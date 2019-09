Kristen Stewart ha vuelto con más fuerza que nunca. Aunque la actriz no ha parado en ningún momento de trabajar, las películas que ha protagonizado no han destacado más allá de festivales de cine y buenas críticas hacia su persona, debido a que se trataban de filmes independientes y poco conocidos. Pero, ahora, Stewart debuta como ángel en el remake de Los ángeles de Charlie, dirigida por Elizabeth Banks. Además, acaba de participar en el Festival de Venecia con Seberg, de Benedict Andrews, y se ha estrenado el trailer de Underwater, película dirigida por William Eubank que trasladada a Stewart hasta el fondo del océano.

Todo esto ha situado nuevamente a la actriz en el punto de mira, cosa que no sucedía desde su debut en Crepúsculo. Pero, siete años han pasado desde que Kristen se despidió de Bella Swan y ya no podemos hablar de esa joven tímida y escurridiza que no disfrutaba de estar ante las cámaras. Ahora, Kristen Stewart se ha convertido en una mujer que tiene claro lo que quiere, vive sin importarle el qué dirán que tanto marcó sus años estelares en Crepúsculo y ya no se esconde bajo gorras y gafas de sol.

En su última entrevista con la revista Harper's Bazaar, la actriz ha demostrado nuevamente que ya no tiene reparo en que le pregunten sobre su vida personal y su sexualidad, tópicos que rehuía constantemente unos años atrás, cuando todos la catalogaban como una persona que se sentía incómoda ante las cámaras: "Trato de evitar la palabra 'incómodo'. De hecho, quiero reclamar esa palabra, porque se ha usado violentamente contra mí en infinidad de ocasiones", comienza diciendo la actriz, quien confiesa que la vida cada vez le resulta más sencilla según más años va cumpliendo.

Su secualidad

Stewart no se identifica como bixesual, lesbiana o heterosexual, un hecho que ha llamado la atención de muchos y le ha puesto en el punto de mira. La actriz asegura que llegó un punto de su vida en el que decidió mostrarse como era, aún a riesgo de perder fuerza en el mundo del espectáculo, ya que esconderse del ojo público estaba arruinando sus relaciones y su vida personal.

"En el pasado me han dicho: 'Si quieres hacerte un favor, no salgas de la mano de tu novia en público, y quizá podrías obtener una película de Marvel'"

"Solo quería disfrutar de mi vida. Y eso tenía prioridad sobre proteger mi intimidad, porque al protegerla la estaba arruinando", explica, hablando después sobre como fue criada bajo unos ideales que le impedían vivir sin tapujos si quería mantener su puesto en Hollywood: "Era como '¿No puedo salir a la calle con mi pareja? ¿No puedo hablar de ella en una entrevista?'. Fui formada por la mentalidad de la vieja escuela que dice cosas como: 'Quieres preservar tu carrera y tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les gustas. Tampoco les gusta que salgas con chicas o que no te identifiques como lesbiana y o heterosexual'. A la gente le gusta saber esas cosas", explica.

Pero, actualmente, no podría importarle menos el impacto que su confusa sexualidad podría tener en su carrera: "En el pasado me han dicho: 'Si quieres hacerte un favor, no salgas de la mano de tu novia en público, y quizá podrías obtener una película de Marvel'. Yo no quiero trabajar con ese tipo de personas". Recientemente Stewart cambió de agencia de comunicación, un hecho que podría estar causado por esa mentalidad que menciona a lo largo de la entrevista, que criticaba su sexualidad y sus decisiones privadas. Ahora, por el contrario, la gente se acerca a ella, atraída por esa sexualidad indefinida, queriendo hacer películas al respecto. "Literalmente, la vida es un concurso de gran popularidad", finaliza Stewart.