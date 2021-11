Los últimos datos de Sanidad que muestran los claros beneficios de vacunarse contra la covid-19

El Ministerio de Sanidad ha ofrecido, por primera vez, datos de afectación de la covid-19 desglosados entre vacunados y no vacunados. Los números son clarísimos y muestran los beneficios de las dosis. Las vacunas llegan a reducir el riesgo de ingresar hasta 18 veces y el riesgo de morir hasta 25 veces en las personas mayores, tal y como ha explicado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

Los beneficios se notan en todas las edades y en todos los indicadores. Empezando por la incidencia acumulada, según la tasa semanal, hay más afectación entre los no vacunados que en los vacunados. Por ejemplo, la tasa general entre los inmunizados es de 23,1 casos y la de las personas que no han recibido ninguna dosis es de 64,5.

En el siguiente gráfico se desglosan las tasas semanales entre ambos grupos por edades.

La tasa media no significa que haya más personas infectadas no vacunadas que vacunadas porque lo que se mide es la proporción entre los contagiados y el total, es decir, en términos relativos. El porcentaje de inmunizados supera con creces al de no vacunados en todas las edades en España —un 89,2% de la población ya ha recibido al menos una dosis— y, por ello, se puede ver que hay más vacunados contagiados que no vacunados, aunque lo importante para conocer el riesgo es fijarse en la tasa —que es lo que representaba el gráfico anterior—.

Se ve esto con los siguientes gráficos: hay más vacunados con covid, pero la tasa se reduce enormemente.

Por otro lado, los datos relativos de los ingresos hospitalarios, en las Unidades de Cuidados Intensivos y de fallecidos muestran también de forma muy clara los beneficios de las vacunas.

En términos absolutos ocurre lo mismo que con la incidencia aunque, como se vuelve a ver en los siguientes gráficos, salen más ingresados vacunados que no vacunados porque son mayoría los que han sido inoculados. En términos relativos, se sigue viendo que el riesgo es mucho mayor para los que han decidido no vacunarse.

Este conjunto de datos es el mejor argumento para defender la vacunación contra la covid-19, como ha reconocido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, este martes. "Es fundamental poner en valor el efecto de las vacunas", ha sostenido en rueda de prensa. A partir de ahora, estos datos se actualizarán semanalmente.