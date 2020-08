El último informe del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) refleja que la comunidad gallega sostiene el porcentaje más alto del Estado en casos sin contacto conocido, un 73%. La tendencia ha ido en aumento el último mes con 10 puntos por semana y todo apunta a que continúe por el avance de la pandemia en Galicia. La Consellería de Sanidade activó en mayo un equipo de rastreo de personas infectadas, pero se desconoce quiénes asumen la tarea, puesto que el personal médico no ha recibido comunicación ni formación al respecto.

El 11 de mayo la Xunta anunció que el grupo estaría formado por 20 operadores. Dos semanas después, el departamento sanitario confirmó que serían 50. A día de hoy, el Gobierno gallego asegura que son 6.108 profesionales los encargados del seguimiento de los casos y posibles contactos por covid-19. El sistema está "controlado" por técnicos de Salud Pública y de las Jefaturas Territoriales, Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y personal de Atención Primaria y Medicina Preventiva.

Fuente: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

De estos últimos, organizaciones como la Asociación para a Defensa da Saúde Pública manifiestan que se desconoce si los rastreadores existen o no. El médico y portavoz Manuel Martín, cuenta a Público que no están al tanto de ninguna formación o "adiestramiento", ni de protocolos para realizar esta actividad. Según informa la Consellería de Sanidade el sistema está orientado para identificar posibles nuevos casos por coronavirus y cuenta con un protocolo único, de manera que la plantilla tendrá que identificar y contactar con cada una de las personas que estuviesen en contacto con un positivo. "El Sergas llevará a cabo una vigilancia activa y diaria de todos los contactos inscritos", comunica la Administración.

Las plataformas sanitarias no opinan lo mismo. "En Galicia no se han formado a los médicos. No hay asignación de funciones, tampoco tenemos constancia de si este equipo fue contratado o si es público o privado", añade Martín. El Sergas no sustituye los puestos ausentes por vacaciones en los centros de salud de forma que la plantilla que sí trabaja debe atender a los dolientes de sus compañeros, pudiendo recibir hasta 50 o 60 personas por día. "El rastreo de una persona supone un esfuerzo muy importante si la tiene que realizar el médico de Atención Primaria. Después de los recortes que ha habido de 400 profesionales, es un trabajo que no se puede hacer", alega Martín.

"Los médicos no tienen que hacer esa función. Al doctor habrá que pasarle los datos, pero no tiene que buscar los contactos", explica la secretaria de salud de la Conferencia Intersindical Galega (CIGA), María Xosé Abuín. Los contagios en la comunidad aumentan a la par que el resto del Estado impulsado por el turismo y por el desconfinamiento, y por ello Abuín postula que en los planes de seguimiento de la Consellería se deben identificar las funciones del personal y contratar a partir de las listas del Sergas para evitar empresas privadas.

Uno de los argumentos que utilizó el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para laurear su gestión al frente de la pandemia es que Galicia lidera la tasa más baja por coronavirus en todo el Estado como refleja el estudio epidemiológico, menos del 2% de la población está inmunizada. Según sostienen los expertos sanitarios, esta situación es consecuencia de las características especiales del territorio gallego: dispersión geográfica, ausencia de metro a diferencia de otros lugares, poca contaminación y poco movimiento interno y externo. "Nos encontramos que todo eso ha cambiado. Barajamos diferentes hipótesis. Ha venido mucha gente y muchas personas serán contaminantes. Tenemos más evidencia y el virus se va extendiendo como una mancha de aceite. No es la virtud del señor Feijóo", remató Martín.

El presidente de la Xunta ha desaparecido de los medios de comunicación públicos gallegos que solía frecuentar durante el estado de alarma y en donde forjó su campaña electoral con múltiples intervenciones. Los peores datos los mantienen las residencias, donde ocurrieron más de la mitad de las muertes por coronavirus en Galicia. Las familias todavía reclaman las explicaciones de la Administración autonómica lejos de que es una tónica general, pero el barón gallego evitó comparecer al respecto. "Se pensaba que los rebrotes vendrían en septiembre, pero estamos ya en pleno proceso y seguimos sin información. Parece que quieren ocultar", sostiene Abuín.