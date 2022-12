Qué hay detrás del apoyo del Colegio de Médicos a Ayuso contra la huelga sanitaria: "Son títeres con intereses espurios"

El pasado sábado, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) aseguraba a los facultativos que llevan casi un mes en huelga que la institución no se posicionaría ni a favor ni en contra del conflicto. 48 horas después, la organización publicaba un comunicado en el que se alineaba con la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Presidido por Manuel Martínez Sellés, el ICOMEM no solo se desliga de la huelga, sino que llama a desconvocarla. A su juicio, la Ley Ómnibus es una buena medida y el Ejecutivo del PP ha puesto freno a la temporalidad de los contratos de los sanitarios. La misma Ley Ómnibus que se llama a derogar en cada manifestación y la misma temporalidad que, en números reales, ha aumentado un 10% con Ayuso en el poder.

Han pasado tres semanas y media desde que los médicos de cabecera y pediatras de los centros de salud de la sanidad pública madrileña convocaran una huelga para exigir una reducción de ratios y disminuir así el número de pacientes que atienden durante una única jornada. Este miércoles los faculativos volvieron a plantarse frente a la Consejería de Sanidad para protestar y exigir soluciones.

El ahora Consejero de Sanidad iba a ser el candidato de esta lista para presidir el Colegio de Médicos de la Comunidad de Madrid

La postura del ICOMEM ha destapado enfados y cuentas pendientes. Los médicos en huelga han mostrado su descontento al comprobar que la institución que en sus estatutos promete proteger sus intereses en realidad se da la mano con sus verdugos. Además, desde el sindicato AMYTS han querido recordar las redes que entrelazan a la Consejería de Sanidad y la actual directiva del ICOMEM: "El colegio adopta una postura alineada con la Consejería que no beneficia a los médicos y tampoco nos puede sorprender demasiado, cuando el actual presidente sustituyó a Antonio Zapatero en la candidatura al ICOMEM, ya que este fue fichado por Isabel Díaz Ayuso", recuerdan sobre estos cambios de candidatos. Hasta hace unos meses, Zapatero era viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública del Gobierno de Ayuso y ahora es el director de la política sanitaria del PP, pero en 2020 se iba a postular para presidir el Colegio con la lista que ahora lo dirige.

Pero la postura oficial del ICOMEM también ha generado cierta fractura interna. Apoyar públicamente la postura de Isabel Díaz Ayuso ante los sanitarios en lucha ha llevado a que la Mesa de Atención Primaria del ICOMEM se haya desmarcado de forma tajante del escrito del Colegio.

"Los integrantes de la Mesa de Atención Primaria del ICOMEM mostramos nuestro más absoluto rechazo a este comunicado, que nos es completamente ajeno. No se puede hacer mayor desprecio y demostración de ignorancia y falta de interés respecto a los problemas que aquejan a la Atención Primaria", sostiene la misiva enviada a los medios.

Miguel Ángel Sánchez Chillón fue presidente del Colegio de Médicos en la anterior legislatura y siempre tuvo una mirada muy crítica contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los primeros meses de la pandemia de la covid-19 tuvo que trabajar junto a la administración y recordaba hace unos meses en una entrevista con Público que "sus propuestas eran de tipo propagandístico" mientras que las suyas "se basaban en criterios científicos".

Sánchez Chillón: "Son una directiva títere puesta por la Comunidad de Madrid y empresas con intereses espurios"

Ahora, ante la nueva polémica, vuelve a hablar con contundencia, esta vez de la nueva junta directiva del ICOMEM. "Mi opinión no puede ser más negativa, pero es esperada. Son una directiva títere puesta por la Comunidad de Madrid y empresas con intereses espurios, antes o después tenían que salir a apoyarles. Son ultraconservadores, con una ideología ultrarreligiosa. No es sorprendente, si acaso lo es por tener esa desfachatez de entrometerse en asuntos profesionales y no defendiendo a los médicos de Madrid. El ICOMEM está haciendo oídos sordos a la reivindicación fundamental. Su comportamiento ha sido el esperado", asegura a este medio.

En este sentido, Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, también ha mostrado una mirada muy crítica frente al ICOMEM: "Los colegios de médicos generalmente no representan a la profesión, las votaciones suele haber entre un 10% y un 20% de participación y en este caso concreto el ICOMEM y su gente son de una posición ideológica muy cercana a Vox y están muy sesgados. Es normal que ellos apoyen a la Comunidad de Madrid porque es su ámbito ideológico correspondiente. Responden ante quienes les ofrecen los privilegios que tienen", zanja.