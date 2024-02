La fuerza del trabajo en equipo para voltear el mundo, según Álex Pella

Álex Pella nació para navegar. Es entre olas donde se encuentra más cómodo, tanto que ha llegado a batir el récord de velocidad en la vuelta al mundo hacia el este, en el prestigioso Trofeo Julio Verne. Ahora está embarcado en el proyecto de OpenSea y dispuesto a alcanzar nuevos retos allá donde se encuentren.



La de Álex es una historia llena de desafíos y aventuras que se sustenta en el trabajo en equipo, en el esfuerzo y en la pasión por el mar y por la vela oceánica. Por eso es el nuevo invitado de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica que visibiliza el talento e inspira conexiones, donde han aportado sus experiencias personajes tan populares como Rafa Nadal, Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya, el futbolista Keita Baldé o el exjugador de baloncesto Nacho Azofra, entre otros.



La historia de Álex Pella es la de un marino, que es lo que se considera. Aunque nació en Barcelona, de niño pasaba cada momento libre que tenía su familia en un pequeño pueblo costero de Girona, donde quedó para siempre conectado con el mar Mediterráneo.



Pasión familiar

Su padre, Nacho, le contagió la pasión y el respeto por el mar tanto a Álex como a sus tres hermanos. Toda la familia pasaban larga jornadas navegando en el 'Pepus', el pequeño barco familiar, a pesar de que el padre de Álex perdió a cuatro hermanos en un accidente de barco cuando estos eran pequeños.



El mazazo no solo no echó atrás a Nacho, sino que quiso inculcar a su cuatro hijos la conexión con el mar y lo ha conseguido ampliamente. Álex, David, Borja y Nacho son actualmente grandes navegantes, y eso que ni Nacho ni Christine, la madre, imaginaron que sus hijos harían de esa pasión su profesión. Pero el trabajo en equipo comenzó en la propia familia y da sus frutos.



Los éxitos familiares no paran de llegar y en el caso de Álex se han traducido, entre otros, en batir un récord de velocidad en la vuelta al mundo. Es también el primer y único marino en toda la historia que ha disputado el Récord de la Circunnavegación en los dos sentido, hacia el este (Trofeo Julio Verne) y hacia el oeste (siguiendo la Estela de Magallanes y Elcano).



La vuelta al mundo sin comodidades

El nombre de Trofeo Julio Verne le viene a esta vuelta al mundo de vela del escritor francés por ser el autor de la novela "La vuelta al mundo en 80 días", en la que Phileas Fogg intenta voltear el planeta en este plazo.



La prueba es uno de los mayores retos de la vela oceánica, ya que se busca batir el récord de la circunnavegación a vela, hacia el este, una carrera contrarreloj en la que los equipos solo tienen un objetivo: marcar el mejor tiempo. Toda una aventura, esa es precisamente la hazaña que nos relata Álex.



Los veleros que participan en esta competición con 30 años de historia son obras de ingeniería ideadas para alcanzar la mayor velocidad posible. Por ello, la comodidad de la tripulación queda en un segundo plano, y el trabajo en equipo y la disciplina durante la regata son esenciales para alcanzar el éxito.



Más fuertes que cualquier inconveniente

Son casi 41 días surcando los mares por todo el mundo que, sin duda, ponen a prueba a los seis tripulantes, que conviven día y noche en relevos continuos en un espacio reducido para intentar completar la circunnavegación más rápida de todas.



Como relata Álex, hay un gran trabajo para sincronizar sus movimientos, complementarse y dialogar para que los roces y situaciones de estrés queden en un segundo plano.

Es la esencia del buen trabajo en equipo. El objetivo común, el respeto y el apoyo siempre salen a la luz en estos momentos y el equipo es más fuerte que cualquier inconveniente.



Una carrera viento en popa

Álex Pella es un gran marino, un navegante oceánico que formó parte de la tripulación que ostenta desde 2017 el récord mundial de circunnavegación, con un tiempo de 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos. Ha participado también en tres ocasiones en la MiniTransat, que le llevó a cruzar el Atlántico en solitario.



Batió en 2018 el récord en la Ruta del Té, que recorre mares y océanos entre Hong Kong y Londres. Un año antes ya había ganado y batido el récord del Jacques Vabre en 2017, tras atravesar el Atlántico en poco más de 10 días. Ha sido también el único español que ha ganado la Ruta del Ron.



Su próximo desafío será batir el récord hacia el oeste, contra el viento y corrientes predominantes, en el Trofeo Oceánico Elcano, inspirado en la historia real de la primera vuelta al mundo. Un éxito compartido que llevará siempre en su mente y su corazón. Porque cuando nos juntamos, podemos hacer cosas increíbles.



Las grandes historias de Mejor Conectados

La de Álex es otra de las grandes historias de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica cuyo objetivo es visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. Sus historias retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles".



