena

Aunque el prior del Valle de los Caídos dependa jerárquicamente del abad de Solesmes y del Papa, si hay conflicto también se escucharía por deferencia al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como responsable de la diócesis donde se encuentra la abadía, según informaron en su momento a Europa Press fuentes eclesiales.

El Arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, insistió este mismo miércoles en que ya había declarado todo lo que tenía que decir. El purpurado español ha invitado en numerosas ocasiones al diálogo entre el Gobierno y la familia Franco para encontrar una solución sobre la exhumación de los restos del dictador.

El cardenal Osoro tampoco se ha opuesto a acoger el entierro de los restos del dictador en la cripta de la Catedral de La Almudena, donde su familia manifestó su deseo de enterrarlo una vez sea exhumado. "No tenemos inconveniente en acoger a nadie. La Iglesia ha sabido acoger siempre a todas las personas", subrayó el arzobispo en su momento. No obstante, el Gobierno descarta esta ubicación.

Conferencia episcopal

Por parte de la Conferencia Espiscopal Española, el secretario general, Luis Argüello, ha precisado este jueves que es distinto no oponerse que decir que "la Iglesia apoya". En este sentido, el secretario de la CEE ha recordado que en la última carta remitida al Gobierno, el Vaticano "reitera que la Iglesia, si se cumple el ordenamiento jurídico y con decisión de las autoridades competentes, no se opone a la exhumación".

Argüello ha añadido al respecto que "el secretario de Estado, como por otra parte el Obispo de la diócesis de Madrid y el Abad del Valle de los Caídos dice que cuando el acuerdo entre el gobierno y la familia se produce o, si no hay acuerdo, cuando las autoridades judiciales diriman cuál es la decisión final, la iglesia no se opone". Pero, según Argüello, "es distinto decir que la Iglesia no se opone a decir que la iglesia apoya la exhumación".