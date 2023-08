Las frases más machistas y vergonzantes de Rubiales, que carga la responsabilidad contra la víctima

Luis Rubiales, el presidente de la RFEF, ha comunicado ante la Asamblea General Extraordinaria, que ha tenido lugar este viernes 25 de agosto, su rechazo a presentar su dimisión por el beso forzado a la futbolista Jennifer Hermoso, alegando que fue "mutuo, eufórico y consentido".

El presidente de la RFEF no solo ha hablado del beso a la futbolista sino que ha dado sus explicaciones sobre lo sucedido en el palco, donde se encontraba junto a la reina Letizia y su hija menor, y ha atacado a la prensa y a algunos políticos como Yolanda Díaz o Irene Montero por "tratar de asesinarme públicamente", en palabras de Rubiales.

Rubiales ha abierto la asamblea agradeciendo "todos los mensajes de apoyo" que ha recibido y explicando lo ocurrido en el palco, en el momento en el terminaba el encuentro con la victoria de La Roja.

"Me emocioné mucho hasta el punto de perder el control y llevarme las manos ahí en el momento en el que nada más ganar el Mundial tu primera reacción fue girarte al palco y dedicármelo".

Fueron las palabras del todavía presidente de la Federación, dirigidas al técnico de la Selección Femenina. "Y en ese momento te hice esas señales: ole tus huevos, con perdón", añadió.

El presidente también ha querido dar su explicación con respecto al "pico", como ha llamado al beso sin consentimiento dado a Jennifer Hermoso.

"El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Por lo tanto no hay un deseo y no hay una posición de dominio".

Añadió que la gente "lo comprende" pese a que "se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios, tanto los que están dominados o vendiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país".

Rubiales continuó con sus alegaciones sobre el beso diciendo que fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido" y pidiendo a una de sus hijas presentes en la sala que estuviese "orgullosa de quien es su padre".

"En el momento en el que aparceció Jenny ella me levantó a mi del suelo [...] nos abrazamos y yo le dije: olvídate del penalti, has estado fantástica, sin ti no hubiéramos ganado este Mundial".

Según Rubiales, a estas palabras dichas a la jugadora durante la entrega de medallas, Jennifer le contestó: "eres un crack" y el presidente le pidió "un piquito", a lo que ella le dijo "vale".

Rubieles alegó también que la propia jugadora había dicho que se trataba de "una anécdota" y dijo no terminar de entender el comunicado de Hermoso.

(Habrá ampliación)