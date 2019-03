El movimiento estudiantil Fridays for future, inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg, ha vuelto a convocar movilizaciones en ciudades de toda España este viernes contra el cambio climático, después de la huelga global por el clima secundada la semana pasada por más de un millón de personas en todo el mundo.

En Madrid, este viernes no habrá sentada ante el Congreso, como la semana pasada, ni la convocatoria será al mediodía. En esta ocasión se ha organizado un "Paseo por el clima" para "llamar la atención de los gobernantes ante la contaminación atmosférica". Por ello los promotores de la iniciativa animan a "vestir de negro y con mascarilla anti-contaminación" y sumarse a las 18.00 horas a una protesta en la Puerta del Sol.

"La idea es dar una imagen sobria sobre cómo nos pinta el futuro si no actuamos de forma inmediata, con vestimenta negra y mascarillas, alrededor de los barrios, universidades e institutos pasearemos en silencio recreando un futuro que no está tan lejos para nosotros", explica la asamblea madrileña de Fridays for future en un comunicado.

"Nuestro propósito es estar en la calle viernes tras viernes

y no vamos a

parar hasta que se

apliquen medidas contundentes"

En Barcelona, la convocatoria es a las 12.00 horas, con una concentración en la plaza Sant Jaume que culminará con una mesa redonda al aire libre en la que intervendrá el biólogo y responsable del Área de Adaptación de la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Generalitat, Gabriel Borràs, y la investigadora del CSIC Isabel Palomera.

En Valencia, se ha convocado una concentración a las 12.00 horas en la plaza del Carmen, mientras en Sevilla la convocatoria es a las 17.00 horas con una sentada y asamblea en la Plaza Nueva. En Zaragoza, el movimiento Fridays for future se presentará con una asamblea a las 18.00 horas en el estanque de la ciudad universitaria.

"No queremos parar y queremos seguir creciendo. Nuestra idea es seguir adelante", asegura a Europa Press Lucas Barrero, uno de los cinco jóvenes que comenzaron las movilizaciones en territorio español hace dos meses con sentadas frente a la sede de la Generalitat en la ciudad de Girona.

"Nuestro propósito es estar en la calle viernes tras viernes y no vamos a parar hasta que se apliquen medidas contundentes contra la crisis climática", expone Guillermo Chirino, estudiante de 22 años y miembro de Fridays for future en Barcelona, señalando como válidas las medidas contempladas en el Acuerdo de París dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del que España es uno de los países firmantes.

Casi 50.000 jóvenes se movilizaron

Para este joven, la movilización del pasado viernes en España, que considera "súper exageradamente positiva", anima a mantener las protestas en la calle. Según los datos recopilados por el movimiento Fridays for future, el pasado viernes se manifestaron 46.500 estudiantes en las más de 50 convocatorias repartidas por toda España.

Por su parte, Lucas Barrero, afirma que las movilizaciones se mantendrán por lo menos "hasta verano" y después del final del curso académico los estudiantes valorarán cómo mantener sus protestas durante el periodo estival. Entonces también hay previsto un encuentro de activistas de países de toda Europa para decidir el rumbo de sus reivindicaciones.

Para Barrero, andaluz de 22 años y estudiante de Biología y Ciencias Ambientales en la Universitat de Girona, la huelga global de estudiantes del pasado viernes fue "muy importante" porque "no había precedentes de una huelga mundial por el medio ambiente", y la califica algo "motivador" para continuar las movilizaciones en España.

"Se nos decía que en otros países salían a la calle y en España no, y esto ha demostrado que no es así", resume. Según los datos del movimiento, las manifestaciones más importantes del pasado viernes 15 de marzo fueron las celebradas en Madrid y Barcelona, con 10.000 asistentes a cada una, aunque también se superó el millar de participantes en las convocatorias de Alicante, Almería, Granada, Málaga, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia o Zaragoza.

A nivel internacional, se estima que un millón y medio de personas se manifestaron en más de 1.600 ciudades de un centenar de países para secundar la huelga estudiantil emulando a Greta Thunberg, la joven de 16 años que cada viernes, desde el verano pasado, hace huelga frente al parlamento sueco para exigir acciones para frenar el calentamiento global.