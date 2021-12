Guía para disminuir el riesgo de contagio ante las comidas y cenas de Navidad

La Navidad era sinónimo de grandes reuniones y celebraciones, hasta que llegó la covid y trastornó completamente la rutina de estas fechas. En 2020 ya se tuvieron que tomar muchas precauciones ante la grave situación de la pandemia y este 2021-2022, aunque se esperaba que la situación fuera mejor gracias a las vacunas, también habrá que tener mucho cuidado ante la explosión de contagios de las últimas semanas.

Si bien es cierto que las vacunas contra la covid-19 están consiguiendo frenar las muertes y reducir drásticamente los casos graves, las infecciones están disparadas y España ya está en riesgo alto tanto por la incidencia como por la situación en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Por esto, hay una serie de recomendaciones de las autoridades sanitarias que se deben seguir para reducir el riesgo de contagio en los festejos que llegan.

Mantener el lavado de manos

El lavado de manos es una de las medidas más sencillas y que no debe caer en el olvido. Siempre que se llegue a casa o a un establecimiento cada persona se debe lavar las manos. Lo mismo al salir.

Distancia social y ventilar

La distancia entre no convivientes es otra de las normas claves desde que empezó la pandemia. Hay que mantener toda la distancia posible siempre que se pueda. La establecida de seguridad es 1,5 metros y, aunque esta no sea posible en muchas mesas para cenar o comer, toda distancia será buena.

Además, ventilar es también fundamental. Lo ideal es que haya una abertura fija todo el tiempo pero, si por el frío no se aguanta, se debe ventilar al menos cada 15 minutos o, como máximo, cada media hora.

Mascarillas

El uso de mascarillas en las comidas y en las cenas es esencial: se deben quitar cuando se vaya a beber y comer, y volver a ponérselas cuando no se esté haciendo ninguna de las dos actividades.

Evitar los sitios cerrados y concurridos

Siempre será mejor reunirse al aire libre que en un espacio cerrado. Y, si tiene que ser en interior, mejor en un sitio en el que se pueda controlar la ventilación y no se comparta el espacio con más grupos de personas.

Limitar los núcleos de convivientes y crear una burbuja

Estas navidades no deben celebrarse comidas multitudinarias y, aunque no haya cupo máximo de comensales por mesa como en 2020, lo ideal es que cada grupo sea pequeño. ¿Hay un número ideal? Cuántas menos personas sean, menos riesgos. En ese sentido, dos núcleos de convivientes o, como mucho tres, sería aceptable. Sobre todo, si esos núcleos forman una propia burbuja estable para la Navidad. Es decir, que los mismos grupos sean los que se reúnan en las comidas y en las cenas a lo largo de las fiestas. Cambiar de núcleos en períodos cortos de tiempo aumenta las posibilidades de expandir la covid-19 si una de las personas está contagiada.



Platos individuales y evitar compartir

Aunque en España siempre ha sido muy habitual que se compartan platos, un año más esto se tendrá que evitar. Cada comensal debe tener su plato individual, así como vasos perfectamente identificados para no confundirlos con los de otra persona. Si se tiene que coger comida de una fuente para llevarla al plato individual, esto siempre se debe hacer con utensilios limpios.

Cuanto menos tiempo, más seguro

Las reuniones y los encuentros cortos son los más seguros, por ello se pueden reducir las sobremesas. Si el encuentro se alarga, hay que evitar cantar o gritar alto porque los aerosoles aumentan si se habla alto. En ese sentido, también se debe evitar la música para que no haga falta elevar la voz.



No confiar en los test de autodiagnóstico

Es muy habitual escuchar: "Tranquilo, yo no tengo covid, me hice el test ayer". Bueno, pues si bien es cierto que un test de autodiagnóstico puede decir si estás contagiado, también lo es que hay muchos falsos negativos. Por ello, no hay que dejar a un lado las precauciones nunca.