Galicia ya ha iniciado su camino a las urnas y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lleva carrerilla. El mandatario autonómico ha liderado la gestión de la pandemia en la comunidad, compareciendo exclusivamente en la televisión pública gallega en prime time y no la Consellería de Sanidade o la Dirección Xeral de Saúde Pública.

Ha evitado el debate y el diálogo con la oposición incumpliendo acuerdos, cancelando juntas de portavoces y asistiendo dos veces a la Diputación Permanente en toda la crisis sanitaria, el único órgano de control a su mando. El pacto entre los grupos políticos para ampliar el funcionamiento del Parlamento que obligaba al presidente de la Xunta a comparecer cada 15 días se ha cancelado por la convocatoria electoral. Este pasado miércoles habría sido la primera vez que Feijóo tuviese que rendir cuentas sobre todo de las residencias de mayores, pero el PPdeG ha decidido romper el pacto, explicando que con las elecciones autonómicas finaliza el período de sesiones de la Cámara. De esta manera, la oposición gallega apenas ha podido meter mano en la gestión de la crisis de la covid-19, escapándosele el itinerario del mando único de Feijóo.

La crisis del coronavirus le ha permitido al presidente de la Xunta acaparar la atención mediática en Galicia. Que el líder del PPdeG utilice la TVG como medio de propaganda para difundir las medidas adoptadas por su Gobierno para combatir la pandemia y para atacar al Gobierno estatal no es una novedad. El Comité Intercentros de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) ha denunciado que la cobertura desde los medios públicos en la pandemia está siendo "irresponsable", fundamentada en estrategias de manipulación informativas, basándose en "criticar y desprestigiar" el mando de la pandemia por parte del Ejecutivo central.

El Comité expone en un comunicado enunciados que se emiten en la televisión gallega subrayando las frases de Feijóo, por ejemplo: "Tenemos la tasa de letalidad más baja de España". Los datos aportados por el Ministerio de Sanidad reflejan que Galicia no es la más baja, sino que tiene una media parecida al resto de comunidades, un 1%. "El Ministerio valora la posibilidad de dejar salir a los niños, como propuso el domingo pasado Feijóo", atribuyendo el mérito al presidente de la Xunta, o "el Gobierno gallego sigue trabajando" y más expresiones que transmiten que en Galicia "todo va bien porque gobierna el PP, cuando en el resto del Estado la situación es de caos", explican desde la organización. Preguntado por este medio acerca de estas críticas, el presidente alegó que cree en la profesionalidad de los periodistas y que cuando la mayoría de los gallegos se informan a través de los medios públicos es porque encuentran la información "veraz".

El día que anunció su convocatoria electoral, el barón gallego comunicó en la TVG que el PPdeG ya gobernó "la crisis del 2009, 2010 y 2011" y que la que está llamando a la puerta "va a ser dolorosísima". A modo de aviso, trasladó en prime time que los votantes "tendrán que elegir cuál es la persona que creen que puede tener más experiencia para gestionar una Galicia compleja".

En comparación con el Gobierno de Sánchez

"Un clima de desconfianza generalizada". Así se refería Feijóo sobre el Gobierno central en la comparecencia telemática de este viernes tras el Consello. Consideró que, en referencia al acuerdo de PSOE y Podemos con EH Bildu, el Ejecutivo estatal "engañó al PNV, a Ciudadanos, al propio Bildu y también se engañaron dentro del propio Gobierno". Ha advertido que España "no se merece este tipo de tejemanejes y frivolidades" y que el acuerdo es un "disparate. Esto no se le ocurre a ningún político en su sano juicio".

El gobierno de confrontación por parte del mandatario autonómico ha ido de menos a más. Al comienzo del estado de alarma, Feijóo se había mostrado favorable y comprensivo con el Ejecutivo central distanciándose de su compañero de partido Pablo Casado, pero a medida que pasaban las semanas, el presidente iba dando golpes en la mesa. El relato se recrudeció cuando las elecciones se asomaban. Feijóo empezaba a alzar la voz en ruedas de prensa y aprovechaba para tachar la gestión del Gobierno, y que acentuó cuando se barajó una prórroga del estado de alarma. Este viernes, llegó a decir en una entrevista en Cadena SER que "es el peor momento de nuestra historia democrática".

De hecho, Feijóo ha encontrado la oportunidad para cargar contra el Gobierno PSOE-UP por mantener en el anonimato a los expertos que asesoran en Madrid la crisis sanitaria. Pablo Casado acusó al presidente de incumplir la Ley General de Salud Pública y el grupo parlamentario llevó la cuestión al Congreso. Feijóo, desde Galicia, nombró uno por uno el cargo de los integrantes e incidió en que la comunidad, a diferencia de Madrid, sí transmite los nombres.

Feijóo: “No dediqué un minuto a la campaña electoral”

La oposición transmitió en una rueda de prensa este viernes que hace una semana que no tienen noticias de Feijóo, ni documentos ni recomendaciones sobre las fórmulas a seguir para celebrar las elecciones autonómicas, algo que sí ha ocurrido en País Vasco en donde ya hay propuestas que encajan con la pandemia. De momento, en Galicia se baraja fijar una campaña electoral de una semana según ha propuesto el PSdeG y se acordará con el resto de fuerzas políticas. Aún así, el presidente anunció que todavía no está en su agenda la campaña electoral sino la pandemia. "No le dediqué un minuto a temas de campaña electoral", añadió.

No obstante, por el camino de la covid-19 ya la ha sembrado. Ha abanderado el mayor estudio epidemiológico "de la historia del Sergas" y Turismo y Cultura ya ha anunciado el plan de reactivación económica y "emocional" que será el Xacobeo 2021, y que pretende en los próximos meses captar turistas nacionales y de Portugal. Cada vez que el Gobierno reconocía la falta de material la televisión gallega rotulaba las compras de la Xunta. Las farmacias reparten a la población con menos recursos mascarillas enfundadas con el propio logo de la Administración. En una semana en la que se produjeron repuntes del virus en Galicia, Sanidade habló de números positivos. No se conocen los datos exactos de la covid-19 en Galicia por provincias y municipios.

En las horas de máxima audiencia y en el canal más visto en Galicia, el PP se amparó en la Xunta sabiendo que los sondeos de las elecciones fallidas del 5A vaticinaban una pérdida de su mayoría absoluta y que esto sería una prueba a su solidificación. Amarrada una convocatoria electoral, con un virus que ha circulado poco y unos hospitales que han aguantado la pandemia, el horizonte electoral trazado por Feijóo se atisba más favorable para los populares.

La piedra más grande en el camino ha sido la situación de las residencias, en donde se produjeron la mitad de las muertes en Galicia, pero se justificó con que fue una tónica general al resto del estado. La siguiente será el rebrote que se espera en otoño. El 12J Feijóo, después de once años al frente de la Xunta, opta a su cuarta mayoría absoluta, marca que sólo ha conseguido su predecesor, Manuel Fraga (1922-2012).