Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp volvieron a funcionar tras más de diez horas de caída. Desde la tarde del miércoles las redes sociales y aplicaciones propiedad de Facebook sufrieron un apagón que según Reuters aún parece durar para algunos usuarios.

Esta ha sido una de las caídas más largas y prolongadas que ha sufrido la compañía de Mark Zuckerberg.

Instagram fue la primera en volver a la normalidad. En un tuit publicado poco antes de las 6.00 horas de España, la red social de fotografía anunciaba su vuelta con una imagen GIF Oprah Winfrey gritando de emoción. Facebook de momento no ha anunciado nada.

De hecho, Facebook se dirigió a Twitter para informar a los usuarios que estaba trabajando para resolver el problema lo antes posible y confirmó que el asunto no estaba relacionado con un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS). En un ataque DDoS, los piratas informáticos utilizan las redes informáticas que controlan para enviar una cantidad tan grande de solicitudes de información de los sitios web que los servidores que los alojan ya no pueden manejar el tráfico y los sitios no son accesibles.



En cualquier caso, eso importa poco a los usuarios. Muchos de ellos, incluidos los anunciantes, expresaron su indignación en Twitter. La empresa con sede en Menlo Park, California, que obtiene una gran mayoría de sus ingresos por publicidad, afirmó a Bloomberg que aún estaba investigando el impacto general "incluida la posibilidad de reembolsos para los anunciantes".

"Sí, no he recibido mi dosis diaria de memes húmedos y creo que por eso estoy malhumorado. #FacebookDown", escribió una usuaria resumiendo el sentir general