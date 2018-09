Parece una broma, pero no lo es. Las casas colmena llegan a España y así lo anuncia el portal Idealista. En concreto, Haibu 4.0 ha iniciado en Barcelona un proyecto para ofrecer habitáculos de tres metros cuadrados por 250 euros. ¿A quién? Según explica la startup en su página web, estas cápsulas de 2,40 metros de largo y 1,20 metros de ancho se pondrán a disposición de personas con bajos ingresos.

Los emprendedores califican el proyecto de "iniciativa social", surgido a raíz de su "preocupación", dicen, por la falta de habitabilidad "para la gente más modesta o con necesidades peculiares". Para optar a una de las viviendas que la empresa tiene previsto ofrecer, los futuros inquilinos deberán cumplir con los requisitos estipulados para cada colmena: tener entre 25 y 45 años, disponer de una nómina superior a 450 euros o no tener antecedentes penales ni antes de la entrada ni durante la residencia en las colmenas.

El Ayuntamiento de Barcelona no ha recibido ninguna solicitud de licencia por parte de la empresa

Asimismo, Haibu 4.0 señala en su página web las normas que regirían la comunidad. Por ejemplo, sólo puede haber una persona por habitáculo, además de no poder prestar la MiniHouse a amigos o familiares. "Las llamadas telefónicas u otros se realizarán sin molestar a los miembros de la comunidad". También están prohibidas "las sustancias ilegales como drogas, elementos explosivos, armas, materiales altamente inflamables, ni el tabaco, ni tan siquiera en un habitáculo privado", entre otras reglas de convivencia. Público ha intentado ponerse en contacto con la empresa, sin recibir respuesta.

Los habitáculos no cumplen con los requisitos mínimos

Desde el Ayuntamiento de Barcelona afirman que no han recibido ninguna solicitud de licencia para establecer un espacio residencial de estas características. En cualquier caso, el tipo de alojamiento que plantea la empresa "no tiene cabida en Barcelona", ya que "no cumple de ninguna forma los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y con unas condiciones adecuadas".

Y es que, según señala el consistorio dirigido por Ada Colau, que precisamente fue portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), "la vivienda que ofrece esta web está en las antípodas" del planteamiento del Consistorio, recogido en el Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025 para garantizar el derecho a la vivienda digna.

En este sentido, el proyecto de la empresa no se ajusta al Decreto 141/2012 de la Generalitat sobre las "condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad", en cuyos artículos se establece unos mínimos de superficie. Esto es, 5 m2 para un persona, 8 m2 para dos y 12 m2 para tres.



Asimismo, cada MiniHouse tendría que tener un mínimo de 40 m2 de superficie para cumplir con las normas urbanísticas que se establecen por vivienda, además de asegurar las condiciones de habitabilidad señaladas por las Ordenanzas Metropolitanas de Edificación (OME).

En cualquier caso, el Ayuntamiento ya ha dado parte a los Mossos d'Esquadra para que investiguen "si hay algún fraude vinculado a la oferta de la empresa" que, pese a ser una idea, ya anuncia el número de plazas disponibles "en varias colmenas". "Disponemos de 38 plazas libres para Barcelona, en varias Colmenas, haz tu reserva lo antes posible", reza en la descripción de la página web.

Las cápsulas, calificadas de "zulo" o "nicho"

El anuncio de la llegada de este tipo de viviendas, cuyo modelo es similar al de los hoteles cápsula de Japón, no ha sido muy bien recibido por los usuarios de las redes sociales. Acusan a la firma de "explotar la pobreza" y "vender la precariedad como algo social" al ofrecer habitaciones que bien podrían ser "zulos de ETA", "nichos" o "bañeras".



Vender la precariedad y condiciones inhumanas como algo colectivo, social, y chachi



"para personas en riesgo de exclusión, que, si bien tienen ingresos mensuales, están al límite y no tienen un piso en condiciones para vivir"https://t.co/5yEkfPCEiS — David Casas (@David__Casas) 5 de septiembre de 2018

Casas colmena? como le gusta la gente reinventar palabras, eso de toda la vida se ha llamado zulo inmundo https://t.co/dODGlVV0I7 — Andoni Serrano (@andoniserra) 5 de septiembre de 2018

Parecía tonta mi abuela hipotecándose para comprar nichos en propiedad para toda su descendencia y resulta que ahora puede hacerse “entrepeneur” alquilando “casas-colmena”. — La Magdaleno 🔻 (@MagdalenaProust) 5 de septiembre de 2018