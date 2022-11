La FIFA prohíbe la palabra 'amor' en la segunda camiseta de Bélgica

Ni brazalete con los colores del arcoíris, ni camiseta con la palabra "amor". La selección de Bélgica se ha topado con la negativa de la FIFA respecto a la utilización de dicho término en su segundo equipaje, de color blanco, en el Mundial de Catar.

Esa indumentaria, en la que se aprecian partes de los distintos colores del arco iris, lleva la palabra "Love" (amor) en una etiqueta situada a la altura del cuello. Según la Real Federación de Fútbol Belga –citada por la agencia AFP– esa mención "generaría problemas a la FIFA", de tal modo que "bastaría con quitar esa palabra para que el maillot fuera validado por la organización".

De acuerdo a distintas informaciones, las reglas de la FIFA sobre los equipamientos de las selecciones obligaron a que el equipo belga cambiara sus planes en torno de su primera camiseta alterna durante la competición internacional que se disputa en Catar.

En septiembre pasado, los responsables de la Real Federación de Fútbol de Bélgica subrayaron que el diseño de la camiseta estaba inspirado en los célebres fuegos artificiales del festival de música de Tomorrowland y representaba los "valores comunes de diversidad, igualdad e inclusión".

"Muy decepcionados"

Esta misma semana, la Federación Belga se sumó a la postura de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Gales, Dinamarca y Suiza y descartó que su capitán porte el brazalete "One Love" tras la confirmación por parte de la FIFA de que impondrá sanciones deportivas a quien lo haga.

"Muy decepcionados, nuestros jugadores y entrenadores han decidido no llevar el brazalete de capitán de 'One Love' para no correr ningún riesgo deportivo. Son grandes defensores de la inclusión y seguirán mostrando su apoyo de otras maneras", afirmó. Asimismo, la federación anunció que "junto con los demás países implicados, examinará de forma crítica su relación con la FIFA en el próximo periodo".

En su comunicado, se refirió a los contactos en los últimos días mantenidos por el grupo de trabajo de la UEFA para los derechos humanos y laborales con la FIFA sobre "importantes cuestiones pendientes" sobre esta materia en Catar.

"Después de que se avanzara en el Centro de Trabajadores Migrantes y en el fondo de compensación para los trabajadores migrantes, lamentablemente no se llegó a un acuerdo sobre el uso del brazalete de capitán de One Love. Al contrario. La FIFA ha promulgado medidas sin precedentes sobre el uso del brazalete de capitán de One Love", indicó la federación de belga.

La selección de Bélgica, que dirige el técnico español Roberto Martínez, forma parte del grupo F y debutará este miércoles contra Canadá, antes de medirse a Marruecos al día 27 y a Croacia el 1 de diciembre.

Bélgica es parte, como las federaciones de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Francia y Suecia del Grupo de Trabajo que la UEFA creó en mayo de 2021, que desde entonces ha realizado diversas visitas al país y ha pedido el apoyo a los derechos humanos en el mismo.