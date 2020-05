Estás de vacaciones en el extranjero y la pandemia que en un primer momento parecía localizada empieza a extenderse a nivel mundial. Cancelan los vuelos que tenías reservados y cierran los hoteles de la ciudad en la que te encuentras. Lejos de tus seres queridos, en España, tan solo quieres regresar para sentirte tranquilo, aunque sea encerrado en tu casa.

"Operación de emergencia consular". Esas cuatro palabras han resonado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación desde el inicio del estado de alarma. A través de ella, hasta 26.000 españoles han podido retornar de los países en los que se encontraban mediante aviones comerciales, una cifra en la que se engloban los más de 8.500 españoles repatriados directamente con la colaboración de la red de embajadas y consulados.

Debido al cierre de fronteras y la masiva cancelación de rutas a nivel mundial, 51 vuelos han aterrizado en España hasta el 16 de mayo: "La fase más aguda de esta operación, centrada en los turistas, ya está superada", comentan desde la Oficina de Información Diplomática.

Al inicio de la pandemia, como mínimo, había en el exterior unos 3,7 millones de españoles, sin contar aquellos que no se inscriben en las embajadas y los consulados por su corta estadía en el territorio.

"Los contactos bilaterales entre autoridades locales y españolas han sido constantes. Las 215 embajadas y consulados trabajan las 24 horas del día", comentan desde el Ministerio de Exteriores, quienes cifran que la división de emergencias consular ha recibido en algunos momentos más de 8.000 llamadas al día, por lo que un centenar de diplomáticos del Ministerio se presentaron de forma voluntaria para ampliar el servicio.

No siempre ha sido posible el retorno de los españoles a través de vías comerciales. "En ese caso, hemos intentado buscar una solución a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil; es decir, que los españoles se pudieran beneficiar de vuelos fletados por socios europeos, como Alemania y Francia", agregan desde Exteriores.

De esta forma, la misma realidad pero a la inversa ha fructificado en que hasta 5.000 personas extranjeras hayan viajado a sus países a través de vuelos fletados por España. A su vez, la vía terrestre no se ha descartado, como ejemplifican los dos autobuses llegados a territorio nacional y procedentes de Praga y Milán.

El Ministerio “garantiza” los vuelos

¿Pero qué significa que el Ministerio de Exteriores flete un vuelo? En realidad, esa expresión no es correcta en su totalidad. El Ministerio se encarga de "garantizar" los vuelos de retorno, teniendo en cuenta que estos, en muchas ocasiones, parten vacíos de España.

"Son opciones comerciales de aerolíneas privadas, así que el precio del pasaje lo marca la compañía", explican desde Información Diplomática. Por otra parte, insisten en que "se han logrado precios bastante asequibles teniendo en cuenta las circunstancias, que no se han reflejado como podrían haberlo llegado a hacer en la cuantía del billete".

Se trata de vuelos procedentes de países tan dispares como Chile, Costa Rica, Gambia, Cuba, Australia, Colombia, Tailandia, Bolivia y Marruecos.

Cuestionados sobre qué regiones eran las que más turistas españoles tenían dentro de sus fronteras, desde Exteriores aseguran que aquellas ubicados en Iberoamérica.

"Cada país ha tenido su complejidad, por ejemplo en la India, donde las autoridades fueron muy tajantes en cuanto a las represalias por saltarse el confinamiento", detalla el Ministerio. Asimismo, aceptan que aún hay turistas que quieren regresar del extranjero a España, desde países como Argentina y Colombia.

¿Qué hacer, dónde ir mientras esperas el vuelo de repatriación? "Nosotros dijimos que la gente que ya estaba establecida en un país se quedara en él y siguiera las recomendaciones sanitarias de las autoridades locales porque consideramos que poseen cierta infraestructura, atención sanitaria asegurada e incluso círculos familiares", aseguran desde la Oficina Diplomática.

Españoles alojando españoles fuera de España

Esta recomendación se ha respetado en un gran porcentaje, algo que ha facilitado poner en marcha la plataforma Aloja: "Este servicio permite que compatriotas asentados en el extranjero pongan a disposición de turistas españoles su alojamiento", definen los promotores de la misma.

Además, indican su éxito con cifras: desde que se puso en marcha reciben 40 altas cada día de personas que ofrecen sus domicilios, llegando a un total de 615, frente a las 491 solicitudes. Suponiendo que muchas de estas solicitudes no serán individuales, más de 500 personas aún no han podido volver a España y tampoco tenían los recursos necesarios para hacer frente a la situación por sí mismas.

Los contactos bilaterales han sido esenciales. Las gestiones del embajador o cónsul de un país se han convertido en imprescindibles para que algunos españoles puedan retornar, pese a la norma generalizada del cierre de fronteras en ese territorio.

De hecho, la cooperación se ha efectuado incluso antes del despegue. Tal y como afirman desde Exteriores, "en Perú se ha facilitado por parte de la embajada el traslado de personas que se encontraban alejadas de la capital, donde se ubica el aeropuerto, y ha hecho todos los trámites oportunos para que a estas personas se les permitiera el desplazamiento".

Más vuelos de repatriación

Las intervenciones desde todos los puntos del Globo por parte del Ministerio de Exteriores solo tenían un destino final: España. "Especial relevancia cobra la operación de Marruecos para la que se realizó un enorme despliegue por parte de nuestros Consulados que fueron trasladando en autobuses hasta Casablanca a los 180 pasajeros que volaron a España", enfatiza el organismo.

"Y la de Bolivia, un vuelo esperado por muchos de los 292 pasajeros que consiguieron embarcar y en el que tristemente viajaron las cenizas de los compatriotas fallecidos en accidente aéreo cuando, precisamente, iban a tomar ese vuelo", recuerdan desde la entidad.

"Somos conscientes de que aún hay gente que no ha podido volver a España, pero consideramos que la fase más aguda de la operación ha pasado. No queremos dejar a nadie atrás, por lo que no descartamos que se lleve a cabo otro vuelo de repatriación", agregan desde el Ministerio.

En este sentido, las dos últimas aeronaves que aterrizaron en suelo nacional procedían de Costa Rica y La Habana.

Preguntados por la cifra de españoles que se han contagiado de coronavirus en el extranjero, desde el Ministerio responden que esa cuestión no es su competencia: "Nosotros seguimos el avance de la pandemia en cada uno de los países y observamos cómo afecta a los ciudadanos españoles, pero la recomendación fundamental es que se respetaran las restricciones y reglamentos de las entidades locales ya que Sanidad no tiene un despliegue en el exterior que permita atender a sus ciudadanos in situ fuera de las fronteras", repiten desde Información Diplomática.